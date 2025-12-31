Sarmale inovatoare: alternative delicioase la varză pentru iarna aceasta
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 23:10
Descoperă rețeta delicioasă de ceapă umplută cu carne și orez, perfectă pentru iarnă! Această alternativă inedită la sarmale combină dulceața naturală a cepei cu gustul savuros al umpluturii. Ușor de preparat și plină de arome, este un fel de mâncare care te va cuceri! Savurează iarna cu acest preparat! Iarna este un sezon ideal pentru … Articolul Sarmale inovatoare: alternative delicioase la varză pentru iarna aceasta apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
23:10
Descoperă rețeta delicioasă de ceapă umplută cu carne și orez, perfectă pentru iarnă! Această alternativă inedită la sarmale combină dulceața naturală a cepei cu gustul savuros al umpluturii. Ușor de preparat și plină de arome, este un fel de mâncare care te va cuceri! Savurează iarna cu acest preparat! Iarna este un sezon ideal pentru … Articolul Sarmale inovatoare: alternative delicioase la varză pentru iarna aceasta apare prima dată în Main News.
23:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu evocă Sparta antică pentru a promova o societate autosuficientă și militarizată în fața presiunilor internaționale. Accentul pe super-Sparta din retorica sa stârnește controverse, sugerând un viitor mai închis și mai izolat, într-o lume globalizată tot mai complexă. Benjamin Netanyahu face apel la imaginea Spartei în contextul crizei din Gaza și a … Articolul Sparta antică: Lecții pentru viitorul nostru în 2026 apare prima dată în Main News.
Acum o oră
22:40
Emisarii lui Trump au discutat cu lideri europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre pașii necesari încheierii războiului din Ucraina. Steve Witkoff a subliniat importanța garanțiilor de securitate și a prevenirii conflictelor. Detalii despre întâlniri și planuri de pace vor continua în ianuarie. Emisarii lui Trump au discutat cu președintele ucrainean Zelenski și consilieri … Articolul Discuții Trump-Ucraina: Strategii pentru încheierea războiului apare prima dată în Main News.
22:40
Gică Popescu a transmis o urare specială românilor de Anul Nou, dorindu-le un 2026 de două ori mai bun. Fostul jucător al Barcelonei și președinte al echipei Farul a reflectat asupra anului 2025, evidențiind oscilațiile din rezultate. Descoperă mesajul său în interviul exclusiv pentru AntenaSport. Gică Popescu a avut o urare pentru toţi românii de … Articolul Gică Popescu transmite urări inspiraționale românilor de Anul Nou! apare prima dată în Main News.
22:40
Sute de gospodării din Aiud, județul Alba, au rămas fără curent electric pe 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou. Pana de curent a generat disconfort în comunitate, iar echipele de intervenție au început lucrările pentru remedierea avariilor. Locuitorii așteaptă revenirea alimentării pentru a putea sărbători fără probleme. Sute de gospodării din Aiud, Alba, … Articolul Gospodării fără curent în Alba, în Ajun de Anul Nou apare prima dată în Main News.
22:40
Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, s-a alăturat Partidului Socialist Român, continuator al Partidului Comunist Român. Această alegere surprinzătoare a stârnit controverse, având în vedere implicarea politică a mamei sale și mesajele pro-comuniste postate de Oana pe rețelele sociale. Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, s-a înscris în Partidul Socialist Român … Articolul Fiica Elenei Lasconi se alătură Partidului Socialist Român apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
22:10
Descoperă ingredientul secret care face salata de boeuf cu adevărat delicioasă! Zeama de lămâie adaugă un gust proaspăt, iar mazărea îi conferă o textură fină. Află cum poți prepara această rețetă tradițională de Revelion cu ingrediente esențiale pentru o masă festină perfectă. Investește în savoare! Ingredientul secret pentru salata de boeuf este zeama de lămâie … Articolul Ingredientul secret esențial din salata de boeuf pentru o rețetă perfectă apare prima dată în Main News.
