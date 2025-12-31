Un an de tăcere – Parlamentul care lipsește din inima națiunii
Monitorul de Neamț , 31 decembrie 2025 19:10
De un an de zile, în această țară se vorbește aproape obsesiv despre anularea alegerilor prezidențiale. Se strigă, se acuză, se aruncă vina dintr-o tabără în alta, se invocă democrația, statul de drept, voința poporului. De un an de zile, România trăiește într-o febră artificială a unei funcții unice, ca și cum destinul unei națiuni
• • •
Acum 30 minute
19:10
Acum 2 ore
18:10
Cuvânt pentru Suflet la Pragul Anului Nou: Anul care se încheie se așterne ca un pergament plin de amintiri: clipe de bucurie, zile de încercare, nopți de rugăciune și tăceri în care sufletul a căutat lumina. Privim în urmă și, asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur, ne întrebăm: „Cine va socoti zilele pierdute fără folos
Acum 4 ore
17:10
Consilierii locali pietreni prezenţi la a doua şedinţă programată pe 30 decembrie au votat în unanimitate dublarea impozitului pentru o serie de clădiri şi terenuri neîngrijite din Piatra Neamţ. A fost vorba despre nouă astfel de situaţii, clădirile şi/sau terenurile fiind pe Str. Liliacului – trei situaţii, B-dul Decebal, B-dul Republicii, Str. V.A. Urechia, B-dul
16:00
Reprezentanţii IPJ Neamţ transmit în prag de An Nou o urătură ce conţine sfaturi şi recomandări. „Dragi nemțeni, ne apropiem cu pași repezi de finalul de an. Vrem să vă mulțumim pentru că ne-ați fost aproape anul acesta și pentru că ați ales, de cele mai multe ori, să respectați câteva sfaturi simple, care ne
Acum 6 ore
14:10
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase Neamț și lucrători din cadrul Biroului Investigații Criminale Piatra-Neamț au identificat în flagrant, un bărbat de 43 de ani, din Piatra-Neamț, care a deținut articole pirotehnice din categoria P1 și F3, fără drept. „Cu ocazia verificărilor au fost identificate o baterie de artificii, de 200 focuri, din
Acum 8 ore
13:10
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că a încălcat ordinul de protecţie. „În data de 28 decembrie a.c., ora 13:00, împotriva unui bărbat de 45 de ani, din Ion Creangă, a fost emis un ordin de protecție provizoriu. După emiterea ordinului de protecție provizoriu,
12:10
Doi şoferi care au consumat băuturi alcoolice şi apoi au urcat la volan au fost protagoniştii a două accidente rutiere produse pe 30 decembrie în Neamţ. La ora 00:52, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 208 G, în
Acum 12 ore
11:10
Corpul neînsufleţit al unui tânăr de 36 de ani a fost găsit în faţa blocului în care locuia, pe 30 decembrie, în oraşul Roman. „La data de 30 decembrie a.c., ora 12:40, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că a găsit o persoană inconștientă,
10:00
Un autoturism a luat foc, în noaptea de marţi spre miercuri, în comuna Drăgăneşti, din cauza unui scurtcircuit. „La ora 22:24 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Drăgănești pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat în mers. În autoturism se afla doar conducătorul auto care s-a autoevacuat din autoturism până la
Ieri
19:10
Danlin XXL – o nouă victorie în “războiul” pentru tronsonul 1 al Autostrăzii A8 # Monitorul de Neamț
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere atribuise contractul pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos pe 30.10.2025 asocierii româno-bulgare Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta. Asocierea de constructori din România și Bulgaria a fost
18:10
Reprezentanţii municipalităţii pietrene au dat publicităţii numele artiştilor care vor concerta de Revelion. "Piatra-Neamț va întâmpina Noul An cu un eveniment plin de muzică și o atmosferă vibrantă, chiar în inima orașului. Pe 31 decembrie, de la ora 22:30, scena din Piața Ștefan cel Mare devine punctul central al distracției, unde vor urca artiști îndrăgiți
17:10
Taxele şi impozitele locale au fost capul de afiş al şedinţei de Consiliu Local Piatra Neamţ din 30 decembrie. O primă şedinţă, pentru că au fost două convocate pe 30 decembrie, a avut pe ordinea de zi un prim proiect ce viza tocmai acest lucru: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. Au fost
15:40
Organizație din Neamț, amendată pentru supraveghere video nelegală la locul de muncă # Monitorul de Neamț
Organizație din Neamț, amendată după ce a montat o cameră de supraveghere orientată spre biroul unui angajat Organizație din Neamț, amendată după ce a montat o cameră de supraveghere orientată spre biroul unui angajat, în urma unei investigații finalizate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Investigație finalizată de Autoritatea pentru
15:30
ACCIDENT: A pierdut controlul volanului şi a acroşat trei autoturisme staţionate # Monitorul de Neamț
Un şofer în vârstă de 49 de ani a provocat un accident rutier, marţi, 30 decembrie, în oraşul Bicaz. „La data de 30 decembrie, în jurul orei 14, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în
14:20
