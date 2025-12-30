Florin Manea: Detalii esențiale despre transferul lui Radu Drăgușin

00:10

Trei oameni au murit în urma inundațiilor devastatoare din sudul Spaniei, cauzate de furtuni puternice. Doi bărbați au fost luați de ape în timp ce se aflau într-o dubă, iar un motociclist și-a pierdut viața în Granada. Avertizările meteorologice rămân în vigoare în regiunile afectate. Cel puțin trei persoane au murit din cauza inundațiilor din … Articolul Inundații devastatoare în Spania: trei morți după o dubă măturată de ape apare prima dată în Main News.