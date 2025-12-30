VIDEO Bolojan anunță, cu urări, că a obținut un acord politic în coaliție: Nici anul viitor nu va fi simplu, dar ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii dacă păstrăm cursul
Profit.ro, 30 decembrie 2025 20:50
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, anunță că a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor.
Riscuri ridicate în 2026. Incertitudini geopolitice, investiții prudente și test de stres - Analiză # Profit.ro
Economia globală a traversat 2025 într-un echilibru precar, susținut de relaxarea politicii monetare și de reziliența consumului, dar afectat de revenirea protecționismului, de tensiunile geopolitice și de o fragmentare tot mai vizibilă a comerțului mondial.
Guvernul stabilește o nouă modalitate de numire interimară a unui director general la CNAS # Profit.ro
Guvernul a stabilit, prin hotărâre, ca în cazul în care la concursul pentru ocuparea funcției de director general nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația încetării mandatului directorului general, președintele CNAS va putea numi, prin ordin, un director general interimar.
Guvernul a decis că va aloca anul viitor, pentru programul național „Masă sănătoasă”, destinat elevilor, suma totală de 1,531 miliarde lei.
Premierul Ilie Bolojan promite că, pentru anul viitor, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite.
ULTIMA ORĂ Toți bolnavii cu concediu medical temporar rămân o zi fără plată. Bolojan taie prima zi din plata de la buget DECIZIE CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, după cum a relatat Profit.ro.
Guvernul introduce un nou tip de serviciu social, respectiv de locuire asistată în comunitate pentru viață independentă.
Premierul Ilie Bolojan prezintă un bilanț al activității în anul care tocmai se încheie.
Deficitul bugetar pe anul 2025 va fi mai mic decât 8,4% din PIB, ținta convenită de Guvern cu Comisia Europeană, anunță premierul Bolojan.
Ultimatum de retragere în 24 ore, criză acutizată - Emiratele Arabe Unite își retrag toate forțele din Yemen # Profit.ro
Emiratele Arabe Unite își retrag toate forțele din Yemen, după un ultimatum din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, și a guvernului yemenit recunoscut internațional.
Reorganizare la Agricultură - Dispar 216 funcții de conducere, cu reducerea a 10% din cheltuielile de personal # Profit.ro
Guvern a aprobat, prin ordonanță de urgență, reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia, reducându-se astfel cu peste jumătate numărul ordonatorilor de credite din subordine. Reorganizarea va elimina peste 200 funcții de conducere, cu reducerea a 10% la cheltuielile cu salariile de la nivelul structurilor reorganizate.
ULTIMA ORĂ Bolojan taie fără milă - impune restricții salariale și pentru angajații radioului și televiziunii publice. Fără prime, bonusuri, spor de teren și nici plata orelor suplimentare # Profit.ro
Guvernul a adoptat, prin ordonanță, pentru anul 2026, o serie de măsuri temporare de control al cheltuielilor de personal la nivelul Societății Române de Radiodifuziune și al Societății Române de Televiziune.
Istorie la bursa românească. BVB “en fanfare“, în sania cu cadouri a lui Moș Crăciun GRAFIC # Profit.ro
Portofoliile compuse din cele mai lichide acțiuni ale investitorilor de la BVB au avut creșteri medii de 50% în acest an.
DECIZIE Mai puțini muncitori străini acceptați în România. Bolojan împacă patronatele și sindicatele: Numărul de permise de muncă pentru străini scade DOCUMENT # Profit.ro
Guvernul a stabilit că anul viitor va elibera cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE), cu 10.000 mai puțin decât în fiecare din ultimii doi ani.
8 camere radar cu inteligență artificială au fost instalate în locații centrale din Atena.
Succes pe final de an - Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise de investiții și fonduri de investiții alternative se apropie de 60 de miliarde lei # Profit.ro
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise de investiții și fonduri de investiții alternative se apropie de 60 de miliarde lei.
ULTIMA ORĂ Amenzi amânate, mai scăpați un an dacă nu le-ați montat deja. Guvernul a amânat din nou amenzile pentru nemontarea repartitoarelor de costuri cu căldura în apartamentele din blocuri # Profit.ro
Guvernul a amânat din nou, cu un an, până la 31 decembrie 2026, aplicarea amenzii pentru nerespectarea de către proprietarii și locatarii apartamentelor de bloc a termenului de îndeplinire a obligației legale de a-și monta repartitoare de costuri cu energia termică, relevă datele Profit.ro.
Un nou palat al președintelui rus, Vladimir Putin, având o suprafață totală de peste 9.000 de metri pătrați, a fost descoperit acum, pe coasta Mării Negre
ULTIMA ORĂ Bolojan permite ministerelor să-și ia mașini de peste 1.600 cm³ și 23.000 euro # Profit.ro
Guvernului va face anul viitor o excepție de la legislația în vigoare și va aproba, exclusiv prin memorandum, achiziția de autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm³ și/sau al căror preț de achiziție poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv T.V.A.
Bolojan, atacat de artiști: Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot protestează față de schimbarea Legii dreptului de autor # Profit.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, protestează, într-o scrisoare comună, față de un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Guvernul Bolojan și care modifică Legea dreptului de autor.
