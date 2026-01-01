Emanuel „Mani” Gyenes, din nou la startul legendarului Raliu Dakar
News.ro, 1 ianuarie 2026 11:20
Emanuel „Mani” Gyenes va participa din nou la Raliul Dakar. Aceasta va fi a 16-a participare a sa la competiţia descrisă de organizatori drept foarte grea.
• • •
Acum 5 minute
11:40
Băncile europene au avut un an excepţional. Acum se confruntă cu o mare întrebare pentru 2026 # News.ro
Sectorul bancar european a înregistrat cel mai bun an din 1997, indicele STOXX 600 Banks fiind în creştere cu aproape 60% de la începutul anului, relatează CNBC.
Acum 15 minute
11:30
Ministerul Apărării: Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre / Aeronave ridicate de la sol / Mesaj RO-Alert transmis în nordul judeţului Tulcea / Nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional # News.ro
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
Acum 30 minute
11:20
Emanuel „Mani" Gyenes va participa din nou la Raliul Dakar. Aceasta va fi a 16-a participare a sa la competiţia descrisă de organizatori drept foarte grea.
11:20
Ministerul de Externe, demersuri după explozia din Elveţia, care a ucis mai multe personae / Cetăţenia victimelor, în curs de stabilire # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, joi că a întreprins demersuri după explozia din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, pentru a afla informaţii despre eventuale victime de naţionalitate română, însă procedurile nu au fost finalizate de către autorităţile locale.
11:20
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu obstacole în restul statelor UE care nu au adoptat moneda unică europeană # News.ro
Bulgaria a devenit joi al 21-lea membru al zonei euro, în ciuda opoziţiei a jumătate din electoratul său, astfel încât au rămas doar câteva ţări din Uniunea Europeană, care are 27 de membri, care nu au adoptat încă moneda unică europeană, relatează Reuters.
Acum o oră
11:10
Neamţ: Incendiu izbucnit la un priveghi – Patru persoane au suferit arsuri, fiind transportate la spital # News.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi. Mai multe persoane au ieşit din locuinţă, unele dintre ele spărgând geamurile şi au suferit arsuri. Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată – un bărbat de 72 de ani – nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
10:50
Meteorologii anunţă precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, cu depunere consistentă de zăpadă în zonele montane / Cod galben de vânt puternic, de joi seară în zonele montane / Vremea în Bucureşti # News.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.
10:50
Un oraş minier suedez este mutat, clădire cu clădire, pe fondul cursei europene pentru minerale # News.ro
Efectele apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se resimt până în nordul extrem al Suediei, unde oraşul Kiruna este relocat treptat, într-unul dintre cele mai radicale proiecte de transformare urbană din lume, relatează CNBC.
10:50
CIA consideră că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmaţiilor Kremlinului - surse # News.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.
Acum 2 ore
10:30
În calitate de om de afaceri din New York, preşedintele Donald Trump şi-a pus numele pe proprietăţi imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată şi propria universitate. În calitate de preşedinte la al doilea mandat, el îşi contopeşte marca personală cu instituţiile naţionale şi cu programele guvernamentale, o afirmare neobişnuită a puterii de către un preşedinte american în funcţie, remarcă Reuters.
10:20
Box: Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier # News.ro
Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua a fost externat, miercuri, din spitalul din Lagos, Nigeria, unde era internat după un accident rutier în care doi dintre apropiaţii săi au murit.
10:20
Cluj: Intervenţie de lungă durată pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o afumătoare şi care s-a extins – FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii din judeţul Cluj au intervenit pentru mai mult de şase ore, în noaptea dintrre ani, pentru a stinge un incendeiu care a cuprins o afumătoare din localitatea Sava şi s-a extins la întreaga gospodărie.
10:10
Serviciile online ale companiei La Poste din Franţa sunt inaccesibile în urma unui nou atac cibernetic # News.ro
Serviciile online ale poştei franceze sunt din nou inaccesibile după un atac cibernetic, a anunţat joi compania publică La Poste, la câteva zile după ce un alt atac informatic perturbase urmărirea coletelor în perioada Crăciunului, relatează AFP.
