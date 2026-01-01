Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că putem depăși greutățile
Rador, 1 ianuarie 2026 09:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis și el un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că putem depăși greutățile și că România poate deveni un loc în care fiecare cetățean să-și poată clădi un viitor mai bun. Șeful guvernului a admis că am încheiat un an dificil în care a fost nevoie de […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
09:10
Bulgaria a devenit începând de astăzi al 21-lea stat din zona euro, după 19 ani de la aderarea țării la Uniunea Europeană. Bulgaria a renunțat la fosta monedă națională, leva, în vigoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în speranța de a-și consolida legăturile economice cu ceilalți membri ai zonei euro, dar și de teama […]
09:10
Sunt restricții de trafic astăzi și mâine pe DN7, Valea Oltului. Acestea se aplică pentru tirurile mai mari de șapte tone și jumătate. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricțiile sunt în vigoare pe tronsonul Pitești, Râmnicu Vâlcea, Veștem, între orele 6:00-22:00. Autoritățile atrag atenția că nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se […]
Acum 15 minute
09:00
Acum 12 ore
00:50
În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor […]
00:30
Radio România Internaţional, postul pentru străinătate al Radio România, a continuat tradiţionala anchetă de opinie printre ascultători şi utilizatorii de Internet şi reţele sociale pentru a decide care dintre personalităţile din diferite domenii şi-a pus amprenta cel mai mult în 2025, în sens pozitiv, asupra lumii. “Omul Anului 2025 la RRI” a fost desemnat preşedintele […]
00:30
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Ungureanu la RFI: Judecătorii care boicotează ședințele CCR ar trebui să răspundă penal # Rador
Cei patru judecători care boicotează ședințele Curții Constituționale (CCR) pe tema pensiilor pentru magistrați ar trebui să răspundă penal, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. CCR a amânat de trei ori până acum decizia pe tema pensiilor pentru magistrați, după ce cei patru judecători propuși de PSD au lipsit de la dezbateri. RADIO FRANCE […]
00:10
În prima zi a fiecărui an, creştinii ordotocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, episcop al Cezareei Capadociei, unul dintre cei trei Părinţi capadocieni – alături de Grigore de Nyssa şi Grigore de Nazianz – dar cel mai important, singurul care a fost numit „cel Mare”, având în vedere că a fost o […]
31 decembrie 2025
21:40
Mii de credincioși din toată lumea au asistat în această seară la Vatican la ultima ceremonie din acest an, oficiată de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a evocat Jubileul Anul Sfânt inaugurat de predecesorul său, Papa Francisc, și pe care îl va închide la 6 ianuarie. Anul Jubiliar 2025 a atras la Roma zeci […]
21:20
Oficialii americani au purtat miercuri discuții cu principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, și cu consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania pentru a discuta următoarele măsuri în vederea încheierii războiului Rusiei în Ucraina, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Ne-am concentrat pe modul în care putem avansa discuțiile într-un […]
Acum 24 ore
19:30
ONU consideră scandaloasă amenințarea Israelului de a suspenda activitatea a 37 de organizații umanitare din Gaza # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (31 decembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – ONU consideră scandaloasă amenințarea Israelului de a suspenda activitatea a 37 de organizații umanitare din Gaza începând de mâine. Anterior, Uniunea Europeană a avertizat Israelul că măsura anunțată ieri va împiedica furnizarea de ajutoare vitale pentru oamenii din regiunea devastată de război. Vine cu detalii […]
19:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Regiunea Pacificului a trecut deja în anul 2026, care se anunță însă foarte incert în regiunile aflate în război, precum Ucraina sau Fâșia Gaza. Festivitățile au început în Kiribati, apoi în Noua Zeelandă și Australia, iar de câteva minute Revelionul a sosit și la Beijing. Revelionul de la Rio […]
19:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (31 decembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – Ciprul va prelua joi, de la Danemarca, pentru șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene. Printre priorități se numără securitatea europeană, extinderea blocului comunitar, migrația, dar și competitivitatea. Bogdan Isopescu vine cu mai multe detalii. Reporter: Pentru Cipru miza este dublă – să gestioneze dosarele grele […]
18:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
18:40
