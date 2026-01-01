Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC

13:40

ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un […] The post ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.