Atac cu drone asupra reședinței lui Putin: Rusia acuză, Kievul neagă

17:00

Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Brazilia, în fața turiștilor îngroziți, pilotul murind în accident. Autoritățile investighează cauza, suspectând o defecțiune tehnică. Firma care opera aeronava, Visual Propaganda Aérea, nu avea autorizație pentru campanie publicitară și va fi sancționată. Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în … Articolul Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja din Brazilia: turiștii au filmat momentul apare prima dată în Main News.