Moscova contracarează acuzațiile de minciuni despre atacul palatului lui Putin
MainNews.ro, 30 decembrie 2025 13:50
Moscova acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin, dar nu a prezentat dovezi. Ministrul ucrainean al apărării neagă atacul, evidențiind lipsa de probe și denunțând tacticile de propagandă rusești. Analizele confirmă contradicțiile din declarațiile oficialilor ruși referitoare la acest incident. Ministrul de externe ucrainean cere altor țări să nu răspundă la afirmațiile fără
Acum 30 minute
13:50
Moscova acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin, dar nu a prezentat dovezi. Ministrul ucrainean al apărării neagă atacul, evidențiind lipsa de probe și denunțând tacticile de propagandă rusești. Analizele confirmă contradicțiile din declarațiile oficialilor ruși referitoare la acest incident. Ministrul de externe ucrainean cere altor țări să nu răspundă la afirmațiile fără
13:50
Maia Sandu denunță tergiversările din justiție, acuzând judecătorii că colaborează cu infractorii. Președinta cere modificări legislative pentru a accelera procesele în cazuri de corupție și a preveni fuga condamnaților din țară. Reforma justiției este esențială pentru parcursul european al Republicii Moldova. Maia Sandu acuză judecătorii de tergiversări în cazurile de corupție și solicită măsuri legislative
Acum o oră
13:40
Computerele cuantice amenință Bitcoin, cu riscuri de până la 600 miliarde dolari expuse în piață. Ray Dalio avertizează că această tehnologie ar putea compromite securitatea criptomonedelor. Viitorul Bitcoin depinde de adaptarea la provocările tehnologice emergente pentru a menține încrederea și valoarea pe termen lung. Computerele cuantice ar putea amenința Bitcoin în următorii ani Ray Dalio
13:30
Un bărbat din California trăiește un coșmar, având un urs de 230 kg care și-a făcut culcuș sub casa sa. De o lună, el se confruntă cu zgomote și mirosuri neplăcute, încercând în zadar să-l alunge cu diverse metode. Aceasta nu este o situație singulară în Altadena, unde urșii bruni devin tot mai frecvenți. Un
Acum 2 ore
13:10
Călin Georgescu îl somează pe Nicușor Dan să verifice raportul de anulare a alegerilor din 2024 în SUA și Israel. Simpatizanții săi strigă „Bolojan, demisia!" în fața Poliției Buftea. Georgescu este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni grave. Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru a aborda acuzațiile ce
13:00
Novak Djokovic, numărul 4 mondial, se pregătește pentru Australian Open și are grijă atentă de dietă. Cu un stil de viață strict, el evită ciocolata și zahărul pentru a combate inflamațiile. De la victoria din 2012 asupra lui Nadal, Djokovic subliniază disciplina necesară pentru succesul său continuu în tenisul de elită. Novak Djokovic se pregătește
13:00
Constanța va avea taxe și impozite locale mai mari începând cu 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri rezidențiale va crește cu 50-80%, iar taxa de salubrizare va ajunge la 28 lei de persoană. De asemenea, va fi introdusă o taxă de 200 lei pentru ocuparea domeniului public și 500 lei pentru închirieri în regim hotelier.
