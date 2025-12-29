Atac cu drone asupra reședinței lui Putin: Rusia acuză, Kievul neagă
MainNews.ro, 29 decembrie 2025 22:20
Reședința lui Vladimir Putin a fost atacată cu drone, acuză Rusia, iar Ucraina respinge aceste afirmații, numindu-le minciuni. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a menționat revizuirea poziției de negociere a Rusiei. Președintele Zelenski a avertizat despre posibile atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Putin.
Acum 5 minute
22:50
Noua amânare a deciziei Curții Constituționale pe tema pensiilor magistraților stârnește reacții violente în politică. Liderii acuză CCR de sabotaj și cer demiterea judecătorilor PSD prezenți. Următoarea ședință este programată pentru 16 ianuarie, creând tensiuni între partide și public. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților, stârnind reacții puternice în politica românească.
Acum 15 minute
22:40
Marius Niculae a început antrenamentele la Sovata, ceea ce marchează o etapă importantă în cariera sa sportivă. Descoperă detalii despre această nouă provocare și ce înseamnă pentru el debutul „armatei". Rămâi la curent cu ultimele știri din lumea sportului pe Antena Sport. Marius Niculae a început antrenamentele la Sovata Sportivul se pregătește intens pentru următoarea etapă.
22:40
O propunere legislativă în consultare publică la Camera Deputaților vizează eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari și președinți de consilii județene. Propunerea, inițiată de deputații USR, are ca scop reducerea cheltuielilor publice în contextul crizei economice actuale și abrogă articolul 210 din Codul administrativ. Propunerea legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali este în consultare publică.
Acum 30 minute
22:30
Dosarul cutremurător din Anenii Noi implică dispariția unui bărbat și reținerea fiului suspectului principal, bănuit de complicitate la crimă. Ancheta se concentrează pe probele găsite la o fermă de porci, incluzând haine și oseminte umane. Poliția continuă cercetările, iar toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Fiul principalului suspect din Anenii Noi a fost reținut.
Acum o oră
22:20
Trei funcționari din Ucraina sunt bănuiți de furt de energie electrică, cauzând pierderi de 168 milioane grivne pentru PSJC „NEC" Ukrenergo. Ancheta relevă consumul a peste 82.000 MWh de energie electrică, echivalentul necesar unui oraș mediu, printr-o schemă frauduloasă de deturnare a fondurilor. În Ucraina, trei funcționari sunt bănuiți de furt de energie electrică printr-o schemă frauduloasă.
22:20
22:10
O furtună violentă de iarnă agravează suferința a sute de mii de palestinieni din Fâșia Gaza, deja devastată de război. Corturile au fost inundate și distruse, iar numeroși oameni caută adăpost în clădiri avariate. Circa 200.000 de persoane au nevoie urgentă de ajutor și refugiu în această criză umanitară. O furtună violentă de iarnă afectează sute de mii de palestinieni din Gaza.
Acum 2 ore
21:50
Donald Trump l-a întâlnit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Mar-a-Lago, discutând despre reconstrucția Gazei și alte subiecte majore. Netanyahu l-a descris pe Trump ca fiind „norocul întregii lumi", subliniind intensitatea și frecvența relației lor. Întâlnirea este a șasea din ultimele luni. Donald Trump îl găzduiește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Mar-a-Lago pentru discuții despre Gaza.
21:50
Premierul Olandei, Dick Schoof, vizitează marți Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, împreună cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea în domeniul apărării și economic, precum și pe situația de securitate regională. Participă și oficiali guvernamentali români. Premierul Olandei, Dick Schoof, va vizita marți Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii.
21:40
Fosta atletă Tudorița Chidu, cu medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale din 1991, a murit la 58 de ani. CSM Unirea Slobozia a anunțat dispariția sa, lăsând în urmă o moștenire importantă în atletismul românesc. Numele său va rămâne mereu în istoria acestui sport. Condoleanțe familiei și celor îndoliați. Fosta atletă Tudorița Chidu a murit la 58 de ani.
21:20
Donald Trump a avut o conversație pozitivă cu Vladimir Putin despre situația din Ucraina, la o zi după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Această discuție ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică între Zelenski și Putin după cinci ani, reprezentând un progres important în negocierile de pace. Donald Trump a avut o conversație pozitivă cu Putin despre Ucraina.
