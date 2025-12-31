Trenul privat pe ruta Suceava–București, programat să intre în circulație din februarie 2026
31 decembrie 2025 14:20
Primul tren electric privat care va circula pe ruta Suceava–București este în ultima etapă de pregătire tehnică și ar urma să intre în circulație din februarie 2026, scrie Monitorul de Suceava. Informațiaa fost confirmată de Dumitru Anchidin, proprietarul companiei Ferotrans TFI. Potrivit investitorului ieșean, care a fost anterior director la CFR Marfă Iași, intrarea pe […] The post Trenul privat pe ruta Suceava–București, programat să intre în circulație din februarie 2026 appeared first on Buletin de București.
Câini abandonați de sărbători: mai multe animale au ajuns în adăpostul ASPA Bragadiru pe 24 decembrie # Buletin de București
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că mai mulți câini au fost preluați și duși în adăpostul din Bragadiru în data de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Animalele au fost găsite în mai multe zone din București și nu erau microcipate. Potrivit informațiilor publicate de ASPA, este vorba […] The post Câini abandonați de sărbători: mai multe animale au ajuns în adăpostul ASPA Bragadiru pe 24 decembrie appeared first on Buletin de București.
Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală # Buletin de București
Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi de materiale pirotehnice au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală în data de 30 decembrie, anunță reprezentanții DGPMB și ai Jandarmeriei București în două comunicate de presă. În Sectorul 1, polițiștii au prins în flagrant un bărbat care avea petarde și artificii într-o mașină […] The post Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală appeared first on Buletin de București.
25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion # Buletin de București
25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, au anunțat reprezentanții operatorului de transport prin intermediul unui comunicat de presă. Vehiculele vor circula pe aceste rute în intervalul orar 23:00 – 05:00, cu un interval de așteptare redus la 30 de minute. Liniile pe care călătorii le au la dispoziție […] The post 25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion appeared first on Buletin de București.
Educația în 2025 | Proteste, burse cu parfum de austeritate și demisia ministrului # Buletin de București
În 2025 educația a jucat un rol important pe agenda publică din România. Începutul de an a venit cu reforme și modificări promițătoare, însă avântul nu s-a menținut până la final. Marcat de protestele elevilor și studenților, 2025 a fost anul în care guvernanții au aplicat eticheta austerității și pe acest domeniu. Bursele elevilor au […] The post Educația în 2025 | Proteste, burse cu parfum de austeritate și demisia ministrului appeared first on Buletin de București.
„Miracol” statistic: La -4 grade Celsius, sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la 100% # Buletin de București
Bucureștenii s-au trezit în ultima zi din an cu o situație nemaiîntâlnită în istoria recentă a termoficării. Aplicația Termoalert, gestionată de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), indică o funcționare a sistemului în proporție de aproape 100% la primele ore ale dimineții. Această performanță administrativă vine pe fondul unor temperaturi exterioare de minus 4 grade Celsius, […] The post „Miracol” statistic: La -4 grade Celsius, sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la 100% appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor. Contribuția trebuie plătită în cel mult 10 ani # Buletin de București
Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor în Sectorul 1. Contribuția de 10% va trebui achitată de către locatari în cel mult zece ani, sub forma unei taxe de reabilitare termică, potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. „Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din Sectorul […] The post Sector 1 | Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor. Contribuția trebuie plătită în cel mult 10 ani appeared first on Buletin de București.
12 centre de colectare pentru brazii naturali de Crăciun funcționează în Sectorul 6, potrivit unei postări pe Facebook a primăriei. Pomii festivi strânși de compania de salubrizare vor fi tocați și livrați către companii de profil, aparținând industriei prelucrătoare de lemn. Cele 12 centre sunt amplasate în cartierele Militari, Crângași, Giulești și Drumul Taberei după […] The post Sector 6 | 12 centre de colectare pentru brazii naturali de Crăciun appeared first on Buletin de București.
