Ministerul de Externe, demersuri după explozia din Elveţia, care a ucis mai multe personae / Cetăţenia victimelor, în curs de stabilire

21:40

Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara. Când jandarmii au ajuns acolo, după ce au aflat despre incident, autoturismul fusese scos din zona turistică, era parcat, iar şoferul nu se afla în zonă. Surse locale spun că şoferul care a ajuns în zona unde se aflau turiştii a explicat că are cazare în apropiere şi nu a ştiut care este drumul.