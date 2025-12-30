ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și parcurile de distracții. Paul Anghel, director în ANPC: „Siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial”

15:30

Sărbători „fericite”: Un individ și-a bătut partenera și în prima zi de Crăciun și în a doua, deși după prima agresiune polițiștii i-au interzis să se mai apropie de femeie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au intervenit, în data de 25 decembrie, la un incident de violență în familie, care s-a petrecut [...]