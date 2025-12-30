Rusia și Ucraina: Cum își câștigă susținerea lui Donald Trump
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 00:40
Rusia și Ucraina se lupte pentru influența asupra lui Donald Trump în negocierile de pace. În contextul unei acuzații de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, liderii ambelor părți își modelează percepția asupra conflictului. Descoperă cum fiecare parte încearcă să câștige sprijinul președintelui american. Trump a discutat cu Putin imediat după o conversație cu Zelenski
• • •
Acum 10 minute
01:50
Agenția de rating Moody's a retrogradat Budapesta la nivelul „junk", citând lichiditatea slabă și riscul de neplată ca motive principale. Retrogradarea survine înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, amplificând presiunea asupra guvernului lui Viktor Orban și generând îngrijorări legate de finanțele capitalei. Agenția de rating Moody's a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul junk
01:50
Reședința de lux a lui Vladimir Putin, situată la Valdai, a fost recent ținta unui atac cu drone din partea Ucrainei, conform Rusiei. Complexul Dolgiye Borody, extins pe 250 de hectare, include clădiri extravagante și facilități opulente, dar este învăluit în controverse legate de proprietatea sa. Reședința lui Vladimir Putin de la Valdai, Dolgiye Borody
Acum 30 minute
01:40
Volodimir Zelenski afirmă că este pregătit pentru orice format de întâlnire cu Putin în vederea unui acord de pace. Președintele ucrainean discută despre prezența trupelor americane în Ucraina și acuză Rusia de falsuri legate de un atac cu drone asupra reședinței lui Putin. O reuniune cu liderii aliați e planificată pe 6 ianuarie în Franța.
Acum o oră
01:20
Demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată pe 22 decembrie 2025, nu a fost confirmată oficial de Guvern. Premierul Ilie Bolojan va numi un nou ministru abia la începutul anului 2026. Educația și Cercetarea ar putea încheia anul fără un conducător clar, generând incertitudine în domeniu. Demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată pe 22 decembrie 2025
01:10
Gigi Becali critică dur antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, spunând că nu are rezultate notabile. Latifundiarul menționează că echipa a ieșit din Conference League și că nu a câștigat trofee importante în campionat. Comparând cu Mirel Rădoi, Becali afirmă că acum nu mai are teamă de Craiova. Gigi Becali l-a criticat pe Filipe Coelho, antrenorul
01:10
Ședința recentă a Rezervelor Federale din SUA a adus dezbateri intense înainte de aprobarea reducerii dobânzilor, cerută insistent de Donald Trump. Oficialii Fed și-au exprimat opinii divergente, reflectând riscurile economice curente. Rata dobânzii a fost redusă cu un sfert de punct procentual, revoluționând politica monetară. Fed a decis să reducă ratele dobânzilor după o dezbatere
01:00
Comerțul ilegal cu articole pirotehnice în Chișinău a dus la confiscarea de produse în valoare de aproape 450.000 de lei. Autoritățile intensifică controalele pentru prevenirea utilizării periculoase a acestor articole în perioada sărbătorilor, reamintind că vânzarea pirotehnicii este strict reglementată. Autoritățile din Chișinău au intensificat controalele asupra comerțului ilegal cu articole pirotehnice înainte de sărbători
Acum 2 ore
00:50
Inflația în România rămâne un risc major, cu o rată de 9,76% în octombrie. BNR menține dobânda-cheie la 6,5% pentru stabilitate economică, prevenind o reaprindere a inflației. Reducerea cheltuielilor de către români și efectele scumpirilor din energie afectează economia, iar o scădere a inflației este așteptată abia în 2026. Inflația în România a fost de
00:50
Guvernul României a alocat 50 de milioane de euro pentru apararea Ucrainei, aderând la inițiativa SUA PURL. Această decizie subliniază angajamentele României în NATO și contribuția la securitatea regională, consolidând cooperarea cu aliații. Banii vor sprijini capacitățile Ucrainei și stabilitatea în regiune. Guvernul României alocă 50 de milioane de euro Ucrainei prin mecanismul PURL pentru
00:40
00:20