21:10
Un copil de 5 ani a murit la o stațiune de schi din Otaru, Japonia, după ce brațul i-a fost prins în banda transportoare. Incidentul a avut loc în timp ce familia sa schia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, inclusiv nefuncționarea mecanismului de siguranță al dispozitivului. Un copil de 5 ani a murit într-o stațiune de schi din Japonia.
21:10
Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu 7,15% în 2024. Creșterea veniturilor totale cu 13% și investițiile din fonduri europene susțin acest rezultat, contrazicând prognozele precedente ale premierului Ilie Bolojan. Deficitul bugetar al României a scăzut în primele 11 luni ale anului 2025.
Acum 4 ore
20:50
Publicul lui Sorin Grindeanu a reacționat negativ la absența judecătorilor PSD de la CCR, care au boicotat ședința privind pensiile speciale ale magistraților. Comentariile cer socoteală liderului PSD, acuzându-l de complicitate și inconsecvență. Oamenii subliniază impactul negativ asupra țării și solicită reacții clare din partea lui Grindeanu. Reactii negative pe Facebook la postarea lui Sorin Grindeanu despre absența judecătorilor PSD de la CCR.
20:40
Cristian Gațu, faimosul handbalist român, s-a recăsătorit la 80 de ani cu Mariana Oprea, după un mariaj de 53 de ani. Ceremonia discretă a avut loc pe 23 decembrie la Primăria Oradea, el dorind să păstreze intimitatea. Gațu a ținut detaliile ascunse de presă, readucându-se în atenția publicului în mod elegant. Cristian Gațu, fost mare handbalist român, s-a recăsătorit la 80 de ani.
20:40
Kremlinul a raportat că Donald Trump a fost „indignat" după ce Vladimir Putin i-a spus că Ucraina ar fi încercat să îi atace reședința cu drone. Zelenski neagă acuzațiile, afirmând că Rusia urmărește să submineze pacea. Putin a anunțat o revizuire a poziției Rusiei în negocierile cu SUA. Putin l-a informat pe Trump despre un presupus atac cu drone.
20:30
Mașinile Google care se conduc singure, robotaxiurile Waymo, s-au blocat în San Francisco din cauza unei pene de curent, ridicând semne de întrebare despre pregătirea acestora pentru situații de urgență. Incidentul subliniază necesitatea reglementărilor stricte pentru vehiculele autonome în condiții de criză. Robotaxiurile Waymo s-au blocat în San Francisco din cauza unei pene de curent.
20:30
Bucureșteanul susținător al lui Călin Georgescu, Gabriel Constantinescu, a fost sancționat penal pentru instigare publică după ce a publicat apeluri la violență online. Instanța a decis o amendă de 8.400 de lei și interdicția de a candida la funcții publice timp de doi ani. Detalii despre condamnare și implicațiile acesteia. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat pentru instigare publică.
20:20
Kirill Dmitriev, negociatorul Rusiei pentru Ucraina, a fost surprins surfând în Miami în timp ce Rusia intensifica atacurile asupra civililor. Acest incident controversat a avut loc în contextul discuțiilor de pace între Donald Trump și Volodimir Zelenski, subliniind tensiunile în continuare din regiune. Kirill Dmitriev, negociatorul Rusiei pentru Ucraina, a fost filmat surfând în Miami.
20:10
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, la scurt timp după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței liderului de la Kremlin. Aceasta este a doua discuție între cei doi în două zile, într-un context tensionat, presărat cu acuzații reciproce. Zelenski a respins afirmațiile Moscovei. Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin.
20:10
O avocată din București apără patronii români care se confruntă cu cereri de TVA retroactiv de la ANAF, sumelor ajungând la zeci de mii de euro. Aceștia au descoperit că, în trecut, statul le-a anulat codul de TVA, lăsându-i să creadă că totul este în regulă. Detalii pe Grupul Antreprenorilor din România. Patronii români se confruntă cu cereri de TVA retroactiv de la ANAF.
19:40
Tragedie în Burundi: fotbalistul Igiraneza Aimé Gueric a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca talisman voodoo. Incidentul s-a petrecut în timpul unui meci din a doua ligă, iar cauza morții a fost o asfixie accidentală. Federația de Fotbal din Burundi a transmis condoleanțe familiei și coechipierilor. Mijlocașul Igiraneza Aimé Gueric a murit pe teren în Burundi.
19:40
Rusia acuză că Ucraina, cu ajutorul britanic, a încercat să atace reședința lui Vladimir Putin, o acuzație negată de Kiev. Ministrul rus Lavrov a afirmat că atacul cu drone ar putea afecta negocierile de pace. Zelenski respinge acuzațiile și subliniază că Rusia își urmărește propriile interese. Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone asupra reședinței lui Putin.
