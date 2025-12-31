Un nou rezultat rușinos pentru Manchester United » Ruben Amorim: „Nu voi apela la nicio scuză!”
Manchester United a remizat 1-1 cu Wolverhampton în etapa a 19-a din Premier League. După meci, Ruben Amorim, antrenorul „diavolilor roșii”, nu și-a ascuns frustrarea. Tehnicianul portughez a mărturisit pentru BBC că „nu a existat calitate” și a descris partida ca fiind „un meci ciudat”.Pentru Wolverhampton a fost doar al treilea punct obținut în acest campionat. „A fost un meci ciudat. Știam că va fi un joc diferit față de cel cu Newcastle. ...
• • •
Manchester United a remizat 1-1 cu Wolverhampton în etapa a 19-a din Premier League. După meci, Ruben Amorim, antrenorul „diavolilor roșii”, nu și-a ascuns frustrarea. Tehnicianul portughez a mărturisit pentru BBC că „nu a existat calitate” și a descris partida ca fiind „un meci ciudat”.Pentru Wolverhampton a fost doar al treilea punct obținut în acest campionat. „A fost un meci ciudat. Știam că va fi un joc diferit față de cel cu Newcastle. ...
Andres Dumitrescu (24 de ani) este în pole-position pentru a deveni noul fundaș stânga al lui Dinamo. Pe listă se află și Bogdan Vătăjelu (32).Dinamo caută să întărească poziția de fundaș stânga în proximul mercato. Prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, Dinamo a transmis că viitorul concurent pe post pentru Raul Opruț va fi prezentat în curând, pe 2 ianuarie.Indiciile arătau spre Bogdan Vătăjelu. ...
Începe agitația la FCSB » Pe cine sacrifică formația campioană după ultima decizie a lui Becali # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că Denis Alibec, unul dintre jucătorii care erau aproape de plecarea de la echipă, va rămâne în lot pentru cantonamentul din iarnă. Anunțul omului de afaceri complică situația din lotul roș-albaștrilor. ...
CSM CSU Oradea, liderul Ligii Naționale de baschet la finalul anului: Goran Martinic, MVP-ul rundei a 14-a! Cum arată clasamentul # Gazeta Sporturilor
Etapa a 14-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin s-a încheiat marți, 30 decembrie, în penultima zi a anului. CSM CSU Oradea este liderul competiției, având cu 3 victorii mai mult decât CSO Voluntari, ocupanta poziției secunde.La începutul acestei săptămâni, s-au desfășurat cele 7 jocuri din runda a 14-a a Ligii Naționale. Cea mai spectaculoasă partidă a etapei a fost cea de la Brașov, dintre Corona și CSM Târgu Mureș, care a avut nevoie de două reprize de prelungiri. ...
Roche și Kiki au pierdut, dar au trecut în faza următoare la Cupa Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Senegal și Republica Democrată Congo și-au asigurat calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după ce au învins Benin, scor 3-0 și, respectiv, Botswana , scor 3-0, în ultimul meci din faza grupelor. Pentru Benin a evoluat Yohan Roche, jucătorul celor de la Petrolul Ploiești, în timp ce David Kiki de la FCSB a fost pe bancă. Cu toate că au pierdut, Benin a ajuns în optimi. ...
Fostul boxer a ajuns să trăiască la limita supraviețuirii » Luptă cu sărăcia cruntă și boala, după o viață în ring # Gazeta Sporturilor
Fostul pugilist Zygmunt Klos (60 de ani), unul dintre cei mai mari boxeri ai Poloniei, se confruntă cu probleme grave de sănătate și condiții materiale aproape inimaginabile, după o viață în ring.Locuiește într-o casă veche, fără acces la apă curentă sau toaletă interioară, iar dificultățile de vorbire, de mers și tulburările de vedere - consecințe a loviturilor încasate de-a lungul carierei, îi îngreunează și mai mult traiul. ...
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca Antoine Baroan, fotbalistul de la Rapid intrat în dizgrațiile giuleștenilor, să ajungă la formația alb-roșie.Oficialul „câinilor” a transmis faptul că nu au fost demarate discuții, dar și faptul că Antoine Baroan este pe placul antrenorului Zeljko Kopic, întrucât cei doi au mai lucrat împreună la Botev Plovdid. ...