22:00
Blackout de Revelion: Aproape un milion de locuințe fără electricitate, proteste în stradă # MainNews.ro
În noaptea de Revelion, aproape un milion de locuințe din Buenos Aires s-au confruntat cu o pană de curent din cauza cererii excesive de electricitate provocată de valul de caniculă. Locuitorii au protestat bătând în oale și tigăi. Autoritățile avertizează că cererea de energie va rămâne ridicată. Aproape un milion de locuințe din Buenos Aires … Articolul Blackout de Revelion: Aproape un milion de locuințe fără electricitate, proteste în stradă apare prima dată în Main News.
21:40
Cristiano Ronaldo se menține pe primul loc în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025, cu venituri de 275 de milioane de dolari. Lionel Messi ocupă locul 5, cu 135 de milioane, fiind devansat de Steph Curry și Tyson Fury. Detalii despre veniturile lor și pozițiile în clasament în articolul nostru. Cristiano Ronaldo este … Articolul Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din 2025; unde e Messi? apare prima dată în Main News.
21:40
Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, a decedat la vârsta de 50 de ani, după un accident vascular cerebral. Elena Lasconi, primarul orașului, a anunțat vestea tristă pe Facebook, subliniind dedicația și profesionalismul lui Vlădău. Comunitatea îl va aminti ca un om bun și iubitor de semeni. Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, a decedat … Articolul Viceprimarul din Câmpulung Muscel a decedat, mesaj emoționant de la Elena Lasconi apare prima dată în Main News.
21:40
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj emoționant susținătorilor săi înainte de Anul Nou, exprimându-și dragostea pentru aceștia. Mesajul vine pe fondul problemelor legale cu care se confruntă, fiind acuzat de promovarea ideologiilor extremiste. Aflați mai multe despre reacțiile sale. Călin Georgescu a publicat un mesaj de Revelion pentru susținătorii săi pe … Articolul Călin Georgescu: Mesaj inspirațional de Revelion pentru susținători apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
21:10
Siria introduce noi bancnote începând cu 1 ianuarie, înlocuind imaginile lui Bashar al-Assad cu simboluri agricole. Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, anunță că redenominarea monedei, prin eliminarea a două zerouri, marchează o nouă eră pentru țară. Schimbarea va avea loc pe o perioadă de 90 de zile. Președintele interimar al Siriei a anunțat introducerea noilor bancnote, … Articolul Siria emite bancnote cu imaginea lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.
21:00
Două state din Africa de Vest, Mali și Burkina Faso, impun restricții de călătorie pentru cetățenii americani ca reacție la includerea lor pe lista neagră a SUA. Măsurile subliniază tendința de reciprocitate în politica de vize, subliniind tensiunile diplomatice generate de deciziile americane. două state africane impun restricții de călătorie pentru cetățenii americani ca răspuns … Articolul Două state închid granițele pentru cetățenii SUA după lista lui Trump apare prima dată în Main News.
20:40
Edjouma și-a luat rămas bun de la FCSB printr-un mesaj emoționant, marcând un moment important în cariera sa. În acest articol, aflăm detalii despre despărțirea sa de club și impactul pe care l-a avut asupra echipei. Citește mai multe pentru a descoperi emoțiile transmise de jucător în ultima sa postare. Edjouma a spus rămas bun … Articolul Edjouma își ia rămas bun de la FCSB cu un mesaj emoționant apare prima dată în Main News.
20:40
Românii vor avea doar 16 zile libere în 2026, cu o zi lucrătoare pe 5 ianuarie, decizie luată de Guvernul Bolojan. Această măsură afectează mini-vacanțele bugetarilor și se aliniază tăierilor bugetare din sectorul public. Aflați lista completă a zilelor libere din 2026 și impactul asupra angajaților. Românii vor avea 16 zile libere în 2026, cu … Articolul Românii vor avea mai puține zile libere în 2026 comparativ cu 2025 apare prima dată în Main News.
20:40
Ilie Bolojan, în mesajul său de Anul Nou, le mulțumește românilor pentru eforturi și abordează provocările anului recent. El exprimă încrederea că prin ordine financiară și colectare eficientă de taxe, România poate deveni un loc unde fiecare poate clădi un viitor mai bun. La mulți ani tuturor românilor! Ilie Bolojan a transmis un mesaj de … Articolul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Împreună pentru un viitor mai bun în România apare prima dată în Main News.