650 de kilograme de petarde depozitate ilegal într-un centru comercial din Sectorul 2, confiscate de polițiști # Buletin de București
650 de kilograme de petarde depozitate ilegal în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 au fost confiscate de polițiștii din Capitală. Captura a avut loc cu o zi înainte de revelion, în data de 30 decembrie, a anunțat DGPMB într-un comunicat pentru Agerpres. „În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au procedat la identificarea unui bărbat […] The post 650 de kilograme de petarde depozitate ilegal într-un centru comercial din Sectorul 2, confiscate de polițiști appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Ce au dezvăluit investigațiile Buletin de București despre capitala României # Buletin de București
În 2025, investigațiile Buletin de București nu au urmărit doar dezvăluiri punctuale, ci mecanismele prin care banii publici se scurg în buzunare private. Anchetele publicate pe parcursul anului conturează un portret clar al Capitalei: un oraș în care fondurile de la buget circulă netransparent, instituțiile sunt folosite politic, iar regulile sunt negociabile pentru cei conectați […] The post Retrospectiva 2025 | Ce au dezvăluit investigațiile Buletin de București despre capitala României appeared first on Buletin de București.
Actorul Adrian Titieni este noul manager interimar al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, începând din data de 1 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 120 de zile. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Demeter András István. Un nou concurs de proiecte de management se va organiza pentru TNB, înainte de data de 19 […] The post Adrian Titieni conduce interimar Teatrul Național din București appeared first on Buletin de București.
Traficul rutier va fi restricționat pentru petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia. În noaptea de 31 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, în parcarea din zona, se va desfășura evenimentul Revelion 2025-2026. Brigada Rutieră va restricționa circulația rutieră în perioada 31 decembrie 2025, începând cu ora 22:00 – 01 ianuarie 2026, până la ora […] The post Petrecerea de Revelion din Piata Alba Iulia restrictioneaza traficul rutier appeared first on Buletin de București.
Patriarhia Română anunță programul Catedralei Patriarhale, în ziua de 6 ianuarie 2026, prilejuit de sărbătoarea Botezului Domnului. Credincioșii vor primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. Vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în sticle de jumătate de litru, potrivit basilica.ro. Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin […] The post Programul Catedralei Patriarhale, de Sfântul Vasile și Bobotează appeared first on Buletin de București.
Cum te poți deplasa în noaptea de Revelion. Programul de la metrou și STB se modifică pentru a putea asigura transportul bucureștenilor în noaptea dintre ani, potrivit comunicatelor de presă ale operatorilor din Capitală. În cazul programului de la metrou de Revelion, Metrorex a anunțat faptul că va asigura transportul non-stop în noaptea zilei de […] The post Cum te poți deplasa în noaptea de Revelion. Programul de la metrou și STB appeared first on Buletin de București.
Bilanțul târgurilor de Crăciun din Capitală: 30 de zile de evenimente și peste 1,5 milioane de vizitatori # Buletin de București
Primăria Capitalei a transmis că în peste 1,5 milioane de persoane au vizitat, în luna decembrie, cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului București. Conform estimărilor incluse în comunicat, aproximativ o treime dintre vizitatori au fost turiști. Evenimentele s-au desfășurat timp de 30 de zile în Piața Constituției, Piața Universității și pe esplanada […] The post Bilanțul târgurilor de Crăciun din Capitală: 30 de zile de evenimente și peste 1,5 milioane de vizitatori appeared first on Buletin de București.
Bucureștiul gangsterilor (I): Sângerosul decembrie de acum 80 de ani. Banda lui Argintaru, fost militar în unitatea penală a naziştilor, a jefuit un magazin de bijuterii cu o tanchetă # Buletin de București
Buletin de București deschide o fereastră spre trecutul tumultuos al Capitalei, de acum 80 de ani. Între 1944 şi 1945 tâlhăriile în plină stradă, jafurile armate și crimele odioase erau la ordinea zilei. Tabloul este zugrăvit de istoricul Alexandru Armă în volumul „Bucureștiul gangsterilor 1945” publicat la editura Vremea, în colecția „Planeta București”. Bunicul autorului, […] The post Bucureștiul gangsterilor (I): Sângerosul decembrie de acum 80 de ani. Banda lui Argintaru, fost militar în unitatea penală a naziştilor, a jefuit un magazin de bijuterii cu o tanchetă appeared first on Buletin de București.
