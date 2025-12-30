Putin aduce muncitori indieni în Rusia: unde sunt bărbații din orașe?
Vladimir Putin aduce 70.000 de muncitori indieni în Rusia, ca răspuns la criza forței de muncă generată de pierderile din războiul din Ucraina. Acești muncitori sunt angajați în activități simple, precum salubritate și construcții, pentru a umple locurile lăsate libere de bărbații ruși. Rusia a adus aproximativ 70.000 de muncitori indieni pentru a umple golurile … Articolul Putin aduce muncitori indieni în Rusia: unde sunt bărbații din orașe? apare prima dată în Main News.
Vremea 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026: temperaturi ridicate și ninsoare abundentă # MainNews.ro
Vremea în România între 29 decembrie 2025 și 25 ianuarie 2026 va aduce temperaturi mai ridicate decât normalul, cu ninsori abundente în zonele de munte. Prognoza ANM indică precipitații excedentare în nordul Carpaților Orientali și o ușoară variabilitate în restul țării. Află detaliile complete despre fiecare săptămână. Temperaturi mai ridicate decât normalul în întreaga țară … Articolul Vremea 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026: temperaturi ridicate și ninsoare abundentă apare prima dată în Main News.
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat că pensiile militarilor au nedreptăți. El subliniază necesitatea eliminării diferențelor financiare dintre pensionari, care au activitate similară, dar se pensionează în ani diferiți. O lege în vigoare crește vârsta de pensionare și vizează corectarea acestor inechități. Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a vorbit despre nedreptăţile din pensiile militarilor … Articolul Nedreptatea pensiilor militare: toți egali în fața legii apare prima dată în Main News.
Gigi Becali este acuzat de tratament preferențial în biserică de către călugărul Iustin Deică, care susține că a fost exclus din monahism din cauza opunerii la canonizarea preotului Dumitru Stăniloae. Deică afirmă că Becali a obținut o binecuvântare specială de la Patriarhul Daniel, ceea ce contravine regulilor bisericești. Gigi Becali este acuzat de călugărul Iustin … Articolul Gigi Becali, acuzat de favoritism în biserică: „E doar Becali, nu-i așa?” apare prima dată în Main News.
Deficitul bugetar al României a scăzut, dar investițiile au fost tăiate, iar cheltuielile cu dobânzile au explodat cu 38%. Veniturile viitoare sunt amanetate pentru plata datoriilor curente, iar economia se răcește. Analiza execuției bugetare arată tendințe alarmante în gestionarea resurselor publice. Deficitul bugetar al României a scăzut cu 0,7% din PIB în 2025, comparativ cu … Articolul Investițiile tăiate și datoriile curente: dobânzi explozive pentru viitor apare prima dată în Main News.
Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei: cinci deputați acuzați de mită pentru voturi. Procurorii NABU și SAP suspectează un sistem corupător cu sume între 2000 și 20000 de euro. Scandalul amenință stabilitatea regimului Zelenski și implică transferuri financiare în valoare de 145.000 de euro. Cină deputați din Parlamentul Ucrainei acuzați de corupție, implicându-se în mituirea voturilor … Articolul Mită în Parlamentul Ucrainei: Ce sumă costă un vot corupt în Kiev? apare prima dată în Main News.
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au distrus o instalație portuară din Venezuela folosită pentru transportul de droguri, în urma unui atac cu drone efectuat de CIA. Acesta reprezintă primul atac american cunoscut pe teritoriul venezuelean, vizând activitățile bandei Tren de Aragua. La momentul atacului nu au fost victime. Donald Trump a confirmat un … Articolul Trump dezvăluie atacul CIA asupra unei chei Venezuelene folosită pentru droguri apare prima dată în Main News.
