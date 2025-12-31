Un nou rezultat rușinos pentru Manchester United » Ruben Amorim: „Nu voi apela la nicio scuză!”

16:10

Kenan Yildiz (20 de ani), cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon din Serie A, cere o mărire excepțională de contract. Decarul turc, pe care îl vom înfrunta la Istanbul în martie, în semifinala barajului pentru calificarea la CM din 2026, vrea un salariu de 6 milioane de euro net anual.Actualul angajament al extremei stângi expiră la 30 iunie 2029 și îi asigură 1,7 milioane de euro pe sezon, cu mult sub cei mai bine plătiți jucători ai lui Juventus. ...