Cristina Laslo, brutal de sinceră în final de 2025 » Despre conflictul cu Pera, unde vrea să se retragă, politică și viața amoroasă: „E prima dată când vorbesc despre asta, avocatul mi-a sugerat-o!” # Gazeta Sporturilor
În finalul anului 2025, Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul primei reprezentative de handbal feminin a României, a oferit un interviu fără ocolișuri. Cristina Laslo a avut un an complicat. Conflictul cu antrenorul Florentin Pera a ținut-o departe de teren mult timp. Înaintea unui Revelion pe care îl va petrece la Milano, pentru prima dată în carieră în afara României, coordonatoarea Gloriei Bistrița a fost prezentă în podcastul Hai cu Link. ...
Andrei Nicolescu a venit cu noi informații despre primul transfer din 2026: „E român” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat faptul că mijlocașul pe care urmează să-l prezinte în primele zile din 2026 este fundaș stânga, dublură pentru Raul Opruț, titularul postului în acest moment.Președintele dinamovist anunțase mutarea încă de el, dar a venit și cu detalii suplimentare. Președintele „câinilor” a menționat și faptul că jucătorul este român. ...
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris golul cu numărul 957, trecându-și numele pe tabelă într-un mod inedit în Al Ettifaq - Al Nassr 2-2.Lider în Arabia Saudită, Al Nassr s-a încurcat în Dammam, cu Al Ettifaq. Georginio Wijnaldum, fostul mijlocaș al lui Liverpool și PSG, a deschis scorul în minutul 16. La reluare, minutul 47, Joao Felix a egalat.Douăzeci de minute mai târziu, Felix a fost esențial în faza în care Al Nassr a trecut în avantaj. ...
„Dacă aveam și noi bani de la MApN...” » Marius Lăcătuș s-a enervat la TV: „Ce dacă l-a deranjat? Dorm liniștit!” # Gazeta Sporturilor
Marius Lăcătuș și Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul, s-au ciondănit de la distanță după o intervenție telefonică, în direct la TV, a oficialului echipei din Ploiești.Cu situația financiară a echipei lui dezbătută în spațiul public, Claudiu Tudor a asigurat, într-o intervenție la DigiSport, că nu există riscul unui colaps în viitorul apropiat.Petrolul are datorii de peste 6 milioane de euro. ...
Dezamăgire pentru Baba Alhassan: Uganda, în 10 oameni și cu trei portari folosiți, a fost eliminată de la Cupa Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Campania Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni 2025 s-a încheiat cu o dezamăgire, după o înfrângere cu 3-1 în fața Nigeriei, în timp ce Tanzania a avansat în optimile de finală pentru prima dată în istoria sa. Echipa națională a Ugandei a intrat în ultimul meci din faza grupelor, marți, având nevoie de o victorie pentru a mai spera la calificare, după o înfrângere cu Tunisia și o remiză cu Tanzania în primele partide. ...
„A fost greu pentru familia mea!” » Cătălin Cîrjan întoarce 2025 pe toate părțile și dezvăluie: „Am refuzat să plec de la Dinamo și n-aș mai juca la altă echipă din România” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a renăscut în tricoul lui Dinamo. A contribuit în sezonul trecut la calificarea echipei în play-off după 8 ani, iar acum și-a setat un obiectiv clar: titlul, abia apoi un eventual transfer.Într-un interviu la final de an pentru GSP.ro, căpitanul lui Dinamo a făcut retrospectiva lui 2025 și a abordat atât subiecte sensibile, cât și unele care l-au transformat în jucătorul din prezent. ...
Fostul jucător de la Arsenal l-a comparat pe Gyokeres cu o „decepție” din Premier League: „La Benfica, și el marca mult...” # Gazeta Sporturilor
Jermaine Pennant, fostul jucător englez care a evoluat pentru Arsenal și Liverpool, a declarat, într-un interviu pentru un ziar britanic, că nu este surprins de dificultățile pe care Viktor Gyokeres le întâmpină pentru a se impune la „tunari”. ...
Louis Munteanu e pus la colț de unul dintre cei mai importanți jucători români din secolul 21: „Dacă făcea asta pe vremea noastră, zbura!” # Gazeta Sporturilor
La 40 de ani, Bănel Nicoliță încă joacă fotbal, la nivelul Ligii a 3-a. Prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, fosta extremă a FCSB spune că practică „sportul rege” cu aceeași plăcere ca în perioada de vârf a carierei. Bănel a vorbit pentru GSP.ro despre situația actuală din SuperLiga, cu accent pe parcursul celor de la FCSB, echipa alături de care a câștigat două titluri. ...