10:10
Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au avut 400 de intervenţii în ultimele 24 de ore, peste media acestei perioade / S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri / Mai multe persoane, rănite pe strada Buzoieni - VIDEO # News.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an, în balcoanele unor blocuri, posibil de la artificii. Într-un incendiu produs pe strada Buzoieni, şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.
10:10
Giganţii plăţilor se pregătesc pentru o lume în care agenţii AI fac cumpărături şi rezervări în locul oamenilor # News.ro
Marile companii din domeniul plăţilor şi tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerţului global: agenţi de inteligenţă artificială capabili să caute produse, să compare preţuri şi să finalizeze achiziţii în numele consumatorilor, relatează CNBC.
10:00
Schimbări majore în finanţarea medicinei de familie în 2026: creşte valoarea şi ponderea punctului per serviciu, scade valoarea per capita # News.ro
Un act normativ aprobat în ultima şedinţă de Guvern din 2025 schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita. De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei, iar valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%.
09:50
UPDATE - Elveţia: Cel puţin 10 persoane au murit în urma unei explozii într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana. Ipoteza teroristă este exclusă # News.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
09:50
Florin Manole: În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că 2025 a fost un an greu, cu decizii dificile, dar a apreciat că s-a reuşit implementarea unor măsuri pentru persoanele vulnerabile. ”În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei”, anunţă ministrul la început de an. Florn Manole consideră, de asemenea, că 2026 trebuie să fie anul ”măsurilor care să stimuleze creşterea economică”.
Acum 4 ore
09:40
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a participat la festivităţile de Anul Nou împreună cu fiica sa - FOTO # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.
09:30
PREVIZIUNI: „Anul Nadia Comăneci” - Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii # News.ro
Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci scria istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, obţinând primul 10 perfect din gimnastica olimpică, la doar 14 ani.
09:10
"Zootopia 2" a devenit cel mai profitabil film de animaţie Disney din toate timpurile - VIDEO # News.ro
"Zootopia 2" scrie o nouă pagină în cartea recordurilor Walt Disney Animation Studios. Filmul de animaţie a depăşit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârşitul lunii decembrie, potrivit Variety. Această a doua parte depăşeşte "Frozen 2", care deţinea recordul anterior cu 1,45 miliarde de dolari încasate în 2019.
09:00
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor # News.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, căutat în prezent de justiţia americană.
09:00
RETROSPECTIVĂ Aurul şi argintul, între dolar şi geopolitică: 2025, anul recordurilor, 2026 sub semnul consolidării # News.ro
Piaţa metalelor preţioase a încheiat 2025 la niveluri istorice, preţul aurului depăşind 2.400 de dolari uncia, iar cel al argintului trecând de 30 de dolari, într-un an în care tensiunile geopolitice, relaxarea politicii monetare şi slăbirea intermitentă a dolarului au susţinut cererea pentru activele de refugiu. Privind spre 2026, analiştii intervievaţi de Reuters anticipează o evoluţie mai echilibrată, cu preţuri ridicate, dar mai sensibile la cursul valutar şi la dinamica randamentelor reale.
09:00
Comedii cu Owen Wilson, Jennifer Coolidge şi Rachel McAdams, în programul de ianuarie la Warner TV # News.ro
Seria de comedii „Râzi cu noi, duminică!” va începe în 4 ianuarie, la Warner TV.
08:50
UPDATE - Elveţia: Mai multe persoane au murit în urma unei explozii în staţiunea de schi Crans-Montana # News.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulţi morţi şi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
08:40
Elveţia: Mai multe persoane au murit în urma unei explozii în staţiunea de schi Crans-Montana # News.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulţi morţi şi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
08:40
Final de an cu multe intervenţii pentru salvamontişti – 39 de persoane au fost salvate din zonele montane / 21 au fost transportate de echipaje medicale # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 38 de apeluri, fiind salvate 39 de persoane. 21 dintre acestea au fost predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la spital.