Tudorel Toader: Presiuni înainte de verdictul CCR pe pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Tudorel Toader, fost ministru al justiției, anticipează că CCR va valida legea privind pensiile speciale ale magistraților. El susține că presiunea externă va influența decizia Curții. Noul proiect propune pensionarea la 65 de ani și modificări ale cuantumului pensiei. Verdictul final este așteptat pe 16 ianuarie 2026. Tudorel Toader anticipează că CCR va valida legea … Articolul Tudorel Toader: Presiuni înainte de verdictul CCR pe pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
Florin Manea a anunțat că Radu Drăgușin caută un transfer temporar de la Tottenham, unde nu se află în planurile antrenorului. După o lungă absență din cauza accidentării, Drăgușin are nevoie de meciuri în picioare, iar posibila revenire în Italia ar putea oferi ocazia perfectă pentru a-și relua ritmul de joc. Radu Drăgușin a revenit … Articolul Florin Manea: Detalii esențiale despre transferul lui Radu Drăgușin apare prima dată în Main News.
Oferte de energie mai ieftine decât Hidroelectrica: Avertisment de la Consiliul Concurenței # MainNews.ro
Furnizorii de energie își intensifică ofertele de Sărbători, unele având prețuri mai mici decât Hidroelectrica. Nova Power & Gas, Engie și E.ON propun reduceri și oferte speciale, însă Consiliul Concurenței avertizează despre riscurile posibile legate de coordonarea prețurilor. Consumatorii sunt încurajați să compare ofertele. Mai mulți furnizori de energie oferă reduceri pentru Sărbători, o ofertă … Articolul Oferte de energie mai ieftine decât Hidroelectrica: Avertisment de la Consiliul Concurenței apare prima dată în Main News.
După atacul cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, vicepreședintele rus Dmitri Medvedev afirmă că președintele ucrainean Zelenski va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții. Acuzațiile lui Lavrov împotriva Ucrainei intensifică tensiunile în conflictul dintre Rusia și Ucraina, afectând negocierile de pace. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, avertizează că Zelenski … Articolul Ascunzându-se pentru tot restul vieții: o poveste de supraviețuire apare prima dată în Main News.
Escrocheria cu românii din locuințele sociale din Germania stârnește controverse. La BB Hotel din Berlin, 36 de nume sunt listate pe cutia poștală, dar doar câțiva locuiesc efectiv aici. Autoritățile investighează fraudarea ajutoarelor sociale, iar locuitorii se plâng de scandaluri și condiții precare. Hotelurile sociale din Germania, precum BB Hotel, sunt investigate pentru fraude legate … Articolul Escrocherie cu români în locuințele sociale din Germania: cutii poștale goale apare prima dată în Main News.
Fostul CEO al serviciului de partajare a ceasurilor de lux Toke Match, Takazumi Fukuhara, a fost arestat după aproape doi ani de fugă. Acesta este acuzat de fraudă, delapidare și vânzarea a 1.300 de ceasuri de lux, cu o valoare totală de 15 milioane de euro, către case de amanet și comercianți din Japonia. Fostul … Articolul Fost CEO arestat după escrocherie cu ceasuri de lux în valoare de milioane apare prima dată în Main News.
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat în contencios administrativ înființarea Comitetului pentru Modificarea Legilor Justiției, inițiat de premierul Ilie Bolojan. ONG-ul, condus de avocata Elena Radu, a avut acțiuni anterioare împotriva instituțiilor statului, inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat decizia de înființare a Comitetului pentru … Articolul Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept atacă Comitetul Bolojan pe justiție apare prima dată în Main News.
Mircea Lucescu dezvăluie luptele sale cu familia Ceaușescu într-un interviu recent, subliniind dificultățile întâmpinate în câștigarea campionatului cu Dinamo din cauza politicii din fotbalul românesc. La 80 de ani, el continuă să inspire ca antrenor al naționalei României, visând la calificarea la Cupa Mondială. Mircea Lucescu a discutat despre dificultățile întâmpinate în fotbalul românesc din … Articolul Mircea Lucescu: Fiul lui Ceaușescu, motivul eșecului la Dinamo apare prima dată în Main News.
Zelenski a declarat că problema Donbasului rămâne extrem de complexă în negocierile de pace, subliniind importanța respectării legii și a voinței poporului ucrainean. El sugerează că soluțiile trebuie incluse în deciziile societății și parlamentului, evidențiind că acest teritoriu este esențial pentru națiunea ucraineană. Volodimir Zelenski a subliniat importanța respectării legii și a teritoriului ucrainean în … Articolul Donbasul, provocarea principală în negocierile de pace, afirmă Zelenski apare prima dată în Main News.
