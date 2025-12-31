Șoferii, arși din nou la buzunar. Carburanții se scumpesc din noaptea de Revelion

09:40

Am stat cu ochii ațintiți pe mult-așteptata întâlnire între Trump și Zelenski care a avut loc la Mar-a-Lago! Nu am aflat mare lucru dar am aflat că Trump și Zelenski cred că se poate ajunge la o soluționare a conflictului! Mai știm că Trump ne declară că Putin vrea și el acest lucru! Dar, câteva […] The post Are România o strategie pentru Ucraina? appeared first on Cotidianul RO.