Ministerul Culturii discută public viitorul TNB, după ce niciun candidat nu a trecut concursul de management # Buletin de București
Ministerul Culturii a anunțat organizarea unei întâlniri de lucru pentru a oferi clarificări legate de concursul de proiecte pentru numirea noului director al Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București (TNB). Întâlnirea va fi publică și se va desfășura online, dar și în format fizic la sediul instituției marţi, 30 decembrie, de la ora 12:00. […] The post Ministerul Culturii discută public viitorul TNB, după ce niciun candidat nu a trecut concursul de management appeared first on Buletin de București.
Petiție pentru bun-simț în transportul public din Capitală: „Vă rugăm folosiți căști pentru apeluri și videoclipuri” # Buletin de București
O călătorie cu mijloacele de transport în comun din București a devenit, pentru mulți cetățeni, o sursă constantă de stres. Muzica dată la maximum, conversațiile purtate pe speaker sau vizionarea videoclipurilor fără căști au transformat autobuzele, tramvaiele și vagoanele de metrou într-un vacarm greu de gestionat. O nouă inițiativă civică ca ar urma să fie […] The post Petiție pentru bun-simț în transportul public din Capitală: „Vă rugăm folosiți căști pentru apeluri și videoclipuri” appeared first on Buletin de București.
Primul pas spre o pădure urbană în Bragadiru. Primăria plătește aproape 50.000 de euro pentru documentația tehnică # Buletin de București
Primăria orașului Bragadiru a atribuit un contract pentru servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DTAC – PTE) necesare implementării proiectului „Amenajare pădure urbană în orașul Bragadiru, județul Ilfov”. Valoarea contractului este de aproape 50.000 de euro și a fost atribuit cu câteva zile înainte de Crăciun. Proiectul face parte din Programul Regional București–Ilfov 2021–2027 și […] The post Primul pas spre o pădure urbană în Bragadiru. Primăria plătește aproape 50.000 de euro pentru documentația tehnică appeared first on Buletin de București.
METEO | Zile fără zăpadă, la trecerea dintre ani. Temperaturile cresc în primele zile ale lui 2026 # Buletin de București
Meteorologii anunță zile fără zăpadă, la trecerea în anul 2026. Temperaturile sunt în creștere, în primele zile ale anului 2026. Marți, 30 decembrie, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul […] The post METEO | Zile fără zăpadă, la trecerea dintre ani. Temperaturile cresc în primele zile ale lui 2026 appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (II) | „Fenta Vanghelie“: Cum a ajuns să fie prescris dosarul pentru cea mai mare mită din istoria DNA # Buletin de București
Buletin de București continuă seria „Corupții Capitalei”, în care trecem în revistă cazurile de mare corupție din administrația locală a Capitalei și explicăm ce fapte au fost prezentate de procurori și confirmate sau infirmate de instanțe. Astăzi, despre aventura penală a fostului primar PSD al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Politicianul a fost trimis în judecată […] The post Corupții Capitalei (II) | „Fenta Vanghelie“: Cum a ajuns să fie prescris dosarul pentru cea mai mare mită din istoria DNA appeared first on Buletin de București.
Anchetă deschisă după accidentul violent din Pasajul Unirii. Șoferul nu consumase alcool # Buletin de București
Polițiștii au deschis o anchetă după ce șoferul unui autoturism, care circulă pe banda a doua a Pasajului Unirii, a făcut o depășire în viteză care s-a soldat cu pierderea controlului autovehicului și a intrat cu maşina în peretele despărţitor. În urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital, scrie News.ro. Poliţiştii au stabilit […] The post Anchetă deschisă după accidentul violent din Pasajul Unirii. Șoferul nu consumase alcool appeared first on Buletin de București.
Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 # Buletin de București
Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 în cele 31 de zile de activitate, potrivit estimărilor din comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 6 (PS6). „În cele 31 de zile, am numărat sute de ore de colinde, peste 20 de concerte live, […] The post Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
Doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) au fost trimiși în judecată, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Ei sunt acuzați de luare de mită, într-un dosar de corupție, conform unui comunicat DNA. Este vorba despre Claudiu Crețu-Sârbu, la data faptelor director general al ELCEN, acuzat de luare de mită, și […] The post Doi foști directori ELCEN, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită appeared first on Buletin de București.