România intră în 2026 cu un deficit în scădere, conform președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Măsurile guvernului s-au dovedit eficiente, cu venituri crescute cu 13%. 2026 aduce și oportunitatea aderării la OCDE, care va spori investițiile străine în România, îmbunătățind astfel economia națională. România intră în 2026 cu un deficit în scădere Măsurile luate de Guvern
00:10
Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, susține că formația din Ștefan cel Mare poate lupta pentru titlu dacă va face 3-4 transferuri în iarnă. În prezent, Dinamo ocupă locul 4 în Liga 1, iar Borcea consideră că nivelul campionatului este slab și că multe echipe nu au loturi competitive. Cristi Borcea consideră că Dinamo poate
00:10
Tudor Chirilă afirmă că boicotul judecătorilor PSD la CCR este rezultatul unei crize mai vechi, începând din 2017. Artistul subliniază că atenția publicului se mută de la adevărații vinovați, invitând la o reflecție asupra responsabilității politice în deteriorarea justiției românești. Tudor Chirilă afirmă că boicotul judecătorilor PSD la CCR este rezultatul unui proces politic început
00:00
Grecia, odată considerată veriga slabă a Europei, a devenit lider al Eurogrupului sub conducerea lui Kyriakos Pierrakakis, datorită reformelor economice eficiente. În contrast, România se confruntă cu inflație ridicată și măsuri de austeritate fără rezultate. Ce lecții poate învăța România din redresarea Greciei? Grecia a trecut de la faliment la lider al Eurogrupului, sub conducerea
00:00
Fostul primar din comuna Sâmbăta de Sus, Vasile Andreaş, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, acuzat că a vândut ilegal terenuri ale comunei. Procurorii braşoveni au descoperit tranzacții fără licitații publice, iar banii obținuți ar fi fost însușiți de acesta. Procesul va avea loc la Judecătoria Făgăraş. Vasile Andreaş, fost primar al
Acum 4 ore
23:40
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, deși au deșerturi vaste, importă nisip din Australia pentru proiecte de construcții. Nisipul deșertic nu este potrivit pentru beton, iar țările din Golful Persic depind de nisipul de calitate superioară pentru dezvoltarea urbană masivă. Află mai multe despre această criză globală a nisipului. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite
23:20
România alocă 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei prin mecanismul american PURL, conform unei hotărâri de Guvern. Aceasta contribuție se aliniază angajamentelor NATO și întărește securitatea regională, sprijinind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. România contribuie cu 50 de milioane de euro la mecanismul PURL pentru apărarea Ucrainei Guvernul a adoptat o hotărâre
23:10
Gică Popescu susține că FCSB are șanse reale de a câștiga campionatul, având o echipă valoroasă și experiență în competițiile europene. După victorii recente, FCSB se află în căutarea play-off-ului și este considerată o candidată serioasă pentru titlu. Așteptările sunt mari în viitoarele meciuri. Gică Popescu susține că FCSB este o candidată serioasă pentru titlu
23:10
Cruciada administrației Trump împotriva științei climatice amenință cercetarea meteorologică esențială. Casa Albă intenționează să desființeze Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice, afectând atât studiile despre clima Pământului, cât și cercetările în domeniul vremii spațiale. Congresul este chemat să intervină pentru a proteja aceste inițiative cruciale. Casa Albă propune desființarea Centrului Național pentru Cercetări Atmosferice (NCAR) din
23:00
Lituania pregătește distrugerea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus, instalând structuri speciale pentru explozibili. Aceste măsuri fac parte dintr-un plan de consolidare a apărării, vizând obstacolele strategice. Alte activități includ depozitarea obstacolelor antitanc și plantarea copacilor pentru protecție. Lituania pregătește distrugerea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus în caz de atac
23:00
Incidentul cu focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău a dus la deschiderea unui dosar penal pentru huliganism agravat. Procurorii investighează circumstanțele și utilizarea armei. Un polițist a fost concediat, iar alte demisii au avut loc. Urmărirea penală este în desfășurare. Incidentul cu focuri de armă a avut loc la Inspectoratul de