20:10
China îndeamnă Olanda să corecteze „greșelile” legate de Nexperia, după ce Amsterdamul a preluat controlul asupra acestui producător de cipuri, esențial pentru industria europeană. Acest pas a generat o criză în lanțul de aprovizionare cu semiconductori, afectând producția auto pe continent. China cere Olandei să corecteze greșelile legate de Nexperia și să sprijine stabilitatea globală … Articolul China acuză Olanda de criza europeană după controlul Nexperia apare prima dată în Main News.
20:10
Polymarket arată o probabilitate de 54% ca Ucraina să semneze un acord de pace cu Rusia până în 2027. Publicații precum Financial Times și The Economist discută despre posibilele condiții ale acestui acord și impactul asupra regiunii. Analizează perspectiva lui Zelensky și evoluția politică internațională. 54% șanse ca Ucraina să semneze un acord de pace … Articolul Ucraina va încheia un acord de pace cu Rusia înainte de 2027? apare prima dată în Main News.
20:00
Kiribati este prima țară care intră în anul 2026, grație fusului orar UTC+14. După Kiribati, Noua Zeelandă sărbătorește Anul Nou, urmată de Australia și țările asiatice. Revelionul călătorește astfel pe glob timp de peste 24 de ore, cu momente unice în fiecare colț al lumii. Kiribati este prima țară care intră în anul 2026, urmată … Articolul Revelionul 2026: Cum se răspândește festivitatea pe glob apare prima dată în Main News.
19:40
CFR Cluj l-a transferat pe Denis Andrei Crișan, tânărul atacant de 18 ani, din Spania, pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu. Crișan a impresionat la negocieri, iar patronul Neluțu Varga a fost uimit de fizicul său. Jucătorul va începe antrenamentele cu echipa și își propune să facă multe goluri pentru bunicul său. CFR Cluj l-a … Articolul Scenă șocantă la CFR Cluj: Atacantul adus pentru a-l înlocui pe Munteanu se dezbracă apare prima dată în Main News.
19:40
Televiziunea Română va difuza live Concertul de Anul Nou de la Viena pe 1 ianuarie, de la ora 12.15, la TVR 1. Dirijat pentru prima dată de Yannick Nezet-Seguin, concertul aduce lucrări din dinastia Strauss și premiere, fiind retransmis pe TVR Cultural și TVR 1. Ascultătorii se pot bucura de muzica de excepție din impunătoarea … Articolul Concertul de Anul Nou Viena 2024: Data și canalul de difuzare apare prima dată în Main News.
19:40
Radu Miruță a clarificat pensia tatălui său, fost judecător, estimată între 4.000 și 5.000 de euro, după 32 de ani în magistratură. A respins atacurile politice spunând că tatăl său nu este un subiect politic și a subliniat meritul profesional al acestuia în sistemul judiciar. Radu Miruță a apărat pensia tatălui său, fost judecător, estimată … Articolul Pensia tatălui lui Radu Miruță, după 32 de ani în justiție: 4.000 – 5.000 euro apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:20
Vladimir Andronachi, fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, conform deciziei Curții de Apel. Acesta este acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni grave. Ancheta continuă, iar procurorii adună probe pentru a dovedi implicarea sa în organizații criminale. Vladimir Andronachi, fost deputat și apropiat … Articolul Vladimir Andronachi, apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest 30 de zile apare prima dată în Main News.
19:10
Hidroelectrica anunță întârzieri în emiterea facturilor în ianuarie 2026 din cauza lucrărilor de actualizare a sistemelor informatice. Aceste modificări vizează eficientizarea serviciilor și îmbunătățirea relației cu clienții, dar pot afecta temporar activitățile de facturare și reconciliere a soldurilor. Hidroelectrica va suspenda emiterea facturilor în ianuarie din cauza lucrărilor la sistemele informatice Proiectul de digitalizare va … Articolul Întârzieri la facturile Hidroelectrica în ianuarie: Descoperă motivul! apare prima dată în Main News.