12:30
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume, cedând locul întâi capitalei Indoneziei, Jakarta, cu 41,9 milioane de locuitori. Dhaka ocupă locul doi, iar Tokyo se află acum pe locul trei, cu 33,4 milioane. Raportul ONU evidențiază expansiunea rapidă a acestor orașe și provocările legate de schimbările climatice și migrația internă. Tokyo a
12:30
În 2026, economia României ar putea experimenta o creștere modestă, în ciuda menținerii taxelor. Deficitul bugetar rămâne o provocare, iar stabilitatea politică este crucială. Trecerea la un model economic bazat pe investiții și productivitate este esențială pentru evitarea stagnării economice. Economia României se confruntă cu o creștere anemică și deficite mari după o perioadă de
Acum 4 ore
12:00
Albion Rrahmani, fost atacant al Rapid, ar putea fi transferat de Sparta Praga la Olympique Lyon pentru 6 milioane de euro. Rapid ar putea câștiga 900.000 de euro din acest transfer datorită clauzei de 15%. Rrahmani a marcat 12 goluri și a furnizat două pase decisive în actualul sezon. Albion Rrahmani ar putea pleca de
12:00
Yemen a decretat stare de urgență după atacurile Arabiei Saudite asupra unui port, acuzând Emiratele Arabe Unite de susținerea separatiștilor. Conflictul, care a dus deja la o criză umanitară severă, se agravează în contextul rivalităților regionale. Situația devine critică pentru cea mai săracă țară din Peninsula Arabă. Yemen a decretat stare de urgență după atacurile
12:00
Ministrul Radu Miruță critică pensiile speciale, în timp ce tatăl său, fost judecător, este acuzat că a ieșit la pensie fără vechimea necesară. Avocata Ingrid Mocanu dezvăluie controversa privind pensia acestuia, subliniind nepotismele și întrebările nerezolvate legate de statutul său în magistratură. Ministrul Radu Miruță critică pensiile speciale ale magistraților în timp ce tatăl său
11:30
Victor Ponta critică absența unui ministru al Educației la începutul anului școlar după demisia lui Daniel David. Premierul Ilie Bolojan întârzie numirea unui succesor, iar Ponta menționează sloganurile politice uitate, subliniind că România se confruntă cu o deteriorare continuă a situației educației. Demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, lasă România fără conducere în domeniul educațional la
11:30
Autoritățile americane oferă 7 milioane de dolari pentru capturarea lui Sim Hyon Sop, un bancher nord-coreean implicat în finanțarea regimului Kim Jong Un. Acesta este acuzat de spălare de bani și eludarea sancțiunilor internaționale, având legături cu activități ilegale și criptomonede. FBI oferă o recompensă de 7 milioane de dolari pentru capturarea lui Sim Hyon
11:30
Un român a acumulat peste 3,2 milioane de lei în Pilonul II de pensii private, de 133 de ori mai mult decât media națională. Discrepanțele între participanți sunt mari, iar contribuțiile au crescut semnificativ în 2025. Află mai multe despre structura investițiilor și cum poți verifica contul tău. Un român a acumulat 3,2 milioane lei
11:00
Daniel Pancu a făcut o declarație surprinzătoare înainte de barajul României pentru Cupa Mondială, afirmând că Slovacia este o echipă mai dificilă decât Turcia. Naționala României va întâlni Turcia în semifinala play-off-ului, iar Pancu consideră că ar prefera să joace împotriva turcilor pentru un bilet la turneu. Daniel Pancu evaluează șansele României de a se
11:00
Interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețelele sociale în România ridică provocări legislative și sociale. Deși se urmărește protecția sănătății mintale a tinerilor, specialiștii avertizează că aceste măsuri ar putea aduce abuzuri și că este esențială educația digitală și dezvoltarea gândirii critice. Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani pe platformele sociale, stârnind
10:30
Meta, compania fondată de Mark Zuckerberg, achiziționează startup-ul chinez Manus, specializat în dezvoltarea inteligenței artificiale agentice, pentru aproximativ 2 miliarde de dolari. Această mișcare strategică subliniază angajamentul Meta de a integra tehnologii avansate în platformele sale. Află mai multe detalii despre această achiziție importantă. Meta achiziționează startup-ul chinez Manus pentru aproximativ 2 miliarde dolari Manus
10:30
Războaiele și tensiunile din lume ar putea transforma 2026 într-un an exploziv. Conflicte precum războiul din Ucraina, situația din Venezuela, Sudan, Asia de Sud-Est, Coreea de Nord și provocările nucleare din Iran amenință stabilitatea globală. Agenda internațională va fi marcată de crize majore, afectând economia mondială. Războiul din Ucraina va continua, cu discuții pentru o
10:20
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță un an de referință pentru infrastructură în 2025, cu 146 km de autostrăzi deschiși și un record de absorbție a fondurilor europene de 27,8 miliarde lei. Investiții substanțiale în modernizarea căilor ferate și livrarea de trenuri noi pentru CFR Călători și Metrorex. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, anunță un record de