08:30
UPDATE - Incendiu cu degajare mare de fum într-un bloc din Alexandria – 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării / Trei persoane au suferit atac de panică - FOTO # News.ro
Pompierii au intervenit, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajul al patrulea.
08:30
Credeţi sau nu, Cupa Mondială FIFA 2026 este la doar şase luni. Competiţia va începe la 11 iunie şi se va încheia la 19 iulie.
08:00
Noutăţile de ianuarie pe Netflix - Ultimul episod al fenomenului „Stranger Things”, prima parte din „Bridgerton 4”, thrillerul „The Rip” cu Matt Damon şi Ben Affleck, seria „Agatha Christie's Seven Dials”/ VIDEO # News.ro
Ianuarie începe pe Netflix cu ultimul episod al fenomenului „Stranger Things”. Luna aceasta, este programată prima parte a sezonului 4 din „Bridgerton”, în care, deşi Benedict nu este în căutarea iubirii perfecte, pare că o găseşte mai repede decât se aştepta; precum şi filmul „The Rip”, un thriller inspirat din fapte reale, ce îi aduce din nou împreuna pe Matt Damon şi Ben Affleck în rolurile unor poliţişti din Miami, care odată ce descoperă o uriaşă sumă de bani, sunt atraşi într-o spirală de neîncredere.
Acum 6 ore
07:30
Incendiu cu degajare mare de fum într-un bloc din Alexandria – 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării # News.ro
Pompierii intervin, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajil al patrulea.
07:20
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit de la Bari, din Italia.
07:10
Artificii scăpate de sub control la Timişoara, în noaptea de Revelion – Au explodat la joasă înălţime / Nimeni nu a fost rănit – VIDEO # News.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.
07:00
Nu va fi un an comparabil cu 2024, dar anul 2026 promite un frumos foc de artificii de momente importante în lumea sportului.
06:20
Preşedintele Taiwanului s-a angajat să „apere cu fermitate” suveranitatea insulei după exerciţiile militare chineze # News.ro
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, s-a angajat joi să „apere cu fermitate suveranitatea naţională” a insulei democratice în jurul căreia forţele armate chineze au efectuat săptămâna aceasta simulări de blocadă şi atacuri împotriva ţintelor maritime, informează AFP.
06:10
ndu-Donald Trump a salutat miercuri, în stilul său caracteristic, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi între "cei mai slabi analişti politici din toate timpurile”, acuzând în acelaşi timp autorităţile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei”.
06:00
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari teologi creştini şi „păzitor de duhuri rele”. Obiceiuri pentru noroc: Vin vărsat pe masă şi pomană pentru săraci # News.ro
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.
Acum 8 ore
04:10
Macron promite un an 2026 „util” şi spune că va rămâne la lucru „până în ultima secundă”. Printre priorităţi: serviciu militar voluntar, interzicerea reţelelor sociale în cazul copiilor şi o lege pentru moartea asistată # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis miercuri seara, în discursul său de Revelion, un an 2026 „util” pentru francezi, în ciuda instabilităţii politice şi a sfârşitului mandatului său de cinci ani care se apropie, asigurând că va rămâne „până în ultima secundă la lucru”, în ciuda apelurilor repetate de a-şi da demisia, relatează AFP.
Acum 12 ore
03:40
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.
03:20
Zelenski spune că nu va semna un acord slab, care nu va face decât să prelungească războiul: „Mai crede cineva minciunile Rusiei? Din păcate, da” # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenskiy a declarat miercuri seara, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina doreşte încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, adăugând că nu va semna un acord de pace „slab” care nu ar face decât să prelungească războiul.
