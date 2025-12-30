Japonia își crește bugetul de apărare din cauza tensiunilor cu China

02:30

Donald Trump s-a declarat „foarte furios” după ce a aflat că Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Vladimir Putin, informație negată de Kiev. El a subliniat că atacurile asupra casei liderului rus nu sunt justificate în această perioadă delicată, menționând discuții importante pentru pacea în Ucraina. Donald Trump a declarat că Vladimir Putin … Articolul Donald Trump, furios după atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin apare prima dată în Main News.