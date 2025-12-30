Riscuri ridicate în 2026. Incertitudini geopolitice, investiții prudente și test de stres - Analiză

16:50

Începând din februarie 2026, Guvernul Bolojan va diminua cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, care acum sunt decontate de la bugetul FNUASS începând cu a 6-a zi de concediu, angajatorii achitând concediile medicale de până la 5 zile.