Kim Jong-un a solicitat o creștere accelerată a producției de rachete și muniție în Coreea de Nord, evidențiind ambițiile nucleare. Vizita la un șantier naval pentru prezentarea unui nou submarin nuclear marchează un salt important în arsenalul militar. Regimul intensifică înarmarea, reacționând la provocările externe. Kim Jong-un a ordonat accelerarea producției de rachete și muniție … Articolul Kim Jong-un cere mai multe rachete, accelerând cursa înarmării în Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
Românii aleg diverse destinații pentru Revelion, de la stațiuni montane la orașe europene sau locuri exotice. Prețurile variază în funcție de destinație, iar rezervările timpurii sunt esențiale. Cele mai populare locuri includ Roma, Paris, Zanzibar și Filipine, fiecare oferind experiențe unice de petrecere a noului an. Românii aleg destinații diverse pentru Revelion, incluzând stațiuni montane, … Articolul Revelion în zăpadă sau sub palmieri? Costuri și destinații preferate ale românilor apare prima dată în Main News.
Ionel Stoica, fost jurnalist și om de comunicare la Primăria Sectorului 1, a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, recent numită șefă a ANAP de către Ilie Bolojan. Rogoz este asociată cu controverse legate de achiziții publice, iar decizia a generat nemulțumiri în rândul liderilor USR, acuzați de decizii autoritare. Ionel Stoica, fost jurnalist, a … Articolul Trompetistul Clotilde Armand devine consilier la Achiziții Publice apare prima dată în Main News.
Dinamo București se pregătește pentru play-off, dar Arena Națională va fi indisponibilă. Andrei Nicolescu ia în calcul mutarea echipei în provincie, cu opțiuni precum Târgoviște, Sibiu sau Cluj-Napoca, lăsând suporterii să decidă locația meciurilor. Aflați mai multe despre planurile clubului! Dinamo București se pregătește să participe în play-off-ul Ligii 1 Arena Națională nu va fi … Articolul Se mută Dinamo în play-off? Planurile lui Andrei Nicolescu explicate apare prima dată în Main News.
Beyoncé a devenit oficial miliardară, după ce turneul ei Cowboy Carter a generat încasări record. Cântăreața americană, cunoscută pentru reinvențiile sale, se alătură unui club exclusivist de muzicieni miliardari, incluzându-i pe Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen, conform Forbes. Beyoncé a devenit oficial miliardară, atingând o avere de 10 cifre Turneul mondial Renaissance a … Articolul Beyoncé devine miliardară: o nouă eră în cariera sa impresionantă apare prima dată în Main News.
Meta a achiziționat startup-ul chinez Manus, specializat în inteligență artificială, pentru a îmbunătăți produsele sale. Manus dezvoltă agenți AI capabili să execute sarcini complexe. Această mișcare subliniază intensificarea investițiilor Meta în AI și integrarea acestora în serviciile destinate consumatorilor și afacerilor. Meta a anunțat achiziția startup-ului chinez Manus, specializat în inteligență artificială Manus produce agenți … Articolul Meta achiziționează startup-ul chinez Manus în domeniul inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
Jurnalistul BBC John Simpson avertizează că anul 2025 este extrem de îngrijorător, cu conflicte majore precum războiul din Ucraina, Gaza și Sudan, care ar putea degenera în tensiuni globale. Impactul acestor războaie asupra geopoliticii este imens, iar America, sub conducerea lui Trump, devine din ce în ce mai izolată. John Simpson de la BBC avertizează … Articolul Războiul global din 2025: Un jurnalist BBC reflectează asupra conflictelor mondiale apare prima dată în Main News.