19:10
Ucraina poate semna un acord de pace cu Rusia până în 2027, cu șanse de 54% potrivit Polymarket. Financial Times și The Economist discută despre impactul conflictului asupra lui Zelensky și previziuni pentru 2026. Ce scenarii se conturează pentru viitorul Ucrainei? Află mai multe în articolul nostru. Polymarket evaluează șansele ca Ucraina să semneze un … Articolul Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia până în 2027? Analiză Polymarket apare prima dată în Main News.
19:00
Armata rusă a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Vladimir Putin cu drone, publicând un videoclip ce prezintă resturile unui aparat doborât. Kievul a negat acuzațiile, considerându-le false. Oficialii occidentali contestă versiunea Moscovei. Videoclipul detaliază un atac planificat cu 91 de drone. Armata rusă susține că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin cu … Articolul Moscova a publicat videoclipul dronei ucrainene care atacă reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
18:40
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Anul Nou, subliniind provocările anului 2025 și importanța reformei pentru România în 2026. El a încurajat cetățenii să-și reînnoiască încrederea, promițând o abordare mai eficientă și responsabilă a statului, pentru o societate mai dreaptă și mai puternică. La mulți ani românilor! Președintele Nicușor Dan a transmis un … Articolul Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: „2026, o nouă încredere” apare prima dată în Main News.
18:30
Roberto Carlos, fostul fotbalist de renume, a fost operat de urgență la inimă în urma unui diagnostic cu un cheag de sânge. Intervenția a durat aproape trei ore, însă acum se află sub observație medicală și se simte bine. Vestea a șocat fanii din întreaga lume, dar starea sa este stabilă. Roberto Carlos, fost fotbalist … Articolul Roberto Carlos a suferit o operație de urgență la inimă, durează 3 ore apare prima dată în Main News.
18:30
Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor, ironizează bradul de Crăciun de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), numindu-l metafora perfectă pentru absorbția fondurilor în România. Teodorovici critică implementarea proiectelor europene sub conducerea lui Dragoș Pîslaru, evidențiind problemele acestuia. Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor, ironizează bradul de Crăciun de la MIPE Teodorovici … Articolul Ironia fostului ministru PSD: Bradul MIPE, simbol al fondurilor pierdute în România apare prima dată în Main News.
18:10
Întreprinderile sociale din 6 județe eligibile pentru Programul Tranziție Justă pot accesa fonduri europene între 50.000 și 300.000 EUR pentru investiții. Ghidul oficial și detalii despre perioada de înscriere vor fi disponibile în februarie 2026, facilitând dezvoltarea și modernizarea afacerilor sociale. Întreprinderile sociale din 6 județe pot solicita ajutoare între 50.000-300.000 EUR Fondurile sunt destinate … Articolul Fonduri europene 2026: Sprijin de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale apare prima dată în Main News.
18:10
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a exprimat recunoștința pentru România, care a contribuit cu 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Această asistență este esențială pentru securitatea Ucrainei și protejarea poporului său, promovând o pace justă. Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, mulțumește României pentru ajutorul financiar de … Articolul Kiev mulțumește României pentru ajutorul esențial în apărarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
18:00
Cuvintele anului 2025 reflectă influența tehnologiilor emergente asupra limbajului. Termeni precum slop, tarif și rage bait evidențiază impactul inteligenței artificiale și al rețelelor sociale. Dicționare din întreaga lume aleg cuvinte care surprind evoluția comunicării în era digitală, stabilind conexiuni între societate și tehnologie. Termenii anului 2025 reflectă influența inteligenței artificiale și a rețelelor sociale asupra … Articolul Cuvintele anului 2025: de la „slop” la „tarif” în lume apare prima dată în Main News.
17:40
Nicuşor Dan subliniază că România a rămas ancorată în valorile democratice în anul 2025, un an al provocărilor și al maturității civice. Reforma și responsabilitatea statului față de cetățeni sunt esențiale pentru un viitor mai bun. Anul Nou reprezintă o oportunitate de a construi o Românie mai dreaptă și mai puternică. Nicuşor Dan își exprimă … Articolul România, fidelă valorilor democratice: realități incontestabile apare prima dată în Main News.