19:40
Lipsa de încredere în liderii politici români este rezultatul unei selecții deficitare pe termen lung și a unei percepții globale de neîncredere în elite. Adrian Cioroianu subliniază necesitatea unei meritocrații și a unei selecții corecte pentru a restabili încrederea cetățenilor în autorități și instituții.
19:30
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone și iPad să instaleze actualizările critice pentru a se proteja de un atac sofisticat. Defectele din WebKit permit accesul neautorizat la dispozitive. Utilizatorii trebuie să descarce manual iOS 26.2 pentru a remedia vulnerabilitățile zero-day. Apple a avertizat utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat actualizările.
19:30
Ministrul Justiției Radu Marinescu anunță că nu a primit vreun studiu de impact legat de legea pensiilor magistraților, contrar speculațiilor din media. Curtea Constituțională a amânat ședințele pentru lipsă de cvorum, iar următorul termen este stabilit pentru 16 ianuarie. Studiile de impact nu influențează analiza constituționalității. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu a primit studii de impact pentru legea pensiilor magistraților.
19:20
Donald Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunțată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Putin a indicat o posibilă revizuire a poziției Rusiei în negocierile de pace, după un atac cu drone asupra reședinței sale. Detalii despre discuțiile și implicațiile acestora. Donald Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu Putin despre Ucraina.
19:10
Un lup cenușiu a evadat din grădina zoologică Tama din Tokyo, provocând panică printre vizitatori care au fost nevoiți să se adăpostească timp de aproape cinci ore. Incidentul a avut loc duminică, iar lupul a fost capturat cu succes de angajați. Grădina zoologică a fost temporar închisă pentru a asigura siguranța publicului. Un lup cenușiu … Articolul Lup evadat din grădina zoologică din Tokyo, vizitatori în adăpost timp de ore apare prima dată în Main News.
19:10
Segmentul SUV-urilor domină piața auto din Europa, având o cotă de piață fără precedent. Analiza Profit.ro dezvăluie cele mai vândute SUV-uri, evidențiind puterea modelului Duster și rivalele precum Ford Puma. 2025 marchează o creștere semnificativă a diversității în acest sector. Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme în vânzările din Europa Anul 2025 … Articolul SUV-uri de top în Europa: Duster și Puma, rivali pe piață apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
18:40
Simona Halep a fost inclusă în topul celor mai buni jucători de tenis din secolul 21, alături de nume legendare precum Novak Djokovic și Serena Williams. Cu două titluri de Grand Slam și influență majoră în tenisul mondial, Halep ocupă locul 23 în acest clasament prestigios. Descoperă detalii despre cariera sa! Simona Halep s-a retras … Articolul Simona Halep, în topul celor mai mari jucătoare de tenis din lume! apare prima dată în Main News.
18:40
Intervenția majoră la barajul Paltinu este esențială pentru asigurarea funcționării sale sigure și sustenabile. Deși barajul operează în parametri normali, Apele Române subliniază necesitatea continuării lucrărilor și creșterii capacităților de stocare pentru alimentarea județului Prahova. Barajul Paltinu funcționează normal, cu un nivel de umplere de aproximativ 54% Administrația Națională „Apele Române” anunță necesitatea unei intervenții … Articolul Intervenție esențială la barajul Paltinu, deși funcționează normal acum apare prima dată în Main News.
18:40
Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților # MainNews.ro
Blocajul la CCR și reacțiile liderilor politici subliniază criza actuală legată de legea pensiilor magistraților. Judecătorii CCR acuză nerespectarea procedurilor, iar PNL și USR critică blocajul perceput ca o manevră politică din partea PSD. Viitorul legii rămâne incert, amplificând tensiunile interne. Conflict major la CCR cu patru judecători care boicotează ședințele, acuzând nerespectarea procedurilor de … Articolul Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
18:30
Judecătorii CCR absenți reacționează după o ședință controversată, acuzând conducerea Curții de nerespectarea procedurilor interne. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc explică decizia lor de a nu participa, invocând ritmul rapid al procesului și nereguli în stabilirea termenelor. Cei patru judecători CCR absenți de la ședință critică conducerea instituției pentru nerespectarea procedurilor … Articolul Reacția judecătorilor CCR absenți: acuzații la adresa conducerii apare prima dată în Main News.