31 decembrie 2025 Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 31 decembrie 2025, un mesaj cu prilejul Anului Nou. Vă prezentăm în continuare textul mesajului: În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 […]
18:30
Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a mulțumit României pentru contribuția la mecanismul de sprijinire a apărării Ucrainei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului pentru sprijinirea apărării țării sale și pentru contribuția de 50 de milioane de euro. Această tranșă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea poporului nostru – a scris oficialul ucrainean […]
17:40
Poliția din Finlanda anunță sechestrul unei nave care a secționat un cablu submarin care leagă Helsinki de Tallinn # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Poliția din Finlanda a anunțat marți că a sechestrat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații care leagă capitala Helsinki de capitala estoniană Tallinn. Nu au fost făcute publice detalii despre originea navei, notează presa internațională. De la invazia la scară largă a Rusiei în […]
16:50
Realizator: Laurențiu Văduva – Masa de Revelion cu preparate bogate și porții generoase este pentru mulți punctul central al sărbătorii. Medicii atrag atenția, însă că excesele alimentare pot pune presiune pe organism, mai ales că toate alimentele se consumă pe timpul nopții. Redactorul RRA Adriana Turea a stat de vorbă cu specialiști și are soluții […]
16:50
Coletele extracomunitare cu valoare declarată mai mică de 150 de euro vor fi supuse unei taxe începând cu 1 ianuarie 2026 # Rador
Coletele cu valoare comercială declarată mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi supuse de joi unei taxe de 25 de lei la intrarea pe teritoriul României. Măsura vizează bunurile livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state terțe. Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează […]
16:20
Mesajul de Anul Nou al lui Vladimir Putin a durat doar 3 minute și 20 de secunde, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale # Rador
Mesajul tradițional de Anul Nou al președintelui rus, Vladimir Putin, a durat 3 minute și 20 de secunde în acest an, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale, anunţă TASS. Durata variază de la an la an. Anul trecut, mesajul său a fost puțin mai lung – 3 minute și 35 de secunde. Cel […]
15:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph” # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph”. Motivația prezentată a fost ”rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse și aducerea Republicii Moldova în prima linie de apărare a democrației europene”. Într-un interviu acordat publicații britanice, Maia Sandu a […]
15:30
Jandarmii mobilizați în comuna Ruginoasa, județul Iași, cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între localnici au făcut uz de gaze lacrimogene # Rador
Jandarmii mobilizați astăzi în comuna Ruginoasa, din județul Iași, pentru a preîntâmpina violențele cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între grupurile de localnici au făcut uz de gaze lacrimogene. Unii participanți la această tradițională manifestare de Anul Nou au încercat să ocolească dispozitivele de ordine și să o ia pe un traseu neautorizat. Peste 200 de angajați […]
15:30
Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se cer date personale și bancare. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei și, sub pretextul că utilizatorii sunt elegibili pentru retragerea unor dividende, în valoare de peste 23.000 de lei, […]
15:30
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat miercuri că legea electorală a țării ar trebui reformată pentru a adopta un sistem mai proporțional, întrucât blocul de la guvernare încearcă să-și protejeze majoritatea înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2027. Antonio Tajani, care conduce partidul conservator Forza Italia și este un aliat-cheie în coaliția de dreapta […]
15:30
„Ținem această întâlnire de reflecție în ultima zi a anului calendaristic, aproape de sfârșitul Jubileului și în plin sezon al Crăciunului”, a declarat Papa Leon al XIV-lea la începutul Audienței sale generale, ultima din 2025. „Anul trecut”, a subliniat Pontiful, „a fost cu siguranță marcat de evenimente importante: unele fericite, cum ar fi pelerinajul atâtor […]
13:30
Afirmația Rusiei privind atacurile recente ale Ucrainei este o „distragere deliberată a atenției”, declară Kaja Kallas # Rador
Afirmația Rusiei conform căreia Ucraina a atacat recent situri guvernamentale cheie din Rusia este o „distragere deliberată a atenției”, a declarat miercuri, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Moscova își propune să deraieze progresul real către pace al Ucrainei și al partenerilor săi occidentali”, a scris Kallas pe platforma de socializare X. „Nimeni […]
13:10
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph # Rador