„Hărți sonore” pentru nevăzători. DGASPC Sector 4 montează 100 de trasee audio în București # Buletin de București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4 a atribuit un contract pentru servicii care vizează accesibilizarea spațiilor publice de interes pentru persoanele cu dizabilități de vedere, prin montarea unor sisteme audio de ghidare. Așa numitele „hărți sonore”. Contractul a fost încredințat direct, cu trei zile înainte de Crăciun, iar valoarea acestuia […] The post „Hărți sonore” pentru nevăzători. DGASPC Sector 4 montează 100 de trasee audio în București appeared first on Buletin de București.
SECTOR 1 | Primăria pregătește extinderea Școlii Herăstrău. Contract de peste 50.000 de euro pentru studii și expertize # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a atribuit un contract de peste 51.000 de euro pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare pentru extinderea Școlii Gimnaziale Herăstrău, una dintre unitățile de învățământ cu cerere ridicată din sector. Contractul vizează servicii de proiectare și documentații tehnico-economice, esențiale pentru fundamentarea viitoarei investiții. Atribuirea a avut loc prin încredințare directă, cu două zile […] The post SECTOR 1 | Primăria pregătește extinderea Școlii Herăstrău. Contract de peste 50.000 de euro pentru studii și expertize appeared first on Buletin de București.
TPBI | Linie nouă în noaptea de Revelion. Alte două trasee vor fi deviate în zona Pieței Alba Iulia # Buletin de București
O linie nouă va circula în noaptea de Revelion, pentru a asigura transportul bucureștenilor de la Piața Presei către Ghencea, potrivit unui comunicat de presă al TPBI. Este vorba despre linia de noapte N41. Linia va circula între terminalele Piața Presei și Ghencea pe traseul: „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul […] The post TPBI | Linie nouă în noaptea de Revelion. Alte două trasee vor fi deviate în zona Pieței Alba Iulia appeared first on Buletin de București.
„Aer de munte” în Bucureşti. Media senzorilor PM 2.5 arată o valoare de 6,5µg/m³ în Centrul Capitalei # Buletin de București
Scenariu atipic pentru finalul lunii decembrie, în Capitală. Senzorii de monitorizare a calității aerului au indicat valori specifice zonelor montane, o „anomalie” care vine la nici 24 de ore după incendiul violent din Sectorul 6 și la o săptămână după ce Capitala a fost măturată de valuri de poluare. Harta senzorilor uRADMonitor, o rețea independentă […] The post „Aer de munte” în Bucureşti. Media senzorilor PM 2.5 arată o valoare de 6,5µg/m³ în Centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Un nou accident violent în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce a lovit peretele tunelului # Buletin de București
Un nou accident a avut loc Pasajul Unirii din Capitală care leagă zona Universității de Tineretului.O înregistrare video de bord arată cum șoferul unui autoturism, care circulă pe banda a doua a pasajului, a afectuat o depășire în viteză care s-a soldat cu pierderea controlului autovehicului. Accidentulul vine la scurt timp după o altă tragedie […] The post VIDEO | Un nou accident violent în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce a lovit peretele tunelului appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Numărul firmelor dizolvate a crescut și anul acesta. Cele mai multe sunt din București # Buletin de București
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni ale anului 2025. Peste 51.800 de firme au fost dizolvate în 11 luni, majoritatea în București. Numărul firmelor dizolvate a crescut până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024. Datele au fost centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), potrivit Agerpres. Capitala […] The post Retrospectiva 2025 | Numărul firmelor dizolvate a crescut și anul acesta. Cele mai multe sunt din București appeared first on Buletin de București.