Budapesta a fost retrogradată. Tensiuni între primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Orban # Profit.ro
Pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Viktor Orban, aenția de rating financiar Moody’s a retrogradat ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată”.
Șocant - Zelenski, amenințat din Rusia că va fi ucis. "Doamna cu coasa va veni în curând" - Dmitri Medvedev # Profit.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat cu moartea iminentă pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
Veste bună pentru România în penultima zi din an: peste 586 milioane euro au intrat din Bruxelles în conturile de la BNR # Profit.ro
Comisia Europeană a virat României, în penultima zi din an, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane euro, solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională.
Controalele lansate privind activitatea balastierelor au atras 71 de sancțiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale și amenzi de peste 1,74 milioane lei.
Belarusul a anunțat că pe teritoriul său a fost instalat sistemul rus de rachete hipersonice Oreșnik cu capacități nucleare, o evoluție care consolidează capacitatea Moscovei de a ataca cu rachete în toată Europa.
VIDEO Jaf ca în Ocean’s Eleven, la bancă. Înarmați cu o bormașină uriașă, hoții au golit aproape 3.000 de casete de valori pline cu bani, aur și bijuterii, la o bancă din Germania # Profit.ro
Jaf de 30 milioane euro, la o bancă din vestul Germaniei, în Gelsenkirchen
DNA trimite în judecată doi profesori, doi asistenți universitari și 20 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos”, într-un dosar deschis cu acuzația de fraudare a examenului de rezidențiat în noiembrie 2024.
Chatboturile AI care pot influența emoțional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid și jocuri de noroc, vor fi restricționate de China # Profit.ro
Potrivit unor proiecte de reglementări, China intenționează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligență artificială, vizând în special aplicațiile care pot influența emoțiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice.
China va interzice, din 2027, mânerele retractabile, acționate electric, întâlnite tot mai des pe mașinile de ultimă generație, potrivit celor mai recente informații.
Loc de muncă pentru care este oferit un salariu de 555.000 de dolari pe an de către OpenAI # Profit.ro
OpenAI, firma care a creat ChatGPT, angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor („head of preparadness”)
Peste 300 de operatori economici din stațiuni și zone turistice au fost controlate de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
În cadrul programelor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe., Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari.
Poșta daneză, PostNord, oprește de astăzi livrarea de corespondență.
După mai mulți ani de opoziție, Guvernul italian a aprobat producția de vin fără alcool.
Vicepremierul Ucrainei Oleksi Kuleba a anunțat că Rusia a atacat infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă și instalații din porturile Pivdenni și Ciornomorsk de la Marea Neagră.
ULTIMA ORĂ Bolojan taie o zi din plata de la buget a concediului medical. Încep controale mai stricte la medici, va fi limitat numărul de contracte cu CNAS în ambulatoriu # Profit.ro
Începând din februarie 2026, Guvernul Bolojan va diminua cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, care acum sunt decontate de la bugetul FNUASS începând cu a 6-a zi de concediu, angajatorii achitând concediile medicale de până la 5 zile.
ULTIMA ORĂ Concedieri blocate. Sindicatul și peste 300 de salariați ANCOM l-au convins pe judecător să suspende noua organigramă, cu disponibilizări semificative de la 1 ianuarie # Profit.ro
Sindicatul și 323 de salariați din cadrul ANCOM au câștigat la Curtea de Apel în procesul împotriva ANCOM.
Guvernul Bolojan pune monopol pe muncitorii străini. Câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini - Asociația Agențiilor de Recrutare Internațională # Profit.ro
Guvernul este acuzat de Asociația Agentiilor de Recrutare Internatională că instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini.
Premierul polonez Donald Tusk declară că pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrainei.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o campanie de reduceri, cu o tăiere de până la 25% la prețul biletelor pentru anumite zboruri.
Circa 100 de persoane sunt blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în regiunea italiană Piemont, după ce o telecabină a lovit bariera stației de sosire.
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.
Trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof.
Un singur mall din București este deschis pe 1 ianuarie. Programul mall-urilor de Revelion # Profit.ro
Un singur centru comercial din București va fi deschis pe 1 ianuarie, în timp ce celelalte mall-uri vor fi închise.
Ucraina evacuează mai multe localități din nordul țării din cauza bombardamentelor rusești # Profit.ro
Din cauza bombardamentelor rusești zilnice, autoritățile din regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei au ordonat evacuarea a 14 localități din apropierea frontierei cu Rusia și Belarus.
Pentru a stimula turismul, Kazahstan va construi mai multe cazinouri pe întreg teritoriul țării.
Pană majoră la trenurile Eurostar. Toate trenurile Londra - Paris - Amsterdam - Bruxelles au fost suspendate # Profit.ro
După ce în cursul dimineții anunțase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulația trenurilor sale, Eurostar a anunțat suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine.
Marvel va lansa în 2026 mai multe seriale - Wonder Man, Daredevil: Born Again (Daredevil: Renașterea) sau VisionQuest - dar și adaptări literare, precum East of Eden (La răsărit de Eden, John Steinbeck), The Testaments (Testamentele, Margaret Atwood), Pride and Prejudice (Mândrie și prejudecată, Jane Austen) sau La casa de los espritus (Casa spiritelor, Isabel Allende).
