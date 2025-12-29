Iulius Group, 25 de ani de real estate în cifre
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 12:00
Iulius Group, 25 de ani de real estate în cifre
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
12:00
Exclusiv ZF. Negocieri surpriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
Acum 30 minute
11:45
11:45
Acum o oră
11:30
11:30
11:15
11:15
Acum 2 ore
10:30
10:30
10:15
10:15
10:15
Acum 4 ore
08:15
Exclusiv ZF. Negocieri supriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
08:15
Acum 6 ore
07:15
Mai sunt două şedinţe de tranzacţionare şi indiferent ce se va întâmpla un lucru este clar: Bursa de Valori Bucureşti este personalitatea lui 2025. Anul a început prost, a continuat ezitant şi s-a încheiat spectaculos. Cine a vândut din teamă în primăvară a ratat una dintre cele mai bune reveniri din istoria recentă # Ziarul Financiar
07:15
Acum 12 ore
03:15
Ce spune preşedintele Trump după întâlnirea cu Zelenski: În câteva săptămâni va fi clar dacă războiul din Ucraina poate fi încheiat # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele „câteva săptămâni” va deveni limpede dacă negocierile pot duce la încheierea războiului din Ucraina, după discuţii extinse cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni.
01:15
01:00
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
Acum 24 ore
20:15
20:00
19:30
19:30
19:30
18:00
13:45
13:30
O bombă americană a fost descoperită pe un şantier din centrul Belgradului. Bomba din al Doilea Război Mondial a fost luată pentru a fi dezamorsată într-un poligon militar. Populaţia din zona în care s-a desfăşurat operaţiunea a fost evacuată.
13:15
12:30
12:30
12:15
Ieri
01:15
Grupul indian Coforge achiziţionează compania americană Encora pentru 2,35 miliarde de dolari. Encora cumpărase din România în 2023 compania Softelligence # Ziarul Financiar
Furnizorul indian de servicii IT Coforge a anunţat vineri achiziţia companiei americane Encora, specializată în soluţii de inteligenţă artificială, la o valoare de 2,35 miliarde de dolari. Tranzacţia include şi operaţiunile din România ale fostei companii Softelligence, preluată de Encora în mai 2023.
00:15
27 decembrie 2025
21:15
21:00
20:30
În timp ce marile corporaţii europene - susţinute şi de rapoartele Draghi şi Letta - cer debirocratizare şi dereglementare pentru a putea supravieţui competiţiei americane şi asiatice, Comisia vede lucrurile diametral opus. Teresa Ribera, comisarul european pentru concurenţă: Europa trebuie să îşi apere ferm sistemul de reglementare pentru a rămâne competitivă la nivel global # Ziarul Financiar
17:30
14:30
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. ”Mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii. Activitatea companiei a fost parţial afectată, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional” # Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
10:45
Avertisment dur de la şeful Prosus, cel mai mare acţionar al eMAG: Europa trebuie să îşi schimbe mentalitatea sau va deveni irelevantă tehnologic. ”După o achiziţie de peste $4 mld., cu angajament să investim până la 15 mld. $ în Europa, recomandarea pe care am primit-o de la autorităţile europene a fost să vindem active. În loc să investim miliarde, acum trebuie să vindem” # Ziarul Financiar
10:30
10:15
00:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.