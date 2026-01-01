Programul de lucru al serviciilor de taxe și impozite se modifică în primele zile ale anului

13:40

Trei dintre cele mai mari târguri de Crăciun își închid porțile astăzi. Totuși, ultima zi este plină de evenimente. Buletin de București vă prezintă ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun. Trei concerte au loc duminică în Piața Constituției: La Târgul de Crăciun de la Opera Română, vor canta: La West Side Christmas Market, din Parcul […] The post Ce concerte au loc duminică la târgurile de Crăciun, în ultima zi în care mai sunt deschise appeared first on Buletin de București.