17:30
Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi, fiind indisponibil pentru trei săptămâni. După un an 2025 excelent, în care a marcat 66 de goluri, atacantul va lipsi de la meciuri importante, inclusiv din La Liga și Liga Campionilor. Se așteaptă să revină pe teren la sfârșitul lunii ianuarie. Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi și va … Articolul Ghinion forțat pentru Mbappé: cum începe 2026 după un 2025 strălucit apare prima dată în Main News.
17:30
Guvernul Bolojan a aprobat o ordonanță care elimină plata primei zile de concediu medical, începând cu 2026. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, critică măsura ca fiind halucinantă și nejustificată, subliniind riscurile pentru pacienții cu boli cronice. Această schimbare afectează angajatorii și asigurații. Guvernul a aprobat un OUG ce introduce controale asupra concediilor medicale Prima zi de … Articolul Guvernul Bolojan reduce concediul medical, reacția deputatului USR apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:10
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a demarat disponibilizările de personal în urma noii organigrame. Surse confirmă că angajații au primit avize de disponibilizare chiar în ultima zi a anului. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a menționat că procesul este în desfășurare. Rămâneți informați despre evoluțiile acestui proces. ASF a început concedierile ca urmare a noii organigrame … Articolul ASF începe concedierile de personal înainte de Revelion, astăzi au fost avizate apare prima dată în Main News.
17:00
Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au câștigat 2,2 trilioane de dolari în 2025, conform Bloomberg Billionaires Index. Creșterea a fost alimentată de piețele financiare, cu un accent pe sectorul tehnologic. Elon Musk și Larry Ellison au înregistrat cele mai mari câștiguri, în timp ce piața criptomonedelor a suferit pierderi semnificative. Cei mai … Articolul Cei mai bogați oameni ai lumii: câștiguri record în 2025, conform Bloomberg apare prima dată în Main News.
16:40
Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, are o condamnare definitivă pentru abuz în serviciu. Deși premierul Ilie Bolojan susține că nu-l interesează trecutul subordonaților săi, numirea sa ridică semne de întrebare privind eligibilitatea profesională în USR. Detalii controversate despre cariera sa. Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, … Articolul Irineu Darău, noua șefă de cabinet, la Intersecția puterii și dosarului penal apare prima dată în Main News.
16:30
Grigor Dimitrov, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, revine la Australian Open cu un nou antrenor, Xavier Malisse, și partenera sa, actrița Eiza Gonzalez. După o accidentare și un an dificil, bulgarul speră să își relanseze cariera la turneul din Melbourne, unde va debuta pe 12 ianuarie 2026. Grigor Dimitrov, jucător de tenis bulgar, revine la … Articolul Fostul iubit al Mădălinei Ghenea la Australian Open cu o actriță și antrenor nou apare prima dată în Main News.
16:30
Jandarmii au intervenit la tradiționala ciomăgeală de Anul Nou din Ruginoasa, Iași, folosind gaze lacrimogene pentru a preveni violențele între grupuri. Evenimentul, cunoscut sub numele de Malanca, simbolizează lupta dintre vechiul și noul an și aduce bunăstare comunității, dar a avut incidente violente în trecut. Jandarmii au intervenit la Ruginoasa pentru a preveni violențele în … Articolul Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, dispersată de jandarmi cu lacrimogene apare prima dată în Main News.
16:20
Oleg Melniciuc, fost președinte al Judecătoriei Rîșcani, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită. De patru ani așteaptă verdictul Curții de Apel, cu multiple amânări. Cazul său scoate în evidență problemele sistemului judiciar din Moldova și cum colegii săi protejează nejustificat magistratul acuzat de infracțiuni. Oleg Melniciuc, fost judecător condamnat pentru îmbogățire ilicită, așteaptă de patru … Articolul Judecătorii moldoveni sub lupă: cazul Oleg Melniciuc analizat apare prima dată în Main News.