Calitatea aerului, afectată de incendiul din Sectorul 6. Ministra Mediului: „Avem concentrații care depășesc mediile admise” # Buletin de București
Autoritățile măsoară calitatea aerului din București după incendiul din Sectorul 6. Diana Buzoianu, ministra Mediului, a precizat că valorile sunt „relativ mici”. Incendiul a izbucnit duminică, 28 decembrie, la un depozit aflat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. De asemenea, a fost emis și un mesaj RO-Alert […] The post Calitatea aerului, afectată de incendiul din Sectorul 6. Ministra Mediului: „Avem concentrații care depășesc mediile admise” appeared first on Buletin de București.
Handbal | O jucătoare de top a lumii vine să joace la CSM București. Daria Dmitrieva este campioană olimpică # Buletin de București
Jucătoarea de handbal Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la CSM Bucureşti. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. „Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Înainte de a deveni tigroaică, cariera sa a […] The post Handbal | O jucătoare de top a lumii vine să joace la CSM București. Daria Dmitrieva este campioană olimpică appeared first on Buletin de București.
În 2026, sunt anunțate mai multe concerte în București. Mai mulți artiști și trupe, naționale și internaționale, vor urca pe scenele din Capitală anul viitor. Printre artiștii și formațiile care vor concerta la București anul viitor se numără Metallica, Eros Ramazzotti, Iron Maiden și Skillet. Anul 2026 aduce și câteva festivaluri de muzică în Capitală. […] The post Concerte în București în 2026. Ce artiști și trupe vor urca pe scenă appeared first on Buletin de București.
Pe 1 ianuarie 2026, muzeele bucureștene nu vor avea program cu publicul. O parte dintre ele se redeschid după 7 ianuarie, conform programelor anunțate. Muzeul Național de Arta al României va fi deschis publicului pe 3 – 4 ianuarie și pe 7 – 11 ianuarie 2026. MNAR va fi închis pe 31 decembrie 2025 și […] The post Muzeele bucureștene vor fi închise pe 1 ianuarie 2026. Programul complet appeared first on Buletin de București.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că situația traficului pe principalele artere rutiere la ora 16:00 este: 1. Autostrada 1 București – Pitești: trafic normal, în creștere la intrarea în capitală; 2. Autostrada 1 Sibiu – Deva: trafic normal; 3. Autostrada 1 Deva – Nădlac: trafic normal; 4. Autostrada 2 București – Constanța: […] The post Cum este traficul pe autostrăzi, duminică după amiază appeared first on Buletin de București.
Retrospectiva 2025 | Un an bun pentru autostrăzi. Peste 100 de kilometri noi de drum de mare viteză leagă București cu Craiova, Curtea de Argeș și orașele din Moldova # Buletin de București
146 de kilometri noi de drum de mare viteză au fost dați în circulație în România în 2025, care a devenit al doilea cel mai bun an în privința infrastructurii rutiere, după 2024, când au fost deschiși peste 200 de kilometri. Bucureștiul este legat, astfel, prin autostrăzi și drumuri expres de mai multe orașe din […] The post Retrospectiva 2025 | Un an bun pentru autostrăzi. Peste 100 de kilometri noi de drum de mare viteză leagă București cu Craiova, Curtea de Argeș și orașele din Moldova appeared first on Buletin de București.
Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert # Buletin de București
Un incendiu major a izbucnit duminică, 28 decembrie, la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. Incendiu major în Sectorul 6 Incendiul se manifestă pe o suprafață de circa 800 […] The post Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert appeared first on Buletin de București.
Ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun, în ultima zi în care mai sunt deschise # Buletin de București
Trei dintre cele mai mari târguri de Crăciun își închid porțile astăzi. Totuși, ultima zi este plină de evenimente. Buletin de București vă prezintă ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun. Trei concerte au loc duminică în Piața Constituției: La Târgul de Crăciun de la Opera Română, vor canta: La West Side Christmas Market, din Parcul […] The post Ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun, în ultima zi în care mai sunt deschise appeared first on Buletin de București.
Jay Gatsby îi invită pe bucureșteni la cea mai spectaculoasă petrecere, la începutul anului viitor. Marele Gatsby, spectacolul de teatru imersiv, se joacă, la Palatul Bragadiru, pe 30 ianuarie 2026, de la ora 19:30. Marele Gatsby, povestea anilor ’20, este, de această dată, o contopire între teatru și realitate. Spectatorii vor fi transportați într-o experiență […] The post Marele Gatsby, spectacol de teatru imersiv, la Palatul Bragadiru appeared first on Buletin de București.