Cod galben de vânt și viscol: județul Neamț, vizat de două avertizări ANM consecutive Județul Neamț se află sub incidența a două avertizări meteorologice Cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează intensificări ale vântului și ninsoare viscolită, în intervalul 30–31 decembrie. Cod galben în intervalul 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie,
13:50
Un stâlp de electricitate a fost avariat de un utilaj de deszăpezire, marţi, 30 decembrie, pe o stradă din Piatra Neamţ. "Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un eveniment rutier produs în municipiul Piatra-Neamț, pe strada Dr. Ghe. Iacomi. Un utilaj
13:40
Pieton accidentat pe trecerea pentru pietoni, în municipiul Roman, după ce a fost surprins de un autoturism condus de o femeie de 73 de ani. Accident rutier pe strada Bogdan Dragoș Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „în data de 29 decembrie a.c., în jurul orei 10:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost
12:50
Descoperire periculoasă într-o gospodărie din Farcașa: proiectil găsit încastrat într-un lemn # Monitorul de Neamț
Descoperire periculoasă într-o gospodărie din Farcașa, unde un element de muniție a fost găsit încastrat într-o bucată de lemn de foc. Muniția a fost descoperită în timpul tăierii lemnelor Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, „în data de 29.12.2025, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o gospodărie din comuna Farcașa a
11:40
Autoturism răsturnat în șanț, în comuna Dragomirești, după ce conducătorul auto a pierdut controlul direcției de deplasare. Accident rutier produs în cursul nopții Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, pe 30 decembrie, "la ora 01:00, a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Dragomirești, unde un autoturism în care se afla doar conducătorul
10:40
Bărbat din Țolici, dispărut de la domiciliu, este căutat de polițiștii din Neamț după ce a plecat de acasă în data de 28 decembrie și nu a mai revenit. Sesizarea, făcută prin 112 Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „la data de 29 decembrie a.c., ora 21:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni
09:40
Accident rutier pe bulevardul Traian din Piatra-Neamț, provocat de un șofer băut # Monitorul de Neamț
Accident rutier pe bulevardul Traian din Piatra-Neamț, produs în noaptea de 29 decembrie, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de iluminat public, conducătorul auto fiind depistat sub influența alcoolului. Poliția: șoferul avea 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „la data de
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Trei persoane au fost transportate la spital în urma unor incendii produse în Neamţ, în ultimele zile. Pe 26 decembrie, la ora 11:50 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Făurei pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință de pe strada Principală. Incendiul s-a manifestat în podul locuinței, în jurul coșului de fum
18:10
Festivalul „Steaua sus răsare" a ajuns la ediţia cu numărul 55 şi străzile din Piatra Neamţ au fost din nou animate de cei care apreciază obiceiurile, portul popular, datinile şi colindele. „După o lună plină de emoție trăită la Piatra-Neamț, o lună în care orașul a fost viu, plin de lumină, de colinde și de
17:00
Bilanțul misiunilor jandarmilor nemțeni în perioada minivacanței de Crăciun. În perioada 24–28 decembrie 2025, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț a avut un caracter preponderent preventiv, fiind orientată către asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Activitate preponderent preventivă pentru siguranța publică Jandarmii nemțeni, pe lângă misiunile zilnice, au asigurat măsurile de ordine publică
16:00
Acțiuni pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere, în perioada sărbătorilor Peste 120 de infracțiuni și 37 de permise reținute reprezintă bilanțul activităților desfășurate de polițiști în perioada 24–28 decembrie, în cadrul acțiunilor pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice. Polițiștii, zilnic în teren Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „în perioada 24–28 decembrie,
15:10
Bărbat depistat de polițiști în curtea locuinței comune, la câteva ore după emiterea ordinului Ordin de protecție încălcat la Ion Creangă, după ce un bărbat de 45 de ani s-ar fi apropiat de soția sa, la doar câteva ore de la emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Emiterea ordinului de protecție Potrivit IPJ Neamț, „în
15:00
Un tânăr de 23 de ani a fost victima unui accident rutier produs pe 29 decembrie, pe strada Dragoş Vodă din Roman. "În data de 29 decembrie a.c., în jurul orei 10:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Bogdan Dragoș. În urma verificărilor
14:10
Accident rutier în Sabașa, după ce o femeie a pierdut controlul autoturismului, evenimentul fiind soldat cu rănirea conducătoarei auto, care a fost transportată la spital. Cum s-a produs accidentul Potrivit IPJ Neamț, „în data de 28 decembrie a.c., în jurul orei 14:00, în
