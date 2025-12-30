ANPC: Amenzi de 700.000 de lei pentru mai multe hoteluri și restaurante din stațiuni turistice

11:10

AUR ar fi pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, și doar patru partide ar intra în total în Legislativ, potrivit unui sondaj IRES publicat luni. Cele patru partide sunt cotate fiecare cu peste 10% din intențiile de vot ale participanților la sondaj, în ipoteza desfășurării alegerilor [...]