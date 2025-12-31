Dotarea de lux a reședinței ultrasecrete a lui Putin de la Valdai

19:30

Jaful spectaculos de la banca Sparkasse din Gelsenkirchen, Germania, a dus la golirea a 3000 de casete de valori, estimându-se un prejudiciu de 30 de milioane de euro. Hoții au folosit un burghiu special pentru a pătrunde într-o cameră de tezaur. Poliția investighează incidentul și caută informații despre autorii faptei. Hoții au golit aproximativ 3000