16:10
Kioxia Holdings Corporation a surprins lumea financiară în 2025, înregistrând o creștere de 540% pe bursă, depășind giganții din Silicon Valley. Cererea uriașă de cipuri de memorie pentru inteligența artificială a propulsat compania japoneză printre liderii pieței, atrăgând atenția investitorilor și creând penurii în sector. Kioxia Holdings Corporation a avut cea mai mare creștere a … Articolul Compania japoneză necunoscută depășește giganții din Silicon Valley pe bursă apare prima dată în Main News.
16:10
Ucraina a acceptat să cedeze 20% din teritoriu Rusiei în negocierile cu SUA de la Riad, conform New York Times. Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru un acord de pace, dar soarta Ucrainei rămâne incertă, inclusiv statutul Crimeei și integrarea în NATO. Detalii complete în articol. Ucraina a acceptat să cedeze 20% din … Articolul Ucraina renunță la 20% din teritoriu în negocierile cu SUA la Riad apare prima dată în Main News.
16:00
Asistenta medicală Meg Lynch a fost atacată cu o rangă într-un spital din Marea Britanie, în timp ce lua o băutură. A scăpat cu viață după ce a fugit plină de sânge, iar agresorul a fost arestat. Șase persoane au fost rănite, iar poliția investighează incidentul, amplificând securitatea în zonă. O asistentă medicală din Marea … Articolul Asistentă atacată într-un spital: „Am fost bătută aproape până la moarte” apare prima dată în Main News.
15:40
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a devenit simbolul democrației europene în fața influenței rusești. Cu alegeri câștigate în ciuda interferențelor masive, Sandu demonstrează că Moldova poate deveni un exemplu pentru democrațiile europene, subliniind importanța parcursului european. Maia Sandu, președinta Moldovei, a fost numită cel mai influent lider european al anului 2025 după ce a învins … Articolul Liderul care l-a învins pe Putin: lecții pentru democrațiile europene apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, a vizitat Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, împreună cu Ilie Bolojan. Întâlnirea a subliniat cooperarea bilaterală în apărare și securitate regională, în contextul misiunilor NATO în estul Europei. Vizita evidențiază angajamentul Olandei față de stabilitatea regională. Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, și prim-ministrul român, Ilie Bolojan, au vizitat … Articolul Premierul Olandei vizitează soldații de la Baza Aeriană Câmpia Turzii apare prima dată în Main News.
15:30
Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute din Superligă, a părăsit CFR Cluj pentru a se alătura echipei D.C. United din MLS. După negocieri, transferul a fost realizat cu acordul finanțatorului Nelu Varga. În ciuda interesului de la FCSB, Munteanu a ales să joace în Statele Unite. CFR Cluj se confruntă cu un sezon dificil, fiind în … Articolul Louis Munteanu, golgheterul Superligii, pleacă la CFR Cluj în SUA apare prima dată în Main News.
15:30
Impozitele locale vor suferi modificări semnificative din 2026. Proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual fix de 40 de lei. În schimb, impozitul pentru alte vehicule va crește între 5% și 146% în funcție de norma de poluare. Află detalii despre noul Cod Fiscal și impactul acestuia asupra impozitelor. Începând cu 2026, impozitele … Articolul Taxa auto de 40 lei pe an din 2026 și impozite majorate cu până la 146% apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
15:20
Poliţia Română a readus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional, condamnaţi pentru infracţiuni grave precum trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism. Extrădările s-au desfăşurat în perioada 29-30 decembrie 2025, subliniind cooperarea internaţională în combaterea criminalităţii. Poliţia Română a adus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional pe 29-30 decembrie 2025 Persoanele extrădate … Articolul Poliția Română aduce acasă șapte infractori internaționali periculoși apare prima dată în Main News.
15:10
Armata rusă a prezentat un videoclip cu o dronă doborâtă, susținând că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin. Această afirmație a fost imediat contestată de Ucraina, care a subliniat lipsa dovezilor și a acuzat Rusia de minciuni pentru a sabota negocierile de pace. Reacțiile internaționale subliniază intensificarea tensiunilor. Armata rusă a acuzat Ucraina că … Articolul Dovada rușilor: atacul cu drone asupra palatului lui Putin apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.