10:20
Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare de peste 9.000 de miliarde de yeni, pe fondul deteriorării relațiilor cu China. Bugetul este parte dintr-un plan de dublare a cheltuielilor militare până la 2% din PIB. Tensiunile regionale cresc, iar Beijingul critică militarizarea Japoniei. Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, de
Acum 6 ore
10:00
Patru din 10 tineri români între 25 și 34 de ani locuiesc cu părinții din cauza prețurilor ridicate ale locuințelor și salariilor mici. Această situație reflectă o criză locativă profundă la nivel european, afectând independența tinerilor și contribuind la o „generație a chiriașilor." Despre acest fenomen, află mai multe! 40% dintre tinerii români cu vârste
09:50
Rapid își întărește echipa cu atacantul român Daniel Paraschiv, care vine sub formă de împrumut de la Real Oviedo. În ciuda eșecului la Cultural Leonesa, unde a marcat un singur gol în 10 meciuri, Paraschiv are potențial după un sezon bun în liga secundă spaniolă. Transferul s-a încheiat din motive financiare, conform oficialilor de la
09:30
Rusia acuză Ucraina de o tentativă de atac asupra reședinței lui Putin, în timp ce Kievul neagă aceste afirmații. Zelenski afirmă că acuzațiile sunt menite să justifice o escaladare a atacurilor asupra capitalei ucrainene. Lavrov promite o ripostă dură, intensificând tensiunile în negocierile de pace. Ruslan Lavrov acuză Ucraina de tentativă de atac asupra reședinței
09:20
Amenzile pentru utilizarea petardelor și artificiilor de Revelion în Austria pot ajunge până la 3.600 de euro, în timp ce în România amenzi sunt între 1.000 și 7.500 de lei. Autoritățile austro-ungare impun sancțiuni stricte pentru a preveni accidentele și poluarea fonică, interzicând utilizarea acestora în zonele urbane. Austrian authorities have banned fireworks and firecrackers
09:00
Vremea 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026: temperaturi ridicate și ninsoare abundentă # MainNews.ro
Vremea în România între 29 decembrie 2025 și 25 ianuarie 2026 va aduce temperaturi mai ridicate decât normalul, cu ninsori abundente în zonele de munte. Prognoza ANM indică precipitații excedentare în nordul Carpaților Orientali și o ușoară variabilitate în restul țării. Află detaliile complete despre fiecare săptămână. Temperaturi mai ridicate decât normalul în întreaga țară
09:00
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat că pensiile militarilor au nedreptăți. El subliniază necesitatea eliminării diferențelor financiare dintre pensionari, care au activitate similară, dar se pensionează în ani diferiți. O lege în vigoare crește vârsta de pensionare și vizează corectarea acestor inechități. Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a vorbit despre nedreptăţile din pensiile militarilor
08:50
Gigi Becali este acuzat de tratament prefer
08:30
Deficitul bugetar al României a scăzut, dar investițiile au fost tăiate, iar cheltuielile cu dobânzile au explodat cu 38%. Veniturile viitoare sunt amanetate pentru plata datoriilor curente, iar economia se răcește. Analiza execuției bugetare arată tendințe alarmante în gestionarea resurselor publice. Deficitul bugetar al României a scăzut cu 0,7% din PIB în 2025, comparativ cu … Articolul Investițiile tăiate și datoriile curente: dobânzi explozive pentru viitor apare prima dată în Main News.
08:30
Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei: cinci deputați acuzați de mită pentru voturi. Procurorii NABU și SAP suspectează un sistem corupător cu sume între 2000 și 20000 de euro. Scandalul amenință stabilitatea regimului Zelenski și implică transferuri financiare în valoare de 145.000 de euro. Cină deputați din Parlamentul Ucrainei acuzați de corupție, implicându-se în mituirea voturilor … Articolul Mită în Parlamentul Ucrainei: Ce sumă costă un vot corupt în Kiev? apare prima dată în Main News.
08:20
Vladimir Putin aduce 70.000 de muncitori indieni în Rusia, ca răspuns la criza forței de muncă generată de pierderile din războiul din Ucraina. Acești muncitori sunt angajați în activități simple, precum salubritate și construcții, pentru a umple locurile lăsate libere de bărbații ruși. Rusia a adus aproximativ 70.000 de muncitori indieni pentru a umple golurile … Articolul Putin aduce muncitori indieni în Rusia: unde sunt bărbații din orașe? apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:00
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au distrus o instalație portuară din Venezuela folosită pentru transportul de droguri, în urma unui atac cu drone efectuat de CIA. Acesta reprezintă primul atac american cunoscut pe teritoriul venezuelean, vizând activitățile bandei Tren de Aragua. La momentul atacului nu au fost victime. Donald Trump a confirmat un … Articolul Trump dezvăluie atacul CIA asupra unei chei Venezuelene folosită pentru droguri apare prima dată în Main News.