Kim Jong Un a transmis un mesaj de Anul Nou lui Vladimir Putin, subliniind legătura strânsă dintre Coreea de Nord și Rusia în contextul războiului din Ucraina. Cele două țări au împărțit „sângele, viața și moartea”, iar relațiile lor s-au consolidat, Coreea de Nord oferind sprijin militar și logistic Rusiei în conflict. Kim Jong Un … Articolul Kim Jong Un îi transmite lui Putin: „Sângele și moartea” în războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
Scandal CCR: Judecătorii PSD acuză șefa de acțiuni fără precedent în cazul pensiilor speciale # MainNews.ro
Scandal la CCR: Judecătorii puși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, blochează decizia privind pensiile speciale. Critica la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu, pentru proceduri „fără precedent” și tergiversarea verdictului. Următorul termen, 16 ianuarie 2026. Judecătorii CCR numiți de PSD contestă deciziile președintei CCR, Simina Tănăsescu, privind pensiile speciale Cei … Articolul Scandal CCR: Judecătorii PSD acuză șefa de acțiuni fără precedent în cazul pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un fundaș central evaluat la 55 de milioane de euro, cu jucătorul dorit fiind Schlotterbeck de la Dortmund. Ambii giganți din La Liga se află în căutarea unei soluții pentru întărirea apărării. Concurența este acerbă, iar Mutarea ar putea revitaliza echipele. Real Madrid caută un fundaș central din … Articolul Real Madrid și Barcelona se întrec pentru starul de 55 milioane euro apare prima dată în Main News.
Un milion de români în Marea Britanie: 40.000 se întorc anual din cauza criminalității # MainNews.ro
Un milion de români au emigrat în Marea Britanie pentru muncă, dar tot mai mulți se întorc acasă. Principalele motive includ creșterea costului vieții, criminalitatea și căutarea unui mediu mai sigur. Conform statisticilor, aproape 40.000 de români revin anual în țară. Aceștia aleg acum să investească în afaceri locale și să își reconstruiască viața în … Articolul Un milion de români în Marea Britanie: 40.000 se întorc anual din cauza criminalității apare prima dată în Main News.
Donald Trump a făcut declarații controversate după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, afirmând că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei și dorește ca aceasta să reușească. Ambii lideri au exprimat optimism cu privire la încheierea războiului, însă problemele teritoriale rămân nerezolvate. Donald Trump a declarat că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei și dorește ca aceasta … Articolul Trump: Rusia susține reconstrucția Ucrainei și vrea să reușească apare prima dată în Main News.
Anul 2025 marchează o schimbare în geopolitica mineralelor rare, influențând deciziile lui Donald Trump. O agenda pro-America se conturează prin controlul resurselor critice, evidențiind importanța tungstenului și parteneriatele strategice cu țări ca Australia și Pakistan. Creșterea prețurilor mineralelor rare subliniază complexitatea lanțului de aprovizionare. Mineralele rare au devenit priorități geografice în politica externă a lui … Articolul Impactul tungstenului și mineralelor rare asupra deciziilor lui Trump în 2025 apare prima dată în Main News.
Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, a dezvăluit că nu l-a întâlnit încă pe patronul Neluțu Varga, comunicând doar telefonic. El consideră că anul 2025 este cel mai bun din cariera sa, subliniind importanța pregătirii pentru EURO 2025 și succesul echipei în campionat. Performanțele sale la CFR au fost remarcabile, cu rezultate notabile. Daniel Pancu nu … Articolul Daniel Pancu dezvăluie despre patron și previziunile pentru 2025 apare prima dată în Main News.
Aterizările la Cluj Napoca au fost afectate de un cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 100 km/h. Piloții au aplicat tehnici speciale pentru a asigura siguranța pasagerilor, iar managerul aeroportului, David Ciceo, a confirmat că zborurile s-au desfășurat normal, fără incidente. Cluj-Napoca a fost sub cod portocaliu de vânt puternic, afectând … Articolul Aterizări dificile la Cluj Napoca din cauza vântului violent apare prima dată în Main News.
Președintele USR, Dominic Fritz, critică amânarea deciziei pe reforma pensiilor speciale ale magistraților, subliniind că este susținută de români. Simina Tănăsescu, președintele CCR, a anunțat că noul termen pentru legea pensiilor magistraților este 16 ianuarie 2026, atrăgând atenția asupra presiunilor politice din jurul procesului decizional. Dominic Fritz, președintele USR, critică amânarea deciziei Curții Constituționale pe … Articolul USR susține șefa CCR pentru o justiție mai puternică apare prima dată în Main News.