13:10
Vehicule neînmatriculate și alcool la volan, depistate de polițiști în Neamț, în urma unor controale desfășurate în zilele de 27 și 28 decembrie, pe mai multe drumuri naționale și în localități din județ. Autoturism neînmatriculat, depistat pe DN15D Potrivit IPJ Neamț, „la data de 27 decembrie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Serviciului […] Articolul Controale rutiere în Neamț: vehicule neînmatriculate și alcool la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Tânăr salvat de polițiști de pe un pod din Tupilați. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sâmbătă seara, 27 decembrie, acesta a amenințat că își va da foc și se va arunca de pe pod. Sesizare prin SNUAU 112 Potrivit IPJ Neamț, „la data de 27 decembrie a.c., ora 22:30, polițiștii din cadrul Secției de […] Articolul Tânăr salvat de polițiști de pe un pod din Tupilați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Un bărbat găsit spânzurat într-un hotel din Piatra-Neamț a fost descoperit sâmbătă, 27 decembrie, după ce administratorul unității de cazare a alertat autoritățile prin apel la 112. Sesizare prin SNUAU 112 Potrivit IPJ Neamț, „la data de 27 decembrie a.c., ora 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de […] Articolul Bărbat găsit spânzurat într-un hotel din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Atenționare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie Cod galben de vânt puternic, județul Neamț fiind printre zonele vizate, a fost emis de Administrația Națională de Meteorologie, pentru data de 29 decembrie, în intervalul orar 10:00–23:00. Interval de valabilitate Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, atenționarea meteorologică este valabilă în data de 29 decembrie, între orele […] Articolul Cod galben de vânt puternic: județul Neamț, printre zonele vizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Uciderea pruncilor – anatomia unei lumi care nu-L suportă pe Dumnezeu Uciderea pruncilor din Betleem nu este doar o crimă a trecutului, ci o radiografie a omenirii atunci când Dumnezeu Se face prea aproape. Nu sabia lui Irod este marea tragedie, ci faptul că un Prunc provoacă panică unei lumi întregi. În fața Celui lipsit […] Articolul Pruncul amenințător și violența sacrului rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
27 decembrie 2025
15:10
■ în ultimul meci din 2025, HC Pietricica a învins cu 28-21 pe CSO Viitorul Darabani ■ pentru prima dată, echipa pietreană a intrat în prima jumătate a clasamentului ■ HC Pietricica a încheiat anul 2025 cu un succes clar, reconfortant și pe deplin meritat în fața celor de la CSO Viitorul Darabani. Scorul final […] Articolul HC Pietricica – vacanță pe locul 4 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 decembrie 2025
10:50
Duminică, 28 decembrie 2025, în organizarea Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, va avea loc a 55-a ediţie a tradiţionalului Festival de datini şi obiceiuri de iarnă „Steaua sus răsare”. PARTICIPANȚI Anul acesta, la festival sunt invitate mai multe trupe, care vor evolua alături de formaţia gazdă, Ansamblul folcloric „Floricică de la munte”. Acestea sunt: „Urşii” […] Articolul FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ „STEAUA SUS RĂSARE”, ediția 55 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 decembrie 2025
11:40
Bradul strălucește, mesele se îndoaie, vitrinele cântă, iar Moș Crăciun a devenit, pentru mulți, personajul central al sărbătorii. Și totuși, întrebarea rămâne dureros de simplă și inevitabilă: ce mai serbăm astăzi – un obicei sau o Naștere? Crăciunul nu este o tradiție culturală, ci o realitate mântuitoare. Nu este un festival al plăcerii, ci o […] Articolul Bradul aprins și inima stinsă: drama Crăciunului contemporan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 decembrie 2025
17:50
Nașterea Domnului nu este un episod sentimental al calendarului, nici o simplă comemorare a unui eveniment petrecut „odinioară, în Betleemul Iudeii”, ci marea irupere a veșniciei în timp, clipa în care Dumnezeu a ales să Se facă Prunc pentru ca omul să poată deveni fiu al lui Dumnezeu. „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a […] Articolul Nașterea Domnului – Taina care răstoarnă istoria și mântuiește inima apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