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a duce Republica Moldova în prima linie a democrației europene. „Femeia care urcă treptele aeronavei are o siluetă subțire. O […]
13:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 31 decembrie 1946, președintele Statelor Unite ale Americii, Harry S. Truman, a proclamat oficial încetarea stării de război generate de cel de-Al Doilea Război Mondial. Deși luptele se încheiaseră cu mai bine de un an înainte, actul politic și juridic de finalizare a războiului a avut o semnificație profundă […]
12:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere În noaptea de 31 decembrie, milioane de oameni din întreaga lume urmăresc, fie din Times Square, fie la televizor, cum o sferă strălucitoare coboară lent, marcând ultimele secunde ale anului. „Ball Drop”-ul de la New York este o tradiție modernă, asociată cu trecerea în noul an. Însă puțini cunosc originile acestei […]
12:30
Primăria Generală a Capitalei a obținut aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din București # Rador
Primăria Generală a Capitalei a obținut aproape 120 de milioane de lei de la Administrația Fondului Pentru Mediu pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din București. Cu aceste fonduri nerambursabile vor fi înlocuite cu leduri peste 18.000 de corpuri vechi de iluminat de pe străzi. Licitațiile pentru achiziție se vor organiza anul […]
12:30
Șapte fugari cu condamnări sau mandate de arestare preventivă au fost aduși în țară de Poliția Română # Rador
Șapte fugari cu condamnări sau mandate de arestare preventivă au fost aduși în țară în această săptămână de Poliția Română. Între aceștia se numără două femei din Gorj, una dintre ele urmărită internațional, în categoria „cei mai căutați infractori”, condamnate la peste 15 ani de închisoare fiecare, pentru trafic de persoane, inclusiv minori, proxenetism și […]
12:00
Israel anunță că va interzice, începând de joi, 37 de grupuri umanitare care lucrează în Gaza și Cisiordania ocupată # Rador
Israel anunță că va interzice, începând de joi, 37 de grupuri umanitare care lucrează în Gaza și Cisiordania ocupată. Guvernul israelian a anunțat că grupurile respective nu au furnizat detaliile legate de personalul angajat al acestora. Corespondentul BBC transmite că unele dintre cele mai cunoscute organizații neguvernamentale din lume, printre care Medici fără Frontiere (MSF), […]
11:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
10:30
Presa din Republica Moldova apărută în ultima zi a anului 2025 pune accentul pe situația în care persoane condamnate pe malul drept al Nistrului își găsesc scăparea pe malul stâng. Situația economică din anul 2025, precum și pașii făcuți pentru aderarea Republicii Moldova la UE reprezintă alte capete de afiș în presa de astăzi. Cazărmi […]
10:30
33 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar 10 dintre acestea au avut nevoie de transport la spital. O persoană a decedat și a fost predată Serviciului de Medicină Legală, precizează Salvamont România, pe pagina sa de Facebook. Cele mai multe apeluri, nouă, au fost primite de salvatorii […]
10:30
Acţiunile de control ale ANPC vor continua pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional # Rador
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat amenzi de aproximativ 700 de mii de lei în urma acţiunilor de control desfăşurate la peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice, în perioada 22-30 decembrie. Inspectorii au descoperit, în principal, produse expirate sau alterate, dar au mai constatat şi alte probleme, între care nerespectarea […]
10:30
China anunță că va institui taxe vamale suplimentare de 55% la unele importuri de carne de vită # Rador
Ministerul chinez al Comerțului a anunțat miercuri că China va impune tarife vamale suplimentare de 55% la importurile de carne de vită din unele țări, inclusiv Brazilia și SUA, atunci când cantitățile importate depășesc anumite cote. Măsurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vor fi menținute timp de trei ani./cstoica/amirea (REUTERS – […]
10:00
Un mecanic de locomotivă a murit și cel puțin 40 de persoane au fost rănite în urma producerii unui accident feroviar în apropierea celei mai cunoscute atracții turistice din Peru, Machu Picchu. Două trenuri s-au ciocnit frontal pe singura cale feroviară care duce către vechiul oraș incaș. Înregistrări video publicate de presa peruviană prezintă turiști […]
Ieri
09:00
Salvamontiștii sibieni îi sfătuiesc pe turiști să evite traseele de la altitudinea de peste 1.800 m din Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, din cauza riscului însemnat de avalanșă. În zonă, stratul de zăpadă măsoară 48 cm, iar accesul se poate face doar cu telecabina, traficul pe Transfăgărășan fiind închis. Și salvamontiștii din stațiunea Parâng, de […]
09:00