22:50
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, anunță un deficit bugetar sub 8,4%, respectând angajamentele internaționale. Conform lui Bolojan, anul următor nu va necesita creșterea impozitelor dacă vor fi încasate taxele stabilite și cheltuielile vor fi controlate, asigurând astfel dezvoltarea economică a țării. Ilie Bolojan anunță că România va avea un deficit bugetar sub 8,4% Prim-ministrul subliniază importanța
22:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va organiza două summituri europene pentru a discuta despre garanțiile de securitate cu liderii aliate, în urma întâlnirii cu Donald Trump. Summitul din Ucraina va avea loc sâmbătă, iar cel din Franța pe 6 ianuarie. Detalii despre planul de pace pentru Donbas sunt incluse. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat două
22:10
Amânările de la CCR sunt folosite ca armă politică, conform avocatului Toni Neacșu. Tensiunile recente arată cum politicienii transformă deciziile judiciale în scandaluri publice, distrugând astfel funcționarea instituției. Neacșu critică acuzațiile referitoare la influența PSD asupra judecătorilor, subliniind autonomia acestora. Toni Neacșu critică politizarea amânărilor la CCR, afirmând că acestea sunt folosite de politicieni pentru
22:10
Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, își propune să ducă echipa în play-off, având în vedere că se află pe locul 11 în Liga 1. Meciul crucial cu Oțelul va fi considerat „o finală". CFR Cluj vine după două victorii și are mare încredere în șansele sale de a îndeplini obiectivul. Antrenorul CFR Cluj, Daniel Pancu
22:10
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la 35 de ani după o luptă cu leucemie acută. Diagnosticul a fost anunțat în noiembrie 2023. Familia sa a comunicat despre deces pe rețelele sociale, subliniind impactul tragic al morții sale asupra celor dragi. Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy
22:10
Un fermier moldovean este acuzat că a ucis mai multe persoane, hrănindu-și porcii cu carnea acestora. Fiul său, arestat preventiv pentru 30 de zile, este învinuit de complicitate într-o crimă comisă cu peste zece ani în urmă. Ancheta a fost declanșată după dispariția unui bărbat din localitate, iar investigațiile continuă. Tânărul de 33 de ani
22:10
Radu Miruță răspunde atacurilor asupra familiei sale după criticile aduse CCR. Ministrul Apărării își apără tatăl, fost magistrat care s-a pensionat la 58 de ani, și denunță minciunile care circulă despre acesta. El subliniază importanța integrității și echității în sistemul judiciar și militar din România. Radu Miruţă răspunde atacurilor care vizează familia sa după critici
Acum 6 ore
21:50
Ministerul Energiei justifică păstrarea în funcție a lui Silviu-Răzvan Avram, președint
21:40
Atac terorist în nordul Israelului: două persoane, o femeie și un bărbat, ucise de un palestinian, care a fost apoi împușcat. Armata israeliană anunță represalii în Cisiordania, conform ministrului Apărării. Contextul violențelor se intensifică, urmând escaladarea conflictului din Fâșia Gaza. Atac terorist în nordul Israelului, soldat cu două victime, o femeie și un bărbat Atacatorul, … Articolul Atac terorist în Israel: două victime și răzbunare în Cisiordania apare prima dată în Main News.
21:10
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit că pensia sa lunară este de aproximativ 2.000 de euro. După 43 de ani de muncă și contribuții semnificative, Sandu subliniază importanța sprijinului adus statului român, menționând și provocările cu care s-a confruntat în viața personală. Mircea Sandu, fost președinte al FRF, are o … Articolul Pensia lui Mircea Sandu, fost președinte FRF: „Am muncit 43 de ani” apare prima dată în Main News.
21:10
Iranul a desemnat Marina Regală canadiană drept organizație teroristă ca reacție la includerea Gardienilor Revoluției pe lista entităților teroriste de către Canada. Această decizie reflectă tensiunile crescânde dintre cele două țări, marcate de reluarea controverselor legate de doborârea unui avion ucrainean în 2020. Iranul a numit Marina Regală Canadiană organizație teroristă ca reacție la decizia … Articolul Iranul a declarat Marina Canadei organizație teroristă apare prima dată în Main News.
