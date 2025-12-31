Pană generală de curent la Buenos Aires / Momentul a coincis noi creşteri ale tarifelor la energie electrică / Locuitorii şi proprietarii de magazine au bătut în oale şi tigăi în semn de protest

08:50

Un camion s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri într-o râpă de 170 de metri pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit, informează Mediafax. Pompierii din Sibiu au intervenit în noaptea de marți spre miercuri la un accident în care un camion care transporta lemne s-a răsturnat într-o râpă de pe un drum […] © G4Media.ro.