Diseară ar trebui să avem primul Revelion fără petarde. Legea care interzice vânzarea materialelor pirotehnice periculoase și limitează folosirea lor prevede amenzi mari și chiar închisoare. Sunt însă desule cazuri în care legislația, modificată în această lună, este încălcată. În județul Vâlcea, polițiști au confiscat ieri mii de articole pirotehnice. În Piața Centrală din Drăgănești, […]
08:50
Un număr de polițiști vor patrula pe străzile orașului australian Sydney în Ajunul Anului Nou # Rador
Un număr record de ofițeri de poliție vor patrula pe străzile orașului australian Sydney în Ajunul Anului Nou, la doar câteva săptămâni după un atac armat în masă de la plaja Bondi soldat cu moartea a 15 oameni. Corespondentul BBC transmite că peste un milion de oameni sunt așteptați să se afle în Portul Sydney […]
08:20
Guvernul a adoptat o serie de modificări privind plata concediilor medicale și a prelungit programul național „Masă sănătoasă” # Rador
„Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Guvernul a avut, ieri, ultima sa ședință de anul acesta și a adoptat o serie de modificări privind plata concediilor medicale. A decis, de asemenea, prelungirea programului național „Masă sănătoasă” și pentru anul viitor. Executivul a mai decis să contribuie cu 50 de milioane de euro la propunerea Statelor […]
08:10
În Bangladesh vor avea loc astăzi funeralii de stat pentru liderul opoziției, Khaleda Zia, care a încetat din viață marți la vârsta de 80 de ani. În țară au fost declarate trei zile de doliu național. Khaleda Zia a făcut istorie când a devenit prim-ministru în Bangladesh, devenind un simbol al rezistenței pe fondul unui […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * A doua sesiune ordinară a Legislativului din acest an se încheie pe 31 decembrie, după care în luna ianuarie urmează vacanţa parlamentară. Activitatea ar urma să se reia în luna februarie, dacă nu este convocată între timp o sesiune extraordinară a Parlamentului – Ministere * Ministerul Afacerilor Externe anunţă că […]
08:00
Autoritățile ucrainene anunță că patru persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone asupra regiunii Odesa # Rador
Rusia a lansat un atac cu drone peste noapte asupra regiunii Odesa din Ucraina, provocând avarii clădirilor rezidențiale și infrastructurii și rănind patru persoane, inclusiv trei copii, au anunțat miercuri autoritățile regionale. Odesa, un port important la Marea Neagră, a fost în mod repetat ținta rachetelor și dronelor rusești în timpul a aproape patru ani […]
07:40
Thailanda a eliberat miercuri 18 soldați cambodgieni în urma unui nou armistițiu convenit cu Cambodgia # Rador
Thailanda a eliberat miercuri 18 soldați cambodgieni în baza unui armistițiu reînnoit convenit de cele două țări în weekend, au declarat autoritățile din ambele țări, reducând tensiunile după săptămâni de confruntări mortale la frontieră. Cele două țări vecine din Asia de Sud-Est au convenit să oprească luptele sâmbătă la prânz (05:00 GMT), punând capăt unei […]
07:30
Valeri Gherasimov declară că președintele Putin a ordonat extinderea zonei de tampon din Ucraina în 2026 # Rador
Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat că forțele ruse avansează în apărarea ucraineană și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon în Sumi și Harkiv din Ucraina în 2026, au transmis miercuri agențiile de știri ruse. Gherasimov a inspectat gruparea de trupe „Nord” și a avut o întâlnire […]
07:30
Ascensiunea inteligenței artificiale și a automatizării ar putea afecta multe locuri de muncă. În 2025, în Ungaria numărul angajaţilor s-a schimbat foarte puțin. Piața muncii a fost influențată semnificativ de expansiunea automatizării și a inteligenței artificiale, de îmbătrânirea societății și de noile tendințe datorate schimbării generaționale, în timp ce mai multe sectoare s-au confruntat cu […]
07:10
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Premierul Ilie Bolojan, după ședința de Guvern: Mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute # Rador
„Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta și după 6 luni de guvernare și la final de an se cuvine să fac câteva aprecieri.. (…)Am abordat problema pensiilor magistraților, unde valoarea pensiei și vârsta de pensionare erau văzute ca nedreptăți. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare.„, a declarat marți […]
07:00
Anul Nou, denumit şi Sânvasâiu sau Crăciunul Mic este pentru români o sărbătoare laică, cu foarte puţine conotaţii religioase, care marchează noul an civil – fiindcă anul nou bisericesc începe la 1 septembrie. Celebrarea începutului unui nou an este cea mai veche dintre sărbătorile cunoscute astăzi, având o vechime de peste 4000 de ani. Astfel, […]
06:50
Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului, marcată în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fie că omul sărbătoreşte momentul printr-un ceremonial cu specific local, naţional sau printr-o simplă reuniune în familie. Desigur, ţinând cont că în anumite zone ale lumii există calendare diferite, Anul Nou nu este sărbătorit peste tot […]