21:10
Premierul Ilie Bolojan a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor în anul 2026. Acesta vizează reformarea administrației locale și centrale, reducerea cheltuielilor parlamentarilor și subvențiilor pentru partidele politice, promițând un an mai bun pentru cetățeni. Premierul Ilie Bolojan a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor … Articolul Bolojan asigură continuarea reformelor: 2026, un an mai bun în coaliție apare prima dată în Main News.
21:00
China impune producătorilor de cipuri să utilizeze cel puțin 50% echipamente interne pentru a-și spori capacitatea de producție. Această strategie are scopul de a reduce dependența de tehnologia străină, accelerată de restricțiile impuse de SUA asupra exporturilor. Proiectul este parte a eforturilor naționale pentru un lanț de semiconductori autosuficient. China impune producătorilor de cipuri să … Articolul China pregătește dominarea cipurilor: obligă producătorii să folosească 50% echipamente locale apare prima dată în Main News.
21:00
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după o decizie a Curții de Apel Constanța. Acuzat de luare de mită și spălare de bani, el a primit peste 600.000 de euro pentru documente urbanistice. Ancheta DNA vizează și confiscarea a două milioane de lei. Cristian Radu, primarul … Articolul Primarul suspendat Cristian Radu din Mangalia rămâne în arest preventiv apare prima dată în Main News.
20:40
Nigeria a furnizat informații de intelligence Statelor Unite înaintea atacurilor aeriene din ziua de Crăciun, vizând militanți ai grupării Stat Islamic. Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar, a confirmat colaborarea cu Washingtonul, inclusiv discuții cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și a subliniat importanța securității regionale. Nigeria a furnizat informații de intelligence SUA înaintea … Articolul Informații cruciale pentru SUA înaintea atacurilor asupra Stat Islamic în Nigeria apare prima dată în Main News.
20:40
Cea mai mare tranzacție din istoria Australiei a avut loc când familia Beetaloo a vândut ferme de peste 1 milion de hectare și 90.000 de bovine. Consolidated Pastoral Company a achiziționat proprietățile pentru peste 300 milioane dolari australieni, extinzându-și astfel statutul de lider în industria cărnii de vită. Cea mai mare vânzare de terenuri agricole … Articolul Fermă uriașă de un milion de hectare și zeci de mii de animale vândută record apare prima dată în Main News.
20:10
Cristi Borcea estimează că România are doar 20% șanse de a învinge Turcia la barajul pentru Mondialul din 2026. Fostul oficial de la Dinamo se bazează pe jucători precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Ianis Hagi, subliniind experiența antrenorului Mircea Lucescu, dar recunoaște puterea echipei Turciei. Cristi Borcea consideră că România are 20% șanse să … Articolul Cristi Borcea analizează șansele României cu Turcia și jucătorii cheie apare prima dată în Main News.
20:10
Jaful de la o bancă din Gelsenkirchen, Germania, a lăsat poliția uimită. Înarmați cu o bormașină, hoții au furat bunuri de 30 milioane de euro profitând de liniștea de Crăciun. Metoda sofisticată a fost comparată cu filmul Ocean’s Eleven. O anchetă este în curs pentru identificarea autorilor. Spargerea unei bănci din Gelsenkirchen a provocat un … Articolul Jaful de Crăciun „ca în Ocean’s Eleven” la o bancă din Germania apare prima dată în Main News.
20:10
Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse din cauza condamnării sale penale din 2015. Ministrul o apără, invocând reabilitarea din 2020 și un cazier curat. Detalii despre condamnare, acuzații și cariera Adrianei Miron sunt disponibile în articol. Adriana Miron a fost numită șefă de cabinet al ministrului Economiei, … Articolul Ministrul Economiei discută numirea controversată a Adrianei Miron, condamnată penal apare prima dată în Main News.