Răzvan Burleanu când nu e în fața camerelor TV: „Stăteam la masă și vine Wenger. Știți ce a urmat?” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, 41 de ani, e din 2014 președintele Federației Române de Fotbal. Mereu atent în spațiul public, cu un discurs dichisit, deseori criticat de oameni din interiorul fenomenului tocmai din cauza diplomației atipice sportului. Dar dincolo de aparițiile în fața camerelor, cum se comportă numărul 1 din FRF?A răspuns Mihai Stoichiță, invitat de curând la podcastul GSP „2 la 1”. ...
Atacantul Daniel Paraschiv (26 de ani) va ajunge la Rapid sub formă de împrumut. GSP a aflat suma de împrumut, respectiv cât s-au angajat giuleștenii să plătească pentru a definitiva mutarea, în caz că vor dori asta la finele sezonului.Vândut de Hermannstadt în vara lui 2024 cu 700.000 de euro, Daniel Paraschiv a făcut parte din lotul cu care Real Oviedo a revenit în La Liga, dar nu a fost păstrat pentru prima ligă. ...
„Camuflată” pentru pârtie, o recunoști? Basmul anului 2025 în tenis: cel mai bun loc din carieră și zeci de sponsori care „roiesc” # Gazeta Sporturilor
Nemțoaica Eva Lys (23 de ani, 40 WTA) a încheiat pe pârtie un an 2025 fantastic și se pregătește pentru revenirea în locul care i-a dat totul: Australian Open.Înainte de Australian Open 2025, Eva Lys nu se putea lăuda cu mari performanțe în carieră. Terminase anul precedent pe poziția 131 WTA, iar în turneele de Grand Slam nu depășise niciodată turul secund.La Melbourne, un eșec în calificări îi tăiase din nou elanul. ...
Hermannstadt a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare rezilierea contractului fundașului central Vahid Selimovic (28 de ani). Contractul fotbalistului expira în vara anului 2026.Jucătorul din Luxemburg a fost ieșit din planurile sibienilor din etapa #15 al acestui sezon competițional, în urma unor gafe. ...
Polițist forțat să se pensioneze după ce a primit 60.000 de euro de la Kylian Mbappe # Gazeta Sporturilor
Responsabilul cu securitatea la echipa națională a Franței a fost forțat să se pensioneze anticipat de către Direcția Generală a Poliției Naționale (DGPN). Motivul? Bărbatul nu a declarat un bonus primit de la Kylian Mbappe după Campionatul Mondial din 2022, în valoare de 60.300 de euro.Situație inedită în Franța. ...
Gigi Becali, supărat pe Florin Tănase: „Nu îi spun la mulți ani” » Care este motivul # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că este supărat pe Florin Tănase. Liderul campioanei a vrut să plece în China pe un salariu anual cu 300.000 de euro mai mare.Patronul de la FCSB a povestit că a fost sunat de Florin Tănase, iar fotbalistul i-a spus că are o ofertă din China cu un salariu anual de 1,3 milioane de euro. Gigi Becali susține că atacantul are un salariu de un milion de euro la FCSB, iar vestea l-a supărat pe patron. ...
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB, a acordat un interviu în presa din Polonia în care a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre plecarea de la echipa roș-albastră.Ștefan Târnovanu a vorbit despre situația actuală a celor de la FCSB în Superliga, despre eventuale oferte de transfer din Polonia și despre Elias Charalambous. ...
Răsturnare la FCSB! Gigi Becali a dat ordin: „NU mai pleacă, poate fi «bombă»!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a dat ordin ca Denis Alibec (34 de ani) să fie luat în cantonamentul de iarnă, după ce Mihai Stoica sugerase că relația dintre atacant și campioana en-titre a ajuns la final.Pe 22 decembrie, Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, vorbea despre o iminentă despărțire de Denis Alibec, atacantul transferat în vară: „Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă”. ...
O nouă tragedie în NASCAR! Tatăl unuia din cei mai buni piloți a decedat într-un incendiu # Gazeta Sporturilor
Dennis Hamlin, tatăl lui Denny Hamlin (45 de ani), unul din cei mai buni piloți NASCAR, a decedat în weekend, după un incendiu care a devastat casa în care locuia alături de Mary Lou, soția lui.O nouă tragedie în NASCAR, după ce acum o săptămână și jumătate Greg Biffle, fost pilot de curse, a decedat într-un accident aviatic produs în Statesville, Carolina de Nord, alături de soția și copiii lui. ...
Olimpiu Moruțan (26 de ani), aripa dreaptă care evoluează la Aris Salonic, nu ar mai intra în planurile antrenorului Manolo Jimenez pentru 2026.Grecii își doresc să elibereze locuri din lot în această iarnă pentru a putea aduce întăriri, iar Olimpiu Moruțan se regăsește pe „lista neagră” alcătuită de gruparea din Salonic. ...
