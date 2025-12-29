Controale de sărbători! ANSVSA, amenzi cu sacul prin piețe și magazine!

09:20

Printre crescătorii de ovine din Argeș există credința că primul miel venit pe lume într-o gospodărie prevestește cum le va merge tot timpul anului. Ei bine, un gospodar din Brădet, din comuna Brăduleț, a aflat deja cum va fi anul 2026 pentru el. Chiar înainte de Crăciun, a primit un cadou neasteptat: prima oaie i-a […]