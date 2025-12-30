Moscova contracarează acuzațiile de minciuni despre atacul palatului lui Putin

05:30

Jurnalistul BBC John Simpson avertizează că anul 2025 este extrem de îngrijorător, cu conflicte majore precum războiul din Ucraina, Gaza și Sudan, care ar putea degenera în tensiuni globale. Impactul acestor războaie asupra geopoliticii este imens, iar America, sub conducerea lui Trump, devine din ce în ce mai izolată.