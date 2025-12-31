Un an de tăcere – Parlamentul care lipsește din inima națiunii

12:20

Un bărbat în vârstă de 49 de ani s-a ales cu o pereche de cătuşe după ce a furat o stică de băutură dintr-un magazin şi a sărit apoi la bătaie la agenţii de pază. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin […]