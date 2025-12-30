Revelion în zăpadă sau sub palmieri? Costuri și destinații preferate ale românilor

22:30

Dosarul cutremurător din Anenii Noi implică dispariția unui bărbat și reținerea fiului suspectului principal, bănuit de complicitate la crimă. Ancheta se concentrează pe probele găsite la o fermă de porci, incluzând haine și oseminte umane. Poliția continuă cercetările, iar toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Fiul principalului suspect din Anenii Noi a fost reținut … Articolul Crime ascunse la ferma de porci: Fiul suspectului reținut în Anenii Noi apare prima dată în Main News.