Ștefan Târnovanu, anunț în presa din Polonia: „Mi-ar plăcea să fac pasul în campionate mai puternice. Iau în considerare oferte” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și încă o superputere încheie 2025 la vârful unui clasament rușinos # Gazeta Sporturilor
Echipele din top 5 campionate cu cele mai multe goluri încasate în 2025 sunt Tottenham și Real Madrid, două formații cu loturi și bugete de sute de milioane de euro.La final de 2025, statisticienii de la Opta au dezvăluit numele echipelor cu cele mai multe goluri primite în anul pe cale să se încheie. Vorbim despre formațiile din top 5 campionate europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța). ...
Novak Djokovic vrea să evolueze la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: „De ce nu? Sunt steaua mea călăuzitoare” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), tenismen cu 24 de titluri de Grand Slam, a dezvăluit în cadrul World Sport Summit din Dubai că își dorește să participe la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, acestea fiind „steaua lui călăuzitoare”. ...
Mega-stadionul care rivalizează cu Santiago Bernabeu pentru finala CM 2030 » Au pătruns pe șantier: va fi cea mai mare arenă din lume # Gazeta Sporturilor
Stadionul Hassan II, din Casablanca, Maroc, concurează cu Santiago Bernabeu pentru organizarea finalei Campionatului Mondial din 2030. Arena ar urma să fie cea mai mare din lume, iar constructorii estimează că în 2028 va fi gata.Cupa Mondială din 2030 va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc. Africanii încearcă să „fure” finala și se bazează pe viitorul stadion Hassan II. ...
După ce a clacat și și-a încheiat prematur sezonul, Daria Kasatkina e gata de debutul în țara ei adoptivă: „Primele 3 săptămâni au fost un dezastru” # Gazeta Sporturilor
Tenismena Daria Kasatkina (28 de ani, 37 WTA) va începe anul 2026 pe terenul de tenis, după ce a încheiat prematur acest sezon, luând o pauză de 6 săptămâni pentru a-și proteja sănătatea mintală. Sportiva care a obținut cetățenia australiană va debuta în 2026 în țara ei adoptivă.După un an 2024 solid, Daria Kasatkina a regresat în 2025, având un bilanț de 19 victorii și 22 de înfrângeri. ...
Premiile Asociației Internaționale a Presei Sportive: jurnaliștii au ales cei mai buni sportivi din 2025 # Gazeta Sporturilor
PSG a fost desemnată cea mai bună echipă a anului de către Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS), a anunțat marți entitatea, iar la premiile individuale, atletul suedez Armand Duplantis, pentru a doua oară consecutiv, și fotbalista spaniolă Aitana Bonmati au fost aleși ca cei mai buni sportivi ai anului 2025.Pentru aceste distincții au votat 836 de jurnaliști din 121 de țări, inclusiv din România. ...
Louis Munteanu, transfer iminent de la CFR Cluj » Clubul care l-a convins pe Varga! Se stabilesc ultimele detalii # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) e tot mai aproape de a pleca de la CFR Cluj. Ardelenii negociază intens cu D.C. United (MLS), iar mutarea s-ar putea perfecta în zilele următoare.Cel mai curtat fotbalist din Superligă ar putea să facă trecerea în noul an în calitate de jucător al altei formații, asta pentru că D.C. United s-a mișcat decisiv în ultimele zile și a făcut o ofertă consistentă pentru internaționalul român, una care e pe placul finanțatorului Ioan Varga. ...
Consecințele „Legii 31 decembrie” pentru Cristi Chivu » Ce s-a întâmplat în precedentele 3 sezoane în Serie A! # Gazeta Sporturilor
De fiecare dată din ediția 2022-2023, echipa ce a fost pe primul loc la sfârșitul anului a câștigat titlul. Inter a confirmat regula în urmă cu două stagiuni, devenind campioană, ultima oară cu Simone Inzaghi, și acum formația lui Cristi Chivu încearcă să transforme poziția de lider într-un nou scudetto.Cele mai multe puncte (36), cele mai multe succese (12), cele mai multe goluri înscrise (35) și cel mai bun marcator (9 goluri, Lautaro Martinez). ...
Inaki Williams (31 de ani), căpitanul lui Athletic Club, contestă desfășurarea Supercupei Spaniei pe tărâm saudit. Deplasarea pe alt continent va face să rateze nașterea primului său copil.Supercupa Spaniei va avea loc, pentru al cincilea an consecutiv și a șasea oară în total, în Arabia Saudită, între 7 și 11 ianuarie 2026. ...