08:00
Tudorel Toader: Presiuni înainte de verdictul CCR pe pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Tudorel Toader, fost ministru al justiției, anticipează că CCR va valida legea privind pensiile speciale ale magistraților. El susține că presiunea externă va influența decizia Curții. Noul proiect propune pensionarea la 65 de ani și modificări ale cuantumului pensiei. Verdictul final este așteptat pe 16 ianuarie 2026. Tudorel Toader anticipează că CCR va valida legea … Articolul Tudorel Toader: Presiuni înainte de verdictul CCR pe pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
07:50
Florin Manea a anunțat că Radu Drăgușin caută un transfer temporar de la Tottenham, unde nu se află în planurile antrenorului. După o lungă absență din cauza accidentării, Drăgușin are nevoie de meciuri în picioare, iar posibila revenire în Italia ar putea oferi ocazia perfectă pentru a-și relua ritmul de joc. Radu Drăgușin a revenit … Articolul Florin Manea: Detalii esențiale despre transferul lui Radu Drăgușin apare prima dată în Main News.
07:30
Oferte de energie mai ieftine decât Hidroelectrica: Avertisment de la Consiliul Concurenței # MainNews.ro
Furnizorii de energie își intensifică ofertele de Sărbători, unele având prețuri mai mici decât Hidroelectrica. Nova Power & Gas, Engie și E.ON propun reduceri și oferte speciale, însă Consiliul Concurenței avertizează despre riscurile posibile legate de coordonarea prețurilor. Consumatorii sunt încurajați să compare ofertele. Mai mulți furnizori de energie oferă reduceri pentru Sărbători, o ofertă … Articolul Oferte de energie mai ieftine decât Hidroelectrica: Avertisment de la Consiliul Concurenței apare prima dată în Main News.
07:30
După atacul cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, vicepreședintele rus Dmitri Medvedev afirmă că președintele ucrainean Zelenski va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții. Acuzațiile lui Lavrov împotriva Ucrainei intensifică tensiunile în conflictul dintre Rusia și Ucraina, afectând negocierile de pace. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, avertizează că Zelenski … Articolul Ascunzându-se pentru tot restul vieții: o poveste de supraviețuire apare prima dată în Main News.
07:20
Escrocheria cu românii din locuințele sociale din Germania stârnește controverse. La BB Hotel din Berlin, 36 de nume sunt listate pe cutia poștală, dar doar câțiva locuiesc efectiv aici. Autoritățile investighează fraudarea ajutoarelor sociale, iar locuitorii se plâng de scandaluri și condiții precare. Hotelurile sociale din Germania, precum BB Hotel, sunt investigate pentru fraude legate … Articolul Escrocherie cu români în locuințele sociale din Germania: cutii poștale goale apare prima dată în Main News.
07:00
Fostul CEO al serviciului de partajare a ceasurilor de lux Toke Match, Takazumi Fukuhara, a fost arestat după aproape doi ani de fugă. Acesta este acuzat de fraudă, delapidare și vânzarea a 1.300 de ceasuri de lux, cu o valoare totală de 15 milioane de euro, către case de amanet și comercianți din Japonia. Fostul … Articolul Fost CEO arestat după escrocherie cu ceasuri de lux în valoare de milioane apare prima dată în Main News.
07:00
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat în contencios administrativ înființarea Comitetului pentru Modificarea Legilor Justiției, inițiat de premierul Ilie Bolojan. ONG-ul, condus de avocata Elena Radu, a avut acțiuni anterioare împotriva instituțiilor statului, inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat decizia de înființare a Comitetului pentru … Articolul Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept atacă Comitetul Bolojan pe justiție apare prima dată în Main News.
06:50
Mircea Lucescu dezvăluie luptele sale cu familia Ceaușescu într-un interviu recent, subliniind dificultățile întâmpinate în câștigarea campionatului cu Dinamo din cauza politicii din fotbalul românesc. La 80 de ani, el continuă să inspire ca antrenor al naționalei României, visând la calificarea la Cupa Mondială. Mircea Lucescu a discutat despre dificultățile întâmpinate în fotbalul românesc din … Articolul Mircea Lucescu: Fiul lui Ceaușescu, motivul eșecului la Dinamo apare prima dată în Main News.
06:30
Zelenski a declarat că problema Donbasului rămâne extrem de complexă în negocierile de pace, subliniind importanța respectării legii și a voinței poporului ucrainean. El sugerează că soluțiile trebuie incluse în deciziile societății și parlamentului, evidențiind că acest teritoriu este esențial pentru națiunea ucraineană. Volodimir Zelenski a subliniat importanța respectării legii și a teritoriului ucrainean în … Articolul Donbasul, provocarea principală în negocierile de pace, afirmă Zelenski apare prima dată în Main News.
