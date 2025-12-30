FOTO Gigant finlandez ridică în România o fabrică. Clienți din Europa, Asia Centrală și de Est și Orientul Mijlociu CONFIRMARE

20:10

Guvern a aprobat, prin ordonanță de urgență, reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia, reducându-se astfel cu peste jumătate numărul ordonatorilor de credite din subordine. Reorganizarea va elimina peste 200 funcții de conducere, cu reducerea a 10% la cheltuielile cu salariile de la nivelul structurilor reorganizate.