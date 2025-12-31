La mulți ani! Mii de orădeni au întâmpinat anul 2026 în centrul orașului, sub un spectaculos foc de artificii (VIDEO)

10:10

Săptămâna începe cu un meci de baschet, utimul din acest an al echipei CSM Oradea, dar vedetele săptămânii sunt party-urile de Revelion. Orădenii pot petrece noaptea dintre ani cu fast, în centrul orașului, cu DJ și foc de artificii, dar și la restaurante sau cluburi, care se întrec în oferte culinare sau muzicale. În chiar prima zi a anului, iubitorii de mișcare își pot începe anul cu alergare ușoară, începând din Parcul Petőfi Sándor, iar cei înclinați spre artă se pot delecta cu nenumărate expoziții în diverse muzee din Oradea. În plus, în cele două cinemauri Palace rulează o multitudine de filme.