06:20
Kim Jong-un a solicitat o creștere accelerată a producției de rachete și muniție în Coreea de Nord, evidențiind ambițiile nucleare. Vizita la un șantier naval pentru prezentarea unui nou submarin nuclear marchează un salt important în arsenalul militar. Regimul intensifică înarmarea, reacționând la provocările externe. Kim Jong-un a ordonat accelerarea producției de rachete și muniție … Articolul Kim Jong-un cere mai multe rachete, accelerând cursa înarmării în Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
06:20
Românii aleg diverse destinații pentru Revelion, de la stațiuni montane la orașe europene sau locuri exotice. Prețurile variază în funcție de destinație, iar rezervările timpurii sunt esențiale. Cele mai populare locuri includ Roma, Paris, Zanzibar și Filipine, fiecare oferind experiențe unice de petrecere a noului an. Românii aleg destinații diverse pentru Revelion, incluzând stațiuni montane, … Articolul Revelion în zăpadă sau sub palmieri? Costuri și destinații preferate ale românilor apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:00
Ionel Stoica, fost jurnalist și om de comunicare la Primăria Sectorului 1, a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, recent numită șefă a ANAP de către Ilie Bolojan. Rogoz este asociată cu controverse legate de achiziții publice, iar decizia a generat nemulțumiri în rândul liderilor USR, acuzați de decizii autoritare. Ionel Stoica, fost jurnalist, a … Articolul Trompetistul Clotilde Armand devine consilier la Achiziții Publice apare prima dată în Main News.
05:50
Dinamo București se pregătește pentru play-off, dar Arena Națională va fi indisponibilă. Andrei Nicolescu ia în calcul mutarea echipei în provincie, cu opțiuni precum Târgoviște, Sibiu sau Cluj-Napoca, lăsând suporterii să decidă locația meciurilor. Aflați mai multe despre planurile clubului! Dinamo București se pregătește să participe în play-off-ul Ligii 1 Arena Națională nu va fi … Articolul Se mută Dinamo în play-off? Planurile lui Andrei Nicolescu explicate apare prima dată în Main News.
05:50
Beyoncé a devenit oficial miliardară, după ce turneul ei Cowboy Carter a generat încasări record. Cântăreața americană, cunoscută pentru reinvențiile sale, se alătură unui club exclusivist de muzicieni miliardari, incluzându-i pe Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen, conform Forbes. Beyoncé a devenit oficial miliardară, atingând o avere de 10 cifre Turneul mondial Renaissance a … Articolul Beyoncé devine miliardară: o nouă eră în cariera sa impresionantă apare prima dată în Main News.
05:40
Meta a achiziționat startup-ul chinez Manus, specializat în inteligență artificială, pentru a îmbunătăți produsele sale. Manus dezvoltă agenți AI capabili să execute sarcini complexe. Această mișcare subliniază intensificarea investițiilor Meta în AI și integrarea acestora în serviciile destinate consumatorilor și afacerilor. Meta a anunțat achiziția startup-ului chinez Manus, specializat în inteligență artificială Manus produce agenți … Articolul Meta achiziționează startup-ul chinez Manus în domeniul inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
05:30
Jurnalistul BBC John Simpson avertizează că anul 2025 este extrem de îngrijorător, cu conflicte majore precum războiul din Ucraina, Gaza și Sudan, care ar putea degenera în tensiuni globale. Impactul acestor războaie asupra geopoliticii este imens, iar America, sub conducerea lui Trump, devine din ce în ce mai izolată. John Simpson de la BBC avertizează … Articolul Războiul global din 2025: Un jurnalist BBC reflectează asupra conflictelor mondiale apare prima dată în Main News.
05:20
Kim Jong Un a transmis un mesaj de Anul Nou lui Vladimir Putin, subliniind legătura strânsă dintre Coreea de Nord și Rusia în contextul războiului din Ucraina. Cele două țări au împărțit „sângele, viața și moartea”, iar relațiile lor s-au consolidat, Coreea de Nord oferind sprijin militar și logistic Rusiei în conflict. Kim Jong Un … Articolul Kim Jong Un îi transmite lui Putin: „Sângele și moartea” în războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
05:00
Scandal CCR: Judecătorii PSD acuză șefa de acțiuni fără precedent în cazul pensiilor speciale # MainNews.ro
Scandal la CCR: Judecătorii puși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, blochează decizia privind pensiile speciale. Critica la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu, pentru proceduri „fără precedent” și tergiversarea verdictului. Următorul termen, 16 ianuarie 2026. Judecătorii CCR numiți de PSD contestă deciziile președintei CCR, Simina Tănăsescu, privind pensiile speciale Cei … Articolul Scandal CCR: Judecătorii PSD acuză șefa de acțiuni fără precedent în cazul pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
