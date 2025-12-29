Focarul de PPA de la Olari a fost stins. Câți porci a piedut Dimitrie Muscă
Agro-TV.ro, 29 decembrie 2025 14:20
Focarul de pestă porcină africană (PPA) de la ferma lui Dimitrie Muscă din localitatea Olari a fost declarat stins de către autoritățile arădene, a anunțat luni șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu. Potrivit acestuia, acesta era ultimul focar de PPA activ din Arad, astfel că, în acest moment, nu […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
14:20
Focarul de pestă porcină africană (PPA) de la ferma lui Dimitrie Muscă din localitatea Olari a fost declarat stins de către autoritățile arădene, a anunțat luni șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu. Potrivit acestuia, acesta era ultimul focar de PPA activ din Arad, astfel că, în acest moment, nu […]
Acum 2 ore
13:10
Momentele în care Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și-a prezentat DEMISIA din Guvern # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut o declarație tranșantă despre tensiunile din interiorul Guvernului și presiunile la care a fost supus în ultimii ani, în încercarea de a obține finanțare pentru fermieri, afirmând că, în 2024, și-a depus de două ori mandatul de ministru. Declarația vine în contextul în care sectorul agricol a traversat ani […]
Acum 4 ore
11:30
România continuă să pună ovinele pe primul loc în ferme și propria curte. Conform datelor oficiale, județul Arad reflectă această tendință cu efective impresionante de animale. Cele mai multe capete sunt reprezentate de ovine cu un total de 720196 urmate de păsări cu 227699 și porcine 225.196. În ceea ce privește celelalte specii, arădenii mai […]
Acum 6 ore
10:30
Iarna 2025-2026 va fi una mai aspră decât cele cu care ne-am obișnuit până acum, cel puțin în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 29 decembrie 2025-26 ianuarie 2026. Va fi mai frig decât normalul perioadei, iar zăpezile ceva mai abundente în multe regiuni. Astfel, în săptămâna […]
Acum 8 ore
08:10
Jandarmii și autoritățile locale s-au pregătit din timp pentru cei care sunt puși doar pe bătaie la Ruginoasa, localitate ieșeană renumită pentru celebrele sale manifestări de Anul Nou, în care cetele de mascați umblă pe ulițe înarmați cu bâte, ca niște adevărați războinici din vremuri demult apuse. Astfel, pentru a se asigura de buna desfășurare […]
07:10
Prețul terenului agricol – Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine terenuri din România # Agro-TV.ro
Prețul terenului agricol din România este în continuă creștere, arată datele Institutul Național de Statistică (INS), care a publicat cifrele oficiale privind prețurile pentru anul 2024. Metodologia folosită de INS urmărește valoarea medie a unui hectar tranzacționat într-un an calendaristic și reflectă diferențe regionale importante, influențate de factori precum legislația, calitatea solului, clima, productivitatea locală […]
Acum 24 ore
01:00
De la portul popular până la casele vechi, păstrate cu sfințenie și grijă, Orăștioara de Sus este și locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara. An de an, casa medicului devine locul în care oamenii se pot bucura de Crăciun și de toate tradițiile pe care le păstrează cu sfințenie […]
28 decembrie 2025
19:10
O partidă de vânătoare s-a transformat într-un coșmar. Un bărbat a fost atacat de un mistreț. Totul s-a întâmplat în cursul acestei după-amiezi când bărbatul în vârstă de 45 de ani se afla la vânătoare împreună cu alți colegi. La un moment dat bărbatul de lângă localitatea Todirești, județul Iași, a fost surprins de un […]
17:40
Datele oficiale arată că într-un interval de doar un an mii de români au depus cereri de pensionare, în timp ce populația activă continuă să scadă, punând o presiune tot mai mare asupra sistemului public de pensii și a serviciilor sociale. Județul Buzău se confruntă cu un accentuat proces de îmbătrânire a populației, fenomen reflectat […]