În spiritul sărbătorilor de iarnă și al solidarității față de comunitate, în perioada 22-23 decembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au desfășurat o acțiune cu caracter umanitar, dedicată copiilor proveniți din familii aflate în dificultate. „Colegii noștri au oferit 60 de pachete copiilor aflați în nevoie de pe raza de competență a […] Articolul Gest de suflet al poliţiştilor din Bicaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Doi bărbaţi, unul dintre ei condamnat pentru agresiune sexuală în formă continuată, au duşi la penitenciar, pe 23 decembrie, de poliţiştii nemţeni Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Ștefan cel Mare au acționat în vederea punerii în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei închisorii pentru o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani, […] Articolul „Prădător sexual” dus la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Trei accidente rutiere soldate cu două victime s-au produs pe 23 decembrie pe şoselele din Neamţ. La ora 09.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Zimbrului. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă […] Articolul Trei accidente – două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Restricții de circulație (7,5 tone) în perioada Crăciunului CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de miercuri 24 decembrie, joi 25 decembrie și vineri 26 decembrie 2025, în perioada Crăciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv […] Articolul Restricții de circulație (7,5 tone) în perioada Crăciunului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un tânăr de 22 de ani a fost depistat în trafic de poliţiştii nemţeni în timp ce conducea un autoturism având numărul de înmatriculare provizoriu atribuit unei alte maşini. „La data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 08:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al […] Articolul Şofer ieşit la plimbare cu numărul de înmatriculare de la un alt autoturism apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind plasarea forței de muncă în străinătate # Monitorul de Neamț
Campanie națională de control desfășurată de ITM Neamț în perioada 8–12 decembrie 2025 Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind plasarea forței de muncă în străinătate a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, în urma unei campanii naționale de control desfășurate în perioada 8–12 decembrie 2025. Campanie națională de control […] Articolul Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind plasarea forței de muncă în străinătate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă Sărbători de iarnă în siguranță este mesajul transmis de pompierii nemțeni, care reamintesc populației principalele măsuri de prevenire a incendiilor, pentru ca bucuria Crăciunului să nu fie umbrită de evenimente nedorite. Bradul de Crăciun și instalațiile electrice Sărbătorile de iarnă sunt momente deosebite, care adună […] Articolul Sărbători de iarnă în siguranță, recomandările pompierilor nemțeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Poliţiştii nemţeni investighează circumstanţele în care a survenit decesul unei femei în vârstă de 37 de ani. „La data de 23 decembrie a.c., în jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că, într-un complex de servicii sociale din localitatea Păstrăveni, […] Articolul A decedat în timp ce servea masa apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
24 decembrie 2025 : În județul Neamț, ninsorile și porțiunile de drum acoperite cu polei au scos în trafic utilajele de deszăpezire pe majoritatea drumurilor județene. Noaptea trecută s-a intervenit pe mai multe tronsoane de drum, cum ar fi : DJ 207C (Ion Creangă – Valea Ursului), DJ 207D (Sagna – Gădinți), DJ 156A – […] Articolul Cum se circulă pe drumurile județene din Neamț 24 decembrie 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 decembrie 2025
16:40
23 de permise reținute și 12 dosare penale reprezintă bilanţul acţiunilor recente ale polițiștilor Serviciului Rutier Neamț care i-au avut în vizor pe şoferii aflaţi sub influența băuturilor alcoolice. „Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat în perioada 15-21 decembrie a.c., o serie de acțiuni punctuale și controale intensificate, având ca […] Articolul Băutura la volan i-a transformat în pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Un tânăr care a tâlhărit un şofer deposedându-l prin violenţă de telefonul mobil a fost prins recent de poliţiştii nemţeni. „La data de 22 decembrie a.c., ora 10.13, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un conducător auto, în timp ce aștepta în coloană pentru descărcarea mărfii la […] Articolul Tâlhar prins apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Soţ violent trimis la beci. A ameninţat că dă foc locuinţei şi a tăiat cauciucurile autoturismului soţiei # Monitorul de Neamț
Un soţ violent a fost reţinut după ce a încălcat un ordin de protecţie şi a mers la locuinţa soţiei şi a ameninţat că incendiază imobilul. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat de […] Articolul Soţ violent trimis la beci. A ameninţat că dă foc locuinţei şi a tăiat cauciucurile autoturismului soţiei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Cătuşe după ce a furat o sticlă de băutură şi a sărit să-i bată pe agenţii de pază # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 49 de ani s-a ales cu o pereche de cătuşe după ce a furat o stică de băutură dintr-un magazin şi a sărit apoi la bătaie la agenţii de pază. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin […] Articolul Cătuşe după ce a furat o sticlă de băutură şi a sărit să-i bată pe agenţii de pază apare prima dată în Monitorul de Neamț.