02:00
Paza de Coastă americană caută supravieţuitori după un nou atac asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri # News.ro
Paza de Coastă a Statelor Unite caută supravieţuitori ai unui atac militar american în Oceanul Pacific împotriva unui convoi de nave suspectate de trafic de droguri, au declarat miercuri oficiali americani, relatează Reuters.
01:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri, după o serie de înfrângeri în justiţie, că administraţia sa retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland, dar a adăugat într-o postare pe reţelele sociale că forţele federale „se vor întoarce”, dacă rata criminalităţii va creşte, relatează Reuters.
00:00
Ciprian Ciucu, mesaj de Anul Nou pentru bucureşteni: Vreau să vă mulţumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o, pentru simţul dumneavoastră civic şi pentru răbdarea pe care o mai aveţi # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a mulţumit bucureştenilor, în mesajul de Anul Nou, pentru încrederea acordată, ”pentru simţul dumneavoastră civic şi pentru răbdarea pe care o mai aveţi”. ”Voi munci în anul care urmează pentru dumneavoastră astfel încât oraşul nostru să fie bine administrat, cu responsabilitate pentru banul public şi cu servicii publice de calitate”, a transmis el.
00:00
CNN: Trump a apărut din nou cu vânătăi, de data aceasta pe mâna stângă, relansând întrebările despre starea sa de sănătate # News.ro
Noile vânătăi de pe mâna stângă a lui Donald Trump reînvie întrebările despre starea sa de sănătate, la aproape un an după ce a devenit cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul, relatează CNN.
31 decembrie 2025
23:30
Cupa Africii: Victorii pentru Camerun şi Coasta de Fildeş / Tabloul complet al optimilor de finală # News.ro
Naţionala Camerunului a învins echipa Mozambicului, scor 2-1, în ultima etapă a F de la Cupa Africii pe Naţiuni.
23:00
Giurgiu: Două persoane, intoxicate cu fum după ce locuinţa lor a fost cuprinsă de un incendiu # News.ro
Două persoane au fost intoxicate cu fum, miercuri seară, după ce locuinţa lor din municipiul Giurgiu a fost cuprinsă de un incendiu. Victimele, în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost transportate la spital.
Acum 24 ore
22:40
Forumul familiilor ostaticilor, principala asociaţie israeliană care reuneşte rudele ostaticilor reţinuţi în Gaza, a anunţat miercuri că îşi închide definitiv porţile, în condiţiile în care în teritoriul palestinian mai rămân rămăşiţele unui singur captiv, relatează AFP.
22:20
Inaki Williams (Athletic Bilbao) critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită: Este o porcărie # News.ro
Pentru al cincilea sezon consecutiv, Supercupa Spaniei se va juca în Arabia Saudită la începutul lunii ianuarie, cu FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid şi Athletic Bilbao. O decizie ridicolă, potrivit atacantului basc Inaki Williams, furios că trebuie să călătorească atât de departe pentru o competiţie naţională, cu câteva zile înainte de a deveni tată.
22:00
Manifestaţii în Iran: O clădire oficială a fost luată cu asalt, autorităţile răspund cu „fermitate” # News.ro
O clădire guvernamentală a fost atacată miercuri în sudul Iranului, după trei zile de manifestaţii împotriva costului ridicat al vieţii în mai multe oraşe din ţară, iar autorităţile au avertizat asupra riscului de instrumentalizare a acestei mobilizări în scopul „destabilizării” ţării şi au promis „fermitate”, relatează AFP.
21:40
Maşină de teren, pe o pârtie din staţiunea Parâng/ Şoferul ar fi încercat să ajungă unde era cazat, dar nu ştia drumul - VIDEO # News.ro
Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara. Când jandarmii au ajuns acolo, după ce au aflat despre incident, autoturismul fusese scos din zona turistică, era parcat, iar şoferul nu se afla în zonă. Surse locale spun că şoferul care a ajuns în zona unde se aflau turiştii a explicat că are cazare în apropiere şi nu a ştiut care este drumul.