Explozii puternice au avut loc pe un aerodrom militar rusesc la sute de kilometri de Ucraina, provocând panică în orașul Maikop. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a doborât zeci de drone ucrainene. Ucraina continuă să vizeze ținte militare rusești pentru a slăbi puterea de luptă a Moscovei în contextul acestui conflict. Explozii puternice … Articolul Explozii pe aerodrom militar rus, la distanță mare de Ucraina apare prima dată în Main News.
Tehnologia AI va transforma piața muncii până în 2026, conform lui Geoffrey Hinton, „nașul AI”, cu riscuri de șomaj masiv și inegalitate economică. Locuri de muncă din diverse sectoare, inclusiv centre de apeluri și inginerie software, sunt amenințate. Progresele rapide în AI pot duce la pierderi semnificative. Geoffrey Hinton avertizează că tehnologia AI va înlocui … Articolul Tehnologia va înlocui locuri de muncă în 2026: avertizare crucială apare prima dată în Main News.
În 2025, Europa se confruntă cu o criză strategică gravă, evidențiată de războiul din Ucraina și de slăbiciunea coeziunii occidentale. Analiza The Telegraph subliniază riscurile crescute, provocările rusești și absența unei strategii de securitate europene credibile, avertizând asupra unei posibile prăbușiri a principiilor democrației. Europa se confruntă cu o slăbiciune strategică și o dependență excesivă … Articolul 2025: Declanșarea crizei în Occident și provocările severe din 2026 apare prima dată în Main News.
Anthony Joshua a suferit o tragedie în accidentul din Nigeria, unde preparatorul său fizic Sina Ghami și antrenorul personal Kevin „Latz” Ayodele au murit. Boxerul a fost rănit, iar colegii săi din lumea boxului au adus omagiu celor doi, exprimându-și tristețea și sprijinul pentru familiile lor. Anthony Joshua a fost implicat într-un accident de mașină … Articolul Morți în accident: Preparatorul fizic și antrenorul lui Anthony Joshua apare prima dată în Main News.
Gripa din România se va intensifica în ianuarie 2026, potrivit specialiștilor, iar bătrânii și copiii sunt cei mai vulnerabili. Managerul Institutului Matei Balș, Adrian Marinescu, subliniază importanța vaccinării și a prevenirii. Numărul cazurilor de gripă a crescut semnificativ, depășind 11.000. Numărul pacienților cu gripă din România s-a dublat, iar vârful se așteaptă la începutul anului … Articolul Gripa în România va crește în 2026: avertisment pentru bătrâni! apare prima dată în Main News.
Deputata PNL Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a Curții Constituționale, introducând sancțiuni pentru boicotul deciziilor și posibilitatea revocării judecătorilor în caz de încălcare flagrantă a Constituției, măsuri ce contravin principiilor internaționale de independență judecătorească. Deputata PNL Raluca Turcan va iniția modificări la legea Curții Constituționale Modificările vizează sancționarea boicotării deciziilor și posibilitatea revocării … Articolul Judecătorii sub controlul Parlamentului: reformă necesară în justiție apare prima dată în Main News.
Donald Trump s-a declarat „foarte furios” după ce a aflat că Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Vladimir Putin, informație negată de Kiev. El a subliniat că atacurile asupra casei liderului rus nu sunt justificate în această perioadă delicată, menționând discuții importante pentru pacea în Ucraina. Donald Trump a declarat că Vladimir Putin … Articolul Donald Trump, furios după atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin apare prima dată în Main News.
Un iaht de lux, confiscat de autoritățile italiene și aparținând oligarhului rus Andrei Melnichenko, a generat cheltuieli de 30 de milioane de euro pentru statul italian, fiind ancorat în Golful Triest timp de peste trei ani. Valoarea navei se ridică la 530 de milioane de euro, iar întreținerea sa rămâne o prioritate pentru Italia. Iahtul … Articolul Italia investește 30 milioane euro în superyachtul confiscat al oligarhului rus apare prima dată în Main News.
Genoa a suferit o înfrângere umilitoare împotriva Romei, scor 3-1, rămânând pe locul 17 în Serie A. Nicolae Stanciu nu a jucat deloc, iar viitorul său la echipă este incert. Se discută despre o posibilă revenire la Rapid, echipă care îl dorește pentru a-și întări lotul în vederea barajului național. Genoa a fost învinsă de … Articolul Roma umilește Genoa, Nicolae Stanciu asistă de pe bancă la dezastru apare prima dată în Main News.
