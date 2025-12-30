Farmaciile din Brașov care vor fi deschise de Revelion, dar și în 1 ianuarie

10:00

Autostrada Ploiești – Brașov este una care, de peste 20 de ani, reprezintă un subiect de discuție pentru toate administrațiile. Deși este esențială pentru fluidizarea traficului, proiectul acesteia nu a reușit să fie realizat de nimeni. După aproape două decenii de promisiuni, autostrada Ploiești-Brașov — proiectată să elimine ambuteiajele cunoscute de pe Valea Prahovei — [...]