15:00
În timp ce județe precum Tulcea, Timiș sau Arad au transformat agricultura bio într-un adevărat motor economic, județul Iași continuă să rămână la coada clasamentului național. Datele oficiale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2025 plasează Iașul abia pe locul 15 la nivel național cu puțin peste 10.000 de hectare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Ceapa de Buzău unul dintre cele mai valoroase simboluri ale agriculturii autohtone, a fost readusă la viață prin cercetare științifică. Eforturile cercetătorilor buzoieni au fost încununate cu Diploma de Excelență și Medalia de Aur, distincții care confirmă importanța strategică a proiectului pentru patrimoniul genetic național. Performanța aparține echipei din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale […]
08:10
Luna decembrie pare să se fi pierdut printre anotimpuri după ce în ultima perioadă s-au înregistrat temperaturi mai mari. În loc de ger și zăpada în județul Argeș, natura a fost păcălită de alternanța episoadelor de ploaie cu cele de soare, iar nopțile blânde au favorizat fenomene neobișnuite pentru această perioadă a anului. În comuna […]
26 decembrie 2025
16:50
Un bărbat a rămas fără trei vaci după ce le-a lăsat la păscut. Prejudiciul cauzat se ridică la 21.000 de lei. Un bărbat din localitatea Pâncota, județul Argeș, a alertat autoritățile în urmă cu trei luni despre trei vaci furate dispărute de pe pășune. Poliția a reușit să prindă hoțul, acesta fiind un bărbat în […]
25 decembrie 2025
12:10
Cireșe, de la rădăcină până la borcan. Povestea de succes a unui tânăr inginer care administrează o livadă de peste 50 de hectare # Agro-TV.ro
Ceea ce a reușit să facă un tânăr inginer horticol cu livada sa de cireșe din satul natal reprezintă un model de afaceri care ar trebui urmat de orice fermier din aceast țară. În localitatea Băcani, județul Vaslui, inginerul Valeriu Chirilă demonstrează că agricultura românească poate trece de la stadiul de simplă producție la cel […]
09:20
Printre crescătorii de ovine din Argeș există credința că primul miel venit pe lume într-o gospodărie prevestește cum le va merge tot timpul anului. Ei bine, un gospodar din Brădet, din comuna Brăduleț, a aflat deja cum va fi anul 2026 pentru el. Chiar înainte de Crăciun, a primit un cadou neasteptat: prima oaie i-a […]
24 decembrie 2025
18:40
Pâinea, unul dintre cele mai consumate alimente de bază ajunge pe rafturi la un preț mai mare, iar o parte semnificativă din vină o poartă semințele importate. Potrivit cercetătorului Costel Vânătoru, director al Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău, peste 20% din costul pâinii provine din prețul seminței majoritatea provenind din importuri. România are capacitatea […]
16:40
O fermă care a reușit să obțină profit de peste două milioane de lei și-a închis porțile după ce instanța a decis intrarea societății în procedura falimentului. Este vorba despre Costagrirox SRL, o firmă cu profil agricol din comuna Românești din județul Botoșani. Aceasta 2021 raporta câștiguri impresionante, dar astăzi nu mai poate face față […]
14:40
Seara de Moș Ajun a fost una teribilă pentru sătenii din Necopoi, comuna Homoroade, județul Satu Mare! După o ceartă cu concubina, un bărbat a dat foc fermei în care locuiau împreună fără forme legale, după care a abandonat locul faptei, lăsând-o pe femeie în mijlocul flăcărilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare […]
14:10
Achiziția unui tractor este, fără îndoială, una dintre cele mai importante decizii strategice pe care le ia un fermier. Indiferent de dimensiunea fermei, întrebarea rămâne aceeași: Merită efortul financiar pentru un utilaj nou sau mai bine să economisești alegând unul second-hand? Pentru a lua decizia corectă, trebuie să pui în balanță costurile inițiale, fiabilitatea pe […]
13:10