România se află pe locul 88 la nivel mondial în 2025 în privința nașterilor, fiind depășită de 17 țări afectate de conflicte armate. Această situație evidențiază provocările demografice cu care se confruntă Europa, în contrast cu creșterea rapidă a populației din Africa și Asia. România va fi pe locul 88 în lume la numărul de … Articolul România, depășită în nașteri de 17 țări cu conflicte armate în 2025 apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, va vizita Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, marți la ora 11:30, însoțit de omologul său olandez, Dick Schoof. Întrevederea va discuta cooperarea în domeniul apărării și situația de securitate regională. Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii marţi la ora 11:30 Premirul României va fi însoţit … Articolul Ilie Bolojan și omologul olandez vizitează Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii apare prima dată în Main News.
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin, revizuind astfel poziția în negocierile de pace. Zelenski denunță acuzațiile ca fiind falsuri menite să saboteze eforturile diplomatice. Trump, informat de Putin, se arată „foarte furios” și subliniază că nu este momentul pentru astfel de conflicte. Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone asupra … Articolul Rusia acuză Ucraina de atacuri, Zelenski neagă, iar Trump e furios apare prima dată în Main News.
Carambol uriaș pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând 67 de vehicule. Două persoane au murit, iar 26 au fost rănite în urma unei coliziuni cauzate de ninsori abundente. Incendiul care a cuprins 20 de mașini a fost stins după șapte ore. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Accident grav pe autostrada Kan-Etsu, Japonia, cu 67 de vehicule … Articolul Carambol devastator în Japonia: 67 de vehicule implicate, 2 morți, 26 de răniți apare prima dată în Main News.
Hamas confirmă moartea a cinci lideri importanți în urma atacurilor israeliene din ultimele luni, inclusiv Mohamed al-Sinwar și Raed Saad, implicați în atacurile din 7 octombrie 2023. Israel continuă campania militară împotriva grupării în Fâșia Gaza, în ciuda încetării focului din 10 octombrie. Hamas a confirmat moartea a cinci lideri în urma atacurilor israeliene recente … Articolul Hamas anunță moartea a cinci lideri în urma atacurilor israeliene recente apare prima dată în Main News.
Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea din nou a ședinței CCR referitoare la pensiile magistraților, subliniind că aceste întârzieri pun în pericol reformele esențiale din România. Oficialii cer transparență și responsabilitate din partea Curții, evidențiind impactul politic asupra deciziilor. Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea ședinței CCR despre pensiile magistraților Amanările repetate sunt … Articolul Radu Miruță și Mircea Abrudean: CCR amână ședința pensiilor magistraților! apare prima dată în Main News.
Șeful FIFA, Gianni Infantino, propune o schimbare majoră a regulii ofsaidului pentru a favoriza atacanții. Noua regulă ar defini ofsaidul doar dacă atacantul este complet în fața fundașului. Această modificare are ca scop îmbunătățirea jocului, reducerea întreruperilor și crearea unei experiențe mai fluide pentru spectatori. Gianni Infantino propune o modificare a regulii ofsaidului pentru a … Articolul Șeful FIFA propune schimbarea regulii ofsaidului: noua poziție în afara jocului apare prima dată în Main News.
Dmitri Constantinov, fost președinte al Găgăuziei, a fugit în Transnistria după condamnare # MainNews.ro
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, acesta ar fi fugit în regiunea transnistreană înainte de pronunțarea sentinței definitive. Autoritățile îl caută pentru a-l reține. Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat … Articolul Dmitri Constantinov, fost președinte al Găgăuziei, a fugit în Transnistria după condamnare apare prima dată în Main News.
Comuna Miroslava din județul Iași se clasează printre cele mai active localități din România în ultimele 12 luni, cu 125 de proiecte noi de construcții. Aceasta include 78 de locuințe rezidențiale private, hale industriale și spații de relaxare, ceea ce evidențiază dezvoltarea urbană din zonă și atrage o populație în creștere. Miroslava, comuna din județul … Articolul Comuna din Iași cu cele mai multe proiecte de construcții în România, 2023 apare prima dată în Main News.