20:00
O mamă a trei copii, Tatiana, este suspectată a fi victimă în cazul oribil din Anenii Noi, unde disparițiile nu au fost investigate activ. Ancheta poliției vizează minimum trei victime, cu probe ridicate de la ferma suspectului, în timp ce fiul său a fost reținut în legătură cu crimele. Autoritățile continuă investigațiile. O femeie mamă … Articolul Victimele îngropate în Anenii Noi: o mamă de trei copii și mărturia muncitorului apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:40
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara prin UMB Steel SRL, pentru 12,5 milioane euro plus TVA. Tranzacția include activele industriale și echipamentele, fără transferul salariaților. Activitatea este oprită din 2025, iar finalizarea tranzacției este așteptată până în 2026. Dorinel Umbrărescu, prin UMB Steel SRL, preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 … Articolul Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara și intră în afaceri cu oțel apare prima dată în Main News.
19:30
Jaful spectaculos de la banca Sparkasse din Gelsenkirchen, Germania, a dus la golirea a 3000 de casete de valori, estimându-se un prejudiciu de 30 de milioane de euro. Hoții au folosit un burghiu special pentru a pătrunde într-o cameră de tezaur. Poliția investighează incidentul și caută informații despre autorii faptei. Hoții au golit aproximativ 3000 … Articolul Jaful de la banca din Germania: prejudiciu de 30 de milioane de euro apare prima dată în Main News.
19:10
Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec va rămâne la FCSB și va face cantonamentul de iarnă cu echipa. Becali are încredere în atacant și susține că, dacă se va pregăti bine, Alibec poate deveni cel mai bun atacant din România. Transferurile sunt deschise până pe 9 februarie. Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec … Articolul Gigi Becali dezvăluie echipa lui Alibec: „A scos banii!” Transfer surpriză! apare prima dată în Main News.
19:10
Un nou palat de 9.000 de metri pătrați atribuit președintelui Vladimir Putin a fost descoperit pe coasta Mării Negre, în Crimeea. Fondul de Luptă împotriva Corupției a estimat valoarea acestuia la 127,6 milioane de dolari. Complexul include o casă de oaspeți de 5.000 m², facilități de lux și un heliport. Fondul de Luptă împotriva Corupției … Articolul Descoperire: Palatul secret al lui Vladimir Putin pe coasta Mării Negre apare prima dată în Main News.
19:10
Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsuri fiscale și sprijin pentru persoanele vulnerabile. Se analizează amânarea instalării repartitoarelor de căldură, menținerea ajutoarelor pentru veterani și schimbări în plata medicilor de familie. Taxele vor crește în 2026. Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsurile … Articolul Deciziile Executivului în ultima ședință de Guvern din an apare prima dată în Main News.
18:40
Investitorii români cresc numeric, dar companiile cu capital străin domină financiar economia. Analiza bilanțurilor a peste 840.000 de firme arată că antreprenorii români controlează 94% din companii, dar străinii dețin peste 45% din cifra de afaceri. Află mai multe despre impactul acestui fenomen în articolul nostru. Companiile românești controlează 94% din numărul firmelor, dar capitalul … Articolul Investitorii români în creștere, dar străinii domină financiar analizele firmelor apare prima dată în Main News.
18:40
Dmitri Medvedev l-a amenințat pe Volodimir Zelenski cu moartea într-un mesaj provocator pe Telegram, sugerând că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia. Acuzațiile vin după un discurs al lui Zelenski, interpretat ca o dorință de moarte a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Dmitri Medvedev amenință cu moartea președintele ucrainean Zelenski, afirmând … Articolul Medvedev amenință cu moartea pe Zelenski și propune un muzeu în Rusia apare prima dată în Main News.
18:30
Israel a recunoscut oficial statul Somaliland, o premieră internațională. Teritoriul, care s-a separat de Somalia în 1991, nu avea recunoaștere din partea niciunei alte țări ONU. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro, au semnat o declarație comună. Această decizie ar putea influența viitorul diplomatic al Somalilandului. Israelul recunoaște oficial Somaliland, o premieră internațională … Articolul Israel recunoaște oficial un stat necunoscut pentru prima dată în istorie apare prima dată în Main News.
18:10
Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii, discutând despre consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic. Cei doi oficiali au avut prânzul alături de militarii români, olandezi și americani, evidențiind colaborarea în misiunile de apărare colectivă. Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit cu militarii de la Baza … Articolul Meniul savurat de Ilie Bolojan și premierul olandez la Baza Aeriană Câmpia Turzii apare prima dată în Main News.
