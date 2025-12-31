Tensiuni între Arabia Saudită și EAU: Bombardamente în Mukalla din cauza separatiștilor

19:10

Ucraina poate semna un acord de pace cu Rusia până în 2027, cu șanse de 54% potrivit Polymarket. Financial Times și The Economist discută despre impactul conflictului asupra lui Zelensky și previziuni pentru 2026. Ce scenarii se conturează pentru viitorul Ucrainei? Află mai multe în articolul nostru. Polymarket evaluează șansele ca Ucraina să semneze un … Articolul Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia până în 2027? Analiză Polymarket apare prima dată în Main News.