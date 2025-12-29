Vizita oficială a Premierului Olandei la Câmpia Turzii, alături de Ilie Bolojan

16:00

Un nou studiu sugerează că energia întunecată, forța care accelerează expansiunea Universului, nu este constantă. Această descoperire ar putea schimba paradigmă cosmologiei, sugerând un posibil „Big Crunch” în loc de un „Big Rip”. Cercetările continuă pentru a clarifica soarta Universului. Un nou studiu sugerează că energia întunecată nu este constantă și se poate schimba în … Articolul Energia întunecată se schimbă, amenințând sfârșitul Universului prin Big Crunch apare prima dată în Main News.