18:20
În 2025, consumul de media în România evidențiază o revenire spre televiziune și radio, concomitent cu o scădere a utilizării platformelor digitale. Publicul devine mai selectiv și matur în ceea ce privește conținutul consumat, fiind mai puțin interesat de influenceri și mai preocupat de credibilitatea surselor de informare. Crește consumul de media tradiționale, iar activitățile … Articolul Crește consumul TV și radio, în scădere cu online-ul: ce afectează AI? apare prima dată în Main News.
18:10
Modificări fiscale din 2026: creșteri taxe locuințe și mașini, scumpiri benzină și țigări # MainNews.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, cresc impozitele pe locuințe și mașini, accizele la carburanți, țigări și alcool, iar o nouă taxă pe coletele din afara UE va fi implementată. Totodată, scade taxa pe cifra de afaceri pentru companii. Află cum te vor afecta aceste modificări pentru bugetul tău. Cresc taxele pe locuință și mașină de … Articolul Modificări fiscale din 2026: creșteri taxe locuințe și mașini, scumpiri benzină și țigări apare prima dată în Main News.
18:10
Zelenski și Putin ar putea discuta la telefon pentru prima dată în cinci ani, după întâlnirea de la Mar-a-Lago. Această convorbire ar reprezenta un progres în negocierile de pace, considerată o victorie diplomatică pentru președintele SUA, Trump. Detalii despre ultimele interacțiuni și tensiunile dintre lideri sunt incluse. Articolul Zelenski și Putin, discuție telefonică după 5 ani de tensiuni apare prima dată în Main News.
18:00
Nigeria contestă eficiența raidurilor aeriene americane ordonate de Trump împotriva ISIS, spunând că informațiile sunt vagi și lipsite de claritate. Autoritățile locale afirmă că zona atacată nu a mai avut probleme cu violența jihadistă, generând întrebări despre motivele și coordonarea acestor intervenții internaționale. Autoritățile nigeriene contestă eficiența atacurilor aeriene americane împotriva ISIS, afirmând că informațiile … Articolul Nigeria contestă eficiența atacurilor Trump împotriva ISIS: informații vagi apare prima dată în Main News.
17:40
Italianul care l-a enervat pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu: ceartă ca la ușa cortului! # MainNews.ro
Antonio Conte și Cristian Chivu sunt implicați într-un conflict public în Serie A, după declarațiile de la meciurile recente. Conte l-a provocat pe Chivu, iar cearta a escaladat la meciul Parma-Napoli, unde ambii antrenori au fost eliminați. Rivalitatea lor continuă pe fondul performanțelor echipelor Inter și Napoli. Conflict public între Cristian Chivu și Antonio Conte, … Articolul Italianul care l-a enervat pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu: ceartă ca la ușa cortului! apare prima dată în Main News.
17:40
Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR, după ce 4 judecători numiți de PSD au blocat pensiile speciale. Printre modificări se numără sancțiuni pentru boicotarea deciziilor, recuzarea judecătorilor în conflicte de interese și revocarea celor care încalcă Constituția. USR cere reforma urgentă a CCR. Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR … Articolul PNL și PSD, alianță surprinzătoare: CCR blochează pensiile speciale apare prima dată în Main News.
17:40
Dmitri Constantinov, fost președinte în Găgăuzia și aliat al fugarului Ilan Șor, se ascunde de justiție în regiunea separatistă transnistreană. Condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare, el profită de lipsa controlului legal din zonă, subliniind vulnerabilitatea sistemului de justiție din Republica Moldova. Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, se ascunde … Articolul Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor, se refugiază în Transnistria apare prima dată în Main News.
17:40
Cei patru judecători CCR care nu s-au prezentat la ședința privind pensiile magistraților au explicat absența prin nerespectarea procedurilor legale. Ei au invocat decizii neobișnuite ale președintei Curții, acuzând că amânările au fost ignorate. Absența lor a fost un protest pentru respectarea regulilor de funcționare. Cei patru judecători CCR nu s-au prezentat la ședința privind … Articolul Absența judecătorilor CCR la ședința despre pensiile magistraților explicată apare prima dată în Main News.
17:20
China impune reguli pentru AI: prevenirea dependenței emoționale și riscurilor psihologice # MainNews.ro
China reglementează inteligența artificială pentru a preveni dependența emoțională și riscurile psihologice. Noile norme obligă furnizorii să intervină la semne de dependență, să asigure siguranța datelor și să limiteze conținutul potențial dăunător, promovând interacțiuni mai sigure și etice. China propune reglementări stricte pentru AI cu personalitate care interacționează emoțional cu utilizatorii Furnizorii trebuie să prevină … Articolul China impune reguli pentru AI: prevenirea dependenței emoționale și riscurilor psihologice apare prima dată în Main News.