La câțiva ani după ce zimbrii au fost aduși în mai multe puncte din nordul județului Argeș, în ideea de a repopula arealul, sătenii din localitățile de munte trăiesc zilnic cu spaima în suflete. În comuna Brăduleț, gospodarii au ajuns să fie terorizați la propriu din cauza zimbrilor, nemavorbind de stricăciunile pe care aceștia le […]
12:00
Tradițiile de Crăciun încă sunt păstrate, iar acest lucru a fost demonstrat de localnicii care s-au adunat pentru a participa la o seară de colind plină de emoție, bucurie și momente speciale. Evenimentul devenit deja o tradiție în municipiul Târgoviște a comunității a avut loc în fața bisericii din cartier și a reunit oameni de […]
10:10
Nea Ticu, cel mai bătrân cârnățar al satului Pleșcoi, a împlinit 91 de ani. Om modest, așezat și harnic, el și-a dedicat întreaga viață pasiunii sale: cârnații de Pleșcoi autentici, făcuți exact ca pe vremuri. De la Nea Ticu au învățat mulți ce înseamnă tradiția, răbdarea și gustul care rămâne în amintire. Meșteșugul său a […]
08:10
Veste bună pentru beneficiarii de finanțări pentru proiectele cu fonduri europene derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, Ordonanța de urgență care permite continuarea și finalizarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020, prin tranziția acestora către Planul Strategic PAC 2023-2027. „Actul normativ, inițiat de Ministerul Agriculturii și […]
06:30
Guvernul ia o piatră de pe inima fermierilor și renunță la impozitul pe solarii, sere și silozuri. În ședința de guvern de marți seară a fost adoptată o nouă ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte […]
23 decembrie 2025
22:10
De Crăciunul acesta, viscolul și ninsorile nu ne mai ocolesc, începând chiar din această seară, avertizează meteorologii. Potrivi unei informări a Administrației Nționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 3 decembrie, ora 18:00 – 26 decembrie, ora 10:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina […]
17:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis un mesaj ferm înaintea sărbătorilor de iarnă, afirmând că România dispune de suficientă carne de porc pentru a acoperi integral consumul intern din perioada Crăciunului. Potrivit oficialului, investițiile realizate în ultimii ani în sectorul suin au schimbat semnificativ situația producției interne. „Avem porc românesc în fermele din România. Spun […]
15:50
ADAMA Ltd. și BASF anunță un acord strategic de co-dezvoltare și comercializare, axat pe Gilboa®(flumetylsulforim), substanța activă fungicidă proprietateADAMA. Acest parteneriat va accelera furnizarea de soluții noi și revoluționare pentru managementul bolilor, ajutând fermierii din întreaga Europă să combată rezistența și să obțină producții sănătoase. Conform acordului, BASF va dezvolta și comercializa noi formulări bazate […]
15:50
Aflați în goana cumpărăturilor pentru sărbători, românii par hotărâți ca tradiția să rămână pe masa de Crăciun, în ciuda prețurilor mult mai mari decât în alți ani. Cu doar două zile înainte de Crăciun, buzoienii au luat cu asalt magazinele și piețele din oraș pentru ultimele cumpărături. Cu listele bine făcute și bugete atent calculate, […]
14:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță noi plăți către fermieri în următoarele zile. Potrivit unui comunicat al MADR remis marți redacției AgroTV, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură. De acest sprijin beneficiază 15.517 fermieri, valoarea ajutorului de stat […]
13:20
Vești bune pentru crescătorii de animale în ajun de Crăciun! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță marți că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna octombrie 2025. Suma plătită ca prijin de stat pentru crescătorii de animale este în […]
12:40
În anii trecuți perioada sărbătorilor era una extrem de profitabilă pentru producătorii și vânzătorii de covrigi. Anul acesta însă, comercianții spun că vânzările au scăzut semnificativ, iar depozitele sunt pline. Fie din cauza scăderii puterii de cumpărare, fie pentru că mulți cumpărători aleg să ofere colindătorilor alte produse. În Piața Centrală din municipiul Târgoviște tarabele […]
