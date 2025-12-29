Genoa a cedat în fața Romei, Șucu și Stanciu nemulțumiți de rezultat

17:40

Cei patru judecători CCR care nu s-au prezentat la ședința privind pensiile magistraților au explicat absența prin nerespectarea procedurilor legale. Ei au invocat decizii neobișnuite ale președintei Curții, acuzând că amânările au fost ignorate. Absența lor a fost un protest pentru respectarea regulilor de funcționare. Cei patru judecători CCR nu s-au prezentat la ședința privind … Articolul Absența judecătorilor CCR la ședința despre pensiile magistraților explicată apare prima dată în Main News.