17:20
Rapperul Ion Banaru, cunoscut ca „Banarus”, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru furtul a peste jumătate de milion de lei din banii lui Ilan Şor, destinați protestelor anti-guvernamentale. Artistul a fost prins după atacarea unor tinere care transportau banii. Detalii aici. Artistul Ion Banaru, cunoscut ca „Banarus”, a fost condamnat la opt … Articolul Ion Banaru, artist condamnat la închisoare pentru jaf asupra lui Ilan Şor apare prima dată în Main News.
17:10
Economistul Cristian Păun avertizează că anul 2026 va fi unul dificil pentru economia României, confruntată cu inflație ridicată, absorbție slabă a fondurilor europene și probleme în economia reală. Acesta subliniază necesitatea prudenței, cu un buget echilibrat și reforme structurale esențiale pentru dezvoltare. Anul 2026 se prezintă difficult pentru economia României, având inflație ridicată, absorbție slabă … Articolul Provocările economice din 2026: Supraviețuire și conservarea bunăstării apare prima dată în Main News.
17:10
Un fost general rus, Leonid Ivașov, critică durează acțiunile lui Vladimir Putin, numind războiul din Ucraina o crimă. Într-un videoclip, el analizează izolația internațională și problemele interne ale Rusiei, subliniind că Putin este responsabil pentru declinul țării, comparând actualitatea cu prăbușirea sovietică. Leonid Ivașov, un fost general rus, critică deschis războiul din Ucraina, numindu-l crimă … Articolul General rus denunță războiul din Ucraina ca „o crimă” pe Telegram apare prima dată în Main News.
17:00
Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Brazilia, în fața turiștilor îngroziți, pilotul murind în accident. Autoritățile investighează cauza, suspectând o defecțiune tehnică. Firma care opera aeronava, Visual Propaganda Aérea, nu avea autorizație pentru campanie publicitară și va fi sancționată. Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în … Articolul Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja din Brazilia: turiștii au filmat momentul apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:40
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier tragic în Nigeria, soldat cu doi morți. Boxerul de 36 de ani a suferit răni minore, dar se simte bine. Accidentul a avut loc între Ibadan și Lagos, iar circumstanțele sunt încă neclare. Joshua a fost fotografiat părăsind locul accidentului în stare de șoc. Anthony Joshua a … Articolul Anthony Joshua implicat într-un accident rutier fatal cu doi decedați apare prima dată în Main News.
16:40
Judecătorii CCR au boicotat deciziile privind pensiile magistraților, solicitând clarificări guvernamentale. Reforma preconizează pensii de 70% din salariul net, în loc de 80% brut. Cei patru judecători, susținuți de PSD, realizează că nu mai au majoritatea în Curte. Rămâne incertitudinea privind viitorul legii. Patru judecători constituționali au boicotat ședințele CCR referitoare la pensiile magistraților Nemulțumirea … Articolul Miza boicotului CCR: Judecătorii PSD își dau seama că sunt în minoritate apare prima dată în Main News.
16:40
Scandal la CCR: judecătorii numiți de PSD blochează decizia privind pensiile speciale. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, acuzată de tergiversare fără precedent. Cei patru magistrați protestează împotriva procedurilor, afirmând că respectarea regulilor este esențială pentru corectitudinea deciziilor Curții Constituționale. Judecătorii CCR numiți de PSD contestă deciziile președintei Simina Tănăsescu privind tergiversarea soluționării pensiilor speciale Cei patru … Articolul Conflicte la CCR: Judecătorii PSD acuză președinta de acțiuni senzaționale apare prima dată în Main News.
16:20
PSD cere premierului Ilie Bolojan să facă presiuni la CCR pentru o ședință de urgență privind pensiile speciale. Adrian Câciu subliniază creșterea nemulțumirii publice din cauza amânărilor repetate și importanța unei decizii rapide pentru reformarea legislației magistraților, esențială pentru PNRR. PSD solicită premierului Bolojan să presioneze CCR pentru o ședință de urgență privind pensiile speciale … Articolul PSD cere intervenția lui Bolojan pentru urgentarea CCR pe pensii speciale apare prima dată în Main News.