11:20
Controalele recente ale Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) arată că doar o mică parte dintre legumele autohtone depășesc limitele admise de pesticide, dar surprizele nu lipsesc. Din 4.823 de probe analizate până pe 19 decembrie 2025, 32 au fost neconforme, adică doar 0,66%. „Majoritatea legumelor și fructelor produse în România respectă standardele de siguranță, însă există […]
10:20
Investiții masive schimbă zootehnia din România. Peste 80 de milioane de euro sunt alocate pentru ferme noi de porci și pui. Județul Buzău se află într-o amplă etapă de dezvoltare a sectorului zootehnic prin investiții realizate cu sprijin guvernamental, atât în creșterea suinelor, cât și în sectorul avicol. Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău, anul […]
08:10
Ministerul Agriculturii pregătește o nouă finanțare majoră pentru sectorul zootehnic, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, care urmează să fie lansată în luna martie 2026. Anunțul a fost făcut de Florin Barbu, în cadrul emisiunii Meat Milk, difuzată la AGRO TV. Potrivit ministrului agriculturii, noua finanțare este posibilă după modificarea regulamentelor europene, […]
06:30
Într-un context extrem de dificil în care se află agricultorii din toată Europa, premierul Ilie Bolojan a explicat care este viziunea sa privind finanțarea fermierilor și a sectorului agroalimentar din România în perioada următoare, care nu se mai poate face oricum. Prim-ministrul Ilie Bolojan recunoaște că un acces mai facil la creditare este esențial pentru […]
22 decembrie 2025
19:10
Vacanța de iarnă este momentul potrivit pentru răsfăț și deconectare, iar stațiunea Vața Băi este locul ideal pentru asta. Aici, turiștii au de toate: apă termală cu proprietăți terapeutice, spa și masaje de relaxare, proceduri medicale de recuperare și energie bună, direct din natură. Este modul perfect prin care ne putem pregăti corpul și mintea […]
19:10
Moș Crăciun a pornit încă de luni, 22 decembrie, către elevii din mai multe localități izolate ori comune aflate în zonele montane ale județului Buzău. De data aceasta, darul lui Moș Crăciun este unul mai special: 20 de microbuze electrice, adică ultimul lot de vehicule achiziționate din fonduri europene de Consiliului Județean Buzău, pentru modernizarea […]
18:40
Partida dintre FCSB și Rapid București, disputată duminică seara și încheiată cu victoria FCSB, scor 2–1, a generat interes major în rândul telespectatorilor, iar Prima Sport 1 a fost unul dintre cele mai urmărite posturi TV din România pe durata meciului. În prime time, Prima Sport 1 a înregistrat performanțe pe toate categoriile de public […]
18:10
Un contract de peste 62 de milioane de lei va asigura deszăpezirea drumurilor județene între 2026 și 2030. Drumurile vor fi curățate pe două niveluri, întâi arterele principale dintre orașe, apoi drumurile secundare. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași a demarat procedurile pentru asigurarea viabilității rețelei de drumuri județene pe timp […]
16:00
Studiu la Consiliul Concurenței: Care sunt cauzele accesului limitat al fermierilor și producătorilor români pe piața cărnii de porc # Agro-TV.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața cărnii de porc, se arată într-un comunicat al instituției remis luni redacției AgroTV. Potrivit reprezentanților Consiliului Concurenței, studiul vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența pe piața cărnii de porc și, implicit, consumatorii. Prin […]
15:40
Fermierii au acum la dispoziție noi soluții pentru protecția plantelor eficiente împotriva buruienilor, bolilor și dăunătorilor. ADAMA, lider mondial în industria produselor pentru protecția plantelor, anunță lansarea pe piața din România a noilor produse EDAPTIS®, AVASTEL® și COSAYR®, soluții moderne și eficiente care răspund unor provocări agronomice majore precum controlul buruienilor graminee dificil de combătut, […]
14:00
