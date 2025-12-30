Bucureștiul gangsterilor (I): Sângerosul decembrie de acum 80 de ani. Banda lui Argintaru, fost militar în unitatea penală a naziştilor, a jefuit un magazin de bijuterii cu o tanchetă

08:50

2025 a fost anul în care mai multe mijloace STB s-au ciocnit între ele. Patru accidente în care tramvaie sau ciocnit cu autobuze au avut loc anul acesta. De asemenea, societatea de transport în comun a trebuit să retragă în depou mai multe tramvaie noi, din cauza incidentelor rutiere. Ultima ciocnire dintre un tramvai și […]