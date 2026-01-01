2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu)
Financial Intelligence, 1 ianuarie 2026 07:10
Autor: Andrei Rădulescu În 2025 au persistat divergențele între principalele blocuri economice ale lumii (SUA, China și Uniunea […]
• • •
Acum 15 minute
07:30
Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia # Financial Intelligence
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni […]
07:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace […]
Acum o oră
07:10
2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În 2025 au persistat divergențele între principalele blocuri economice ale lumii (SUA, China și Uniunea […]
Acum 24 ore
12:30
Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic # Financial Intelligence
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, […]
12:20
Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților # Financial Intelligence
Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea […]
12:20
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 # Financial Intelligence
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din […]
11:50
Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima […]
11:50
Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 # Financial Intelligence
Preşedinţii Chinei şi Rusiei, Xi Jinping şi Vladimir Putin, s-au felicitat reciproc, miercuri, cu ocazia Anului Nou, liderul […]
11:20
Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an # Financial Intelligence
Transgaz este liderul creșterilor de la Bursa de Valori București, cu un avans de 181,02% în acest an, […]
11:10
Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear # Financial Intelligence
Dacă Iranul îşi reia producţia de rachete balistice şi programul nuclear, Israelul va acţiona din nou împotriva ţării […]
11:10
Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate # Financial Intelligence
Cancelarul federal german Friedrich Merz îndeamnă la încredere în pofida crizelor globale şi îşi exprimă sprijinul pentru implementarea […]
11:00
Ioana Burcea, Paralela45: Turiștii români au început să își rezerve vacanțele din timp, manifestând un interes crescut pentru destinații exotice; Listarea la bursă este o opțiune analizată, dar nu suntem acolo încă # Financial Intelligence
Paralela 45 își propune, în următorii cinci ani, o extindere amplă la nivel național, prin deschiderea a peste […]
10:00
Bursa de Valori București avertizează asupra unor noi tentative de înșelăciune: Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB și care promit dividende false pentru a fura date bancare # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care […]
10:00
Avrămescu: Este momentul să reglementăm criptoactivele, să susținem inovația și să stimulăm fondurile de private equity; Finalul de an ne găsește cu două proiecte strategice în linie dreaptă: Contrapartea Centrală și Piața de Creștere # Financial Intelligence
Anul 2025 a fost unul intens și cu multe provocări, dar și unul în care am reușit, împreună […]
10:00
Numărul europenilor care utilizează euro va trece de 350 de milioane după aderarea Bulgariei # Financial Intelligence
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro în noaptea de miercuri spre joi, devenind a 21-a ţară care […]
09:30
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever” pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin (Biroul Chinez pentru Afaceri din Taiwan) # Financial Intelligence
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever" pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin, a declarat Zhang Han, […]
09:20
China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare # Financial Intelligence
Noile politici chinezești de restricționare a exporturilor de argint vor intra în vigoare joi, pe măsură ce Beijingul […]
08:50
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea “zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Financial Intelligence
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi […]
08:50
Letonia finalizează construcţia gardului de 280 de kilometri care o separă de Rusia # Financial Intelligence
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai […]
07:50
Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port […]
07:50
Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm # Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […]
Ieri
07:40
Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, amintește o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră […]
30 decembrie 2025
21:30
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa […]
21:20
An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani # Financial Intelligence
2025 a fost un an excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața […]
21:10
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus # Financial Intelligence
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, […]
19:00
Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră # Financial Intelligence
România şi Olanda vor continua coordonarea "strânsă" pentru a consolida apărarea şi descurajarea pe Flancul estic şi în […]
18:50
Nazare: Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane de euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, […]
18:10
Piața de asset management din România își menține trendul ascendent și pe final de an, datele centralizate de […]
17:10
Rusia a atacat porturile ucrainene “Pivdenîi” şi “Cernomorsk” de la Marea Neagră # Financial Intelligence
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile "Pivdenîi" […]
16:20
Serviciul poştal danez nu va mai distribui scrisori, începând de miercuri, după patru secole # Financial Intelligence
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 […]
16:20
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest […]
16:10
Premierul polonez crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina # Financial Intelligence
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după […]
13:50
Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar # Financial Intelligence
O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează, […]
13:50
Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru “incompetenţă gravă” # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat că are un candidat preferat pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, dar […]
13:40
ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro # Financial Intelligence
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un […]
13:40
Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 # Financial Intelligence
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, […]
13:20
ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” # Financial Intelligence
Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului" Circumstanțele presupusului atac […]
13:20
Analiză retrospectivă RoEM-UBB FSEGA: Economia României în 2025 – creștere de 0,7% și un deficit bugetar care scade lent # Financial Intelligence
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context […]
13:00
Adrian Titieni – noul director interimar al Teatrului Național din București, începând cu 1 ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti iar concursul […]
13:00
Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani # Financial Intelligence
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei […]
12:50
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava și Satu-Mare, SOCAR Petroleum încheie anul cu 91 de stații de distribuție de carburanți # Financial Intelligence
SOCAR Petroleum SA își adaugă la rețea alte trei benzinării în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare și încheie […]
10:10
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? (Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România) # Financial Intelligence
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai […]
10:10
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care, o platformă pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre pentru seniori # Financial Intelligence
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de […]
10:00
Meta achiziționează firma de agenți inteligenți Manus, încheind un an de mișcări agresive în domeniul IA # Financial Intelligence
Meta a declarat că achiziția are ca scop stimularea automatizării în rândul produselor de consum și de afaceri. […]
10:00
Arabia Saudită declară că securitatea națională este o „linie roșie” după atacul asupra Yemenului # Financial Intelligence
Coaliția condusă de Arabia Saudită a efectuat un atac țintit asupra portului Mukalla din Yemen, acuzând navele susținute […]
09:40
China lansează rachete către Taiwan în cadrul unor exerciții militare care simulează un blocaj # Financial Intelligence
Exercițiile militare au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în […]
09:20
Exclusivitate interviu Marian Murguleț: Singurul palier unde România poate conta este cel al modelelor și al arhitecturilor de inteligență; Inițiativa Gânditorul – un program de cercetare fundamentală în inteligență artificială # Financial Intelligence
România are un avantaj structural real în matematică și informatică teoretică. Performanțele academice raportate la cap de locuitor […]
09:10
Diversificarea surselor de energie a făcut UE mai rezistentă la crize geopolitice # Financial Intelligence
• Kazahstanul a devenit unul dintre principalii furnizori de petrol către Uniunea Europeană, o schimbare determinată în mare […]
07:50
Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul “poate că nu ar mai exista” # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul […]
07:50
Preşedintele american susţine noi atacuri israeliene dacă Teheranul îşi extinde programul de rachete # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat luni că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului […]