U-BT Cluj-Napoca – Slask Wroclaw, meciul oficial cu numărul 61 în 2025 pentru echipa lui Mihai Silvășan! # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca primește vizita lui Slask Wroclaw în cel de-al 61-lea meci oficial din 2025. Partida din etapa a 12-a a EuroCup va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2.U-BT Cluj-Napoca își propune să încheie anul cu a 5-a victorie consecutivă în toate competițiile. ...
„Mai bine picam cu Italia” » Bănel Nicoliță e speriat de forța Turciei și are o singură dorință înainte de baraj # Gazeta Sporturilor
Bănel Nicoliță (40 de ani) a venit special la Brașov pentru un fotbal între prieteni, la „Turneul vedetelor”. Fostul mijlocaș internațional abia așteaptă meciul echipei naționale cu Turcia, din martie, pentru barajul pentru Mondial.Echipa națională a României nu s-a calificat la Campionatul Mondial de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada, dar mai are șansa play-off-ului din Liga Națiunilor. Primul adversar este Turcia, pe 26 martie, la Istanbul. ...
Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lui Atletico Madrid, Enrique Collar, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.Collar a fost jucătorul lui Atletico din 1953 până în 1969 și căpitan timp de 10 ani, mai mult decât orice alt fotbalist din istoria clubului.A murit Enrique Collar, legenda lui Atletico MadridAltetico Madrid a emis un comunicat în care anunță decesul lui Enrique Collar, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. ...
Președintele din Superliga a fost sunat direct de Gino Iorgulescu: „Ne-am întins cât ne permitem” # Gazeta Sporturilor
Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a reacționat în dialog cu GSP.ro după ce Gino Iorgulescu, șeful LPF, a declarat că echipa ialomițeană are probleme financiare și riscă să nu termine sezonul.Lemnaru a ținut să-l contrazică pe Iorgulescu, declarând că Unirea Slobozia nu are probleme încât să fie aproape de insolvență și nu există riscuri să nu termine sezonul competițional. În schimb, a transmis că echipa a pierdut aproximativ 500. ...
Fostul boxer a ajuns să trăiască la limita supraviețuirii » Luptă cu sărăcia cruntă și boala, după o viață în ring # Gazeta Sporturilor
Dinamo, „transfer”-surpriză înainte de Revelion: merge cu echipa în cantonament # Gazeta Sporturilor
Pana la a rezolva 100% mutările dorite în mercato, Dinamo a punctat în staff-ul tehnic. Conform informațiilor GSP.ro, roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic.Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară, la finalul sezonului trecut. Răzvan Patriche a luat apoi calea antrenoratului, iar la 6 luni după ce a agățat ghetele în cui va fi „secund” în staff-ul lui Zeljko Kopic. ...
Cristi Săpunaru, fără menajamente despre atacantul dorit de Rapid: „Ăsta e jucător să fie titular?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, fostul fundaș central de la Rapid, nu înțelege transferul lui Daniel Paraschiv la echipa giuleșteană.Fostul căpitan din Giulești nu-l vede pe Paraschiv drept jucătorul care să se lupte cu Elvir Koljic pentru un post de titular. Motivul? Lipsa minutelor în acest sezon în tricoul lui CyD Leonesa, care l-a împrumutat pe atacant de la Oviedo.În acest sezon, Paraschiv are 7 meciuri în La Liga 2 și 3 în Cupa Spaniei, reușind un singur gol, în Cupă. ...
Kenan Yildiz, plus 250%! » Ce problemă are Juventus cu viitorul adversar al României în play-off-ul CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Kenan Yildiz (20 de ani), cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon din Serie A, cere o mărire excepțională de contract. Decarul turc, pe care îl vom înfrunta la Istanbul în martie, în semifinala barajului pentru calificarea la CM din 2026, vrea un salariu de 6 milioane de euro net anual.Actualul angajament al extremei stângi expiră la 30 iunie 2029 și îi asigură 1,7 milioane de euro pe sezon, cu mult sub cei mai bine plătiți jucători ai lui Juventus. ...
Liverpool a început slab noul sezon, deși era campioană și a investit 500 de milioane de euro în transferuri. Toată lumea se aștepta la prestații mult mai bune, dar echipa lui Arne Slot și-a luat deja adio de la apărarea titlului, iar conducerea „cormoranilor” a luat o decizie importantă privind staff-ul echipei.Aaron Briggs, antrenorul responsabil de fazele fixe, a fost concediat. ...