Spectacol pentru copii, la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian”, anul viitor. Cinderella – The Musical are reprezentația pe 11 ianuarie 2026, de la ora 19:00. „Cinderella” de Charles Perrault este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase povești pentru copii, din toate timpurile. Parcursul Cenușăresei, în povestea noastră muzicală, este unul emoționant, jucăuș, […] The post Cinderella – The Musical, la Teatrul Național de Operetă, anul viitor appeared first on Buletin de București.
Cafeneaua BdB | Educație la final de an. Marcel Bartic, despre sistemul de învățământ: „După aproape jumătate de secol de comunism, învățământul românesc s-a trezit, după 1989, într-un soi de derivă” # Buletin de București
Marcel Bartic este profesor de istorie, fiind la catedră de peste 20 de ani. A fost cadru didactic atât în școli de oraș cât și la sat. După aproape douăzeci de ani la catedră, acesta a deschis o școală privată în Capitală unde să își poată împărtăși experiența didactică. În contextul în care educația a […] The post Cafeneaua BdB | Educație la final de an. Marcel Bartic, despre sistemul de învățământ: „După aproape jumătate de secol de comunism, învățământul românesc s-a trezit, după 1989, într-un soi de derivă” appeared first on Buletin de București.
Vremea de Revelion va fi mai rece decât în alți ani în Capitală. De asemenea, este posibil să mai ningă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În intervalul 27-28 decembrie, va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab […] The post Cum va fi vremea de Revelion și în prima săptămână din 2026 appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (I): Cum a ajuns Sorin Oprescu în „concediu“ prelungit în Grecia # Buletin de București
Buletin de București lansează seria „Corupții Capitalei”, în care trecem în revistă cazurile de mare corupție din administrația locală a Capitalei și explicăm ce fapte au fost prezentate de procurori și confirmate sau infirmate de instanțe. Condamnat definitiv pentru corupție după aproape șapte ani de procese, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fugit […] The post Corupții Capitalei (I): Cum a ajuns Sorin Oprescu în „concediu“ prelungit în Grecia appeared first on Buletin de București.
ELCEN dă vina pe Termoenergetica, pentru avaria de la CET SUD. Peste 1.000 blocuri, cu apă caldă și căldură deficitare # Buletin de București
Avaria de la CET SUD, produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 27 decembrie, a lăsat peste 1.000 de blocuri din Capitală, cu apă și căldură livrate deficitar. Electrocentrale București (ELCEN), furnizorul de energie termică controlat de Ministerul Energiei, dă vina pe Termoenergetica, operatorul de distribuţie a agentului termic din subordinea Primăriei Capitalei. „Subliniem ca avaria […] The post ELCEN dă vina pe Termoenergetica, pentru avaria de la CET SUD. Peste 1.000 blocuri, cu apă caldă și căldură deficitare appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Apa caldă și căldura deficitare în patru sectoare, din cauza unei avarii. Peste 1.000 de blocuri afectate # Buletin de București
Termoenergetica București a anunțat că apa caldă și căldura funcționează deficitar în patru sectoare. Este vorba despre Sectoarele 2 și 3, parțial în 4 și 5. În dimineața zilei de sâmbătă, 27 decembrie, o avarie s-a produs la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei. Din acest motiv, două Cazane de Apă Fierbinte […] The post Termoficare | Apa caldă și căldura deficitare în patru sectoare, din cauza unei avarii. Peste 1.000 de blocuri afectate appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat. Cât va plăt fiecare persoană # Buletin de București
Tariful pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor ar putea crește, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Sectorului 6, ce va discutat în ședința din 29 decembrie 2025. Proiectul prevede modificarea unei hotărâri anterioare de anul acesta privind tariful aplicat pentru tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor colectate pe raza […] The post Sector 6 | Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat. Cât va plăt fiecare persoană appeared first on Buletin de București.
