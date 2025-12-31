Mesajul transmis de Președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul Anului Nou

23:30

Susţinători ai mişcării separatiste din sudul Yemenului – STC – au ieşit pe străzi la Aden pentru a protesta faţă de ultimatumul adresat de Arabia Saudită principalului susţinător al aesteia, Emiratele Arabe Unite. Cele două state din Golf, până recent aliate strategice în Yemen, sunt în conflict din cauza sprijinului lor pentru facţiuni rivale de […]