Cerere ridicată în toiul iernii. Direcția Silvică pune la dispoziție mai mult lemn de foc # Agro-TV.ro
În plină iarnă cererea de lemn de foc este tot mai ridicată, iar Direcția Silvică vine în sprijinul populației prin suplimentarea volumelor destinate încălzirii locuințelor. Direcția Silvică Buzău a suplimentat cantitățile de lemne de foc puse la dispoziția gospodarilor. Până la 31 octombrie 2025 s-au valorificat 31612 metri cubi de lemn, față de 25727 metri […]
13:10
Fermierii îi cer președintelui Nicușor Dan o întâlnire de urgență pentru „prevenirea apariției de proteste chiar în preajma sărbătorilor”! # Agro-TV.ro
Între fermierii români și Nicușor Dan lucrurile par să se îndrepte spre temperaturi din ce în ce mai ridicate, după ce președintele României a declarat fără echivoc că România va susține semnarea acordului UE-Mercosur în actuala sa formulă, respinsă la scară largă de către fermierii europeni. În acest context, Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) […]
12:00
În acest an horticultorii au pregătit peste 3000 de crăciunițe. Plante, obținute în urma unei munci începută încă din luna iunie. Surpriza plăcută pentru cumpărători este prețul. În ciuda creșterii costurilor la utilități și materialele de întreținere, ieșenii a reușit să mență același tarif ca anul trecut – 20 lei/bucată. „Am reușit să ținem costurile […]
07:40
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Adrian Balaban, medic veterinar și unul dintre fermierii reprezentativi din sectorul suin, în funcția de consilier onorific. Numirea a fost oficializată prin Decizia nr. 553/2025, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1145 din data de 10 decembrie 2025. Potrivit documentului oficial, Adrian Balaban a primit calitatea de consilier onorific […]
06:30
Fermierul Dimitrie Muscă, atac la adresa președintelui Nicușor Dan: ”Nu știe ce înseamnă Mercosur” # Agro-TV.ro
Fermierul arădean Dimitrie Muscă lansează un atac la adresa declarațiilor recente ale președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora România ar susține acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Muscă avertizează că un asemenea acord ar avea consecințe grave pentru agricultura românească, în special pentru sectorul zootehnic și pentru producătorii care deja se confruntă cu costuri ridicate. […]
21 decembrie 2025
14:10
Palatul Sturdza din Miroslava, județul Iași, va renaște după ani de uitare grație unei investiții de 6 milioane de euro. Administrația județeană a demarat procedurile pentru reabilitarea clădirii istorice cu scopul de a transforma monumentul într-un centru cultural și turistic modern, deschis publicului. Palatul Sturdza una dintre bijuteriile arhitecturale din apropierea municipiului Iași urmează să […]
11:00
Mai mulți producători locali au oferit copiilor din comună borcane cu miere românească naturală. Un dar simbolic cu scopul de a promova consumul de produse locale și de a-i învăța pe cei mici să aprecieze munca apicultorilor. Mai mulți apicultori locali din comuna montană Gura Teghii, județul Buzău au oferit preșcolarilor și elevilor din ciclul […]
08:10
Dejecțiile de vacă, considerate mult timp doar un gunoi, pot deveni o sursă importantă de energie. Printr-un proces simplu, dejecțiile sunt colectate în rezervoare speciale, închise, unde nu există aer. Acolo bacteriile descompun materia organică și produc un gaz care poate fi folosit pentru încălzire, electricitate sau chiar introdus în rețeaua națională de gaze. Dejecțiile […]
20 decembrie 2025
19:00
Criză în sectorul apicol: ,,Nu mai avem forță de muncă, nu mai avem piață de desfacere” # Agro-TV.ro
Anul 2025 a fost unul dificil pentru apicultorii români care se confruntă atât cu scăderea producției de miere, cât și cu lipsa forței de muncă. Apicultorii spun că au fost nevoiți să reducă numărul de familii de albine și să se adapteze noilor condiții. „Stupii sunt mai puțini față de alți ani pentru că nu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.