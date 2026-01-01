39 de persoane au cerut ajutorul salvamontiștilor în noaptea de Anul Nou
BizBrasov.ro, 1 ianuarie 2026
Salvamontiştii români au avut de lucru serios în noaptea de Anul Nou. 39 de persoane au fost salvate, iar 21 dintre acestea au avut nevoie de intervenţia SMURD, SAJ, Salvamont ca să fie transportate la spital. Salvamontiştii din întreaga ţară şi-au petrecut trecerea spre noul an cu acţiuni de salvare, în toată ţara. În ciuda [...]
De astăzi intră în vigoare taxa de 25 de lei pentru coletele de pe Temu. Trendyol, Shein sau Aliexpress. Cine trebuie să o plătească # BizBrasov.ro
Legea 239/2025, care prevede taxarea cu 25 de lei a coletelor care intră în România din afara Uniunii Europene, respectiv de pe Temu, Trendyol, Shein sau Aliexpress intră în vigoare de astăzi. Compania de curierat Sameday și-a anunțat clienții ce trebuie să facă. Sameday și-a anunțat clienții că va colecta taxa de 25 de lei [...]
ARF a decis. 13 trenuri Alstom ce vor circula spre Brașov vor fi operate de către o companie privată # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că Guvernul României a adoptat Hotărârile nr. 1178 și 1179, prin care au fost aprobate ultimele două contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători atribuite prin procedură competitivă. Contractele vizează perioadele 2025–2028 și au fost atribuite către S.C. Interregional Călători S.R.L. (CSP-L2) și Societatea Națională de Transport [...]
FACTURI LA GAZE 2026 Ministrul Energiei promite soluții ca românii să nu plătească mai mult din primăvară # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că guvernul lucrează intens împreună cu operatorii de gaze pentru a găsi o „formulă simplă” care să împiedice majorarea facturilor după ce schema de plafonare a prețului la gaze va fi eliminată la începutul anului viitor. Potrivit oficialului, autoritățile analizează opțiuni astfel încât consumatorii casnici să nu fie afectați [...]
Dispare taxa de 1% pentru Crucea Roșie din prețul biletelor la evenimentele culturale, festivaluri și cinematografe # BizBrasov.ro
Instituțiile de cultură și de divertisment nu vor mai fi obligate să să perceapă un timbru al Crucii Roșii, de 1%, pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe. Această contribuție va mai fi plătită doar de federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive, fundațiile și entitățile organizatoare de evenimente [...]
Tânără de 26 de ani, adminsitrator al unei firme din Poiana Brașov, prinsă în flagrant de polițiști cu petarde și artificii deținute ilegal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au prins în flagrant o femeie, de 26 de ani, administrator al unei societăți comerciale, care deținea fără drept, în vederea comercializării, articole pirotehnice din categoria F1 într-un spațiu comercial din stațiune. „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că societatea comercială respectivă nu este autorizată pentru efectuarea de [...]
Din 8 ianuarie, Opera Brașov va pune în vânzare biletele pentru spectacolele din prima lună a anului # BizBrasov.ro
Opera Brașov anunță că, începând cu 8 ianuarie 2026, va pune în vânzare biletele pentru spectacolele din prima lună a anului. Anul 2026 se va deschide la Operă cu „Traviata”, de Verdi, ce va fi prezentată în 17 și 18 ianuarie, în ambele seri, rolul Violetei revenind invitatelor Laura Eftimie și, respectiv, Cristina Oltean. În [...]
Vești bune pentru începutul lui 2026: Ratele la credite scad de la 1 ianuarie, iar din aprilie urmează noi scăderi # BizBrasov.ro
De la 1 ianuarie 2026, ratele la creditele în lei scad, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din aprilie urmează noi scăderi de rate, dar reduceri semnificative ar putea urma mai degrabă din toamnă, după reducerea ratei [...]
Hidroelectrica ia o „pauză” la început de an în ceea ce privește emiterea facturilor, ca urmare a implementării unui nou sistem informatic # BizBrasov.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: [...]
De vineri, se va schia pe toate pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru. 110.000 de m.c. de zăpadă artificială au fost produși până acum # BizBrasov.ro
De vineri, 2 ianuarie, începând cu ora 9.00, se va schia pe pârtiile din zona superioară a masivului Postăvarul, cu excepția pârtiei Ruia, și pe cele două pârtii pentru începători, Bradul și Stadion, deschise ieri. Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre [...]
Locuitorii de pe întregul glob se pregătesc să întâmpine anul 2026. Diferențele de fusuri orare și poziționări geografice fac ca unele regiuni să pășească în noul an chiar cu câteva ore înaintea altora, într-o adevărată „călătorie a timpului” spre vestul planetei. Kiritimati (Kiribati) – primul loc din lume care intră în 2026 Primul punct de [...]
Jandarmii brașoveni, solicitați de 1.160 de ori să gonească urșii în primele 9 luni ale acestui an/ Peste 60% din numărul total de apeluri a fost în Brașov și Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Jandarmii brașoveni au fost sesizați, în primele nouă luni ale acestui an, cu privire la prezența urșilor în 1160 de situații, comparativ cu 770 în 2024. „Acțiunile la care am acționat au fost soluționate după cum urmează: în 559 (378 în 2024) de situații la ajungerea efectivelor în zonele indicate animalele sălbatice nu a fost [...]
Atenție! Apa din câteva localități din Vestul județului Brașov nu este potabilă, după o poluare accidentală # BizBrasov.ro
După ce un camion care transporta lemne s-a răsturnat în râul de pe Valea Arpașului, uleiul și motorina s-au deversat accidental în cursul de apă. În acest context, apa din rețeaua publică a orașului Victoria și a localităților învecinate din Vestul județului nu mai este potabilă, după cum a anunțat furnizorul Aromapa Serv SRL Ucea. [...]
Ultima căsătorie programată din acest an la Brașov a fost oficiată ieri, 30 decembrie. Din totalul de 1.235 de căsătorii civile, anul acesta au fost încheiate și 42 de căsătorii în care unul dintre soți este cetățean străin. Numărul căsătoriilor din acest an nu este semnificativ mai mare decât anul trecut, când au fost înregistrate [...]
Înșelătorie cu dividende. Se promit câștiguri consistente, dar de fapt rămâi fără bani în cont # BizBrasov.ro
Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se solicită date personale şi bancare, după ce sunt induşi în eroare că pot încasa dividende substanţiale, prin intermediul unor site-uri care imită platforma oficială a Bursei. „Bursa de Valori Bucureşti doreşte să informeze publicul larg cu privire la apariţia [...]
Cum vor circula autobuzele de Revelion: RATBV va asigura curse „de noapte” pe mai multe linii # BizBrasov.ro
În 31 decembrie, mijloacele de transport în comun vor circula conform unei zile lucrătoare (luni-vineri) în intervalul orar 5:00-21:00. Între orele 21.00 și 1.30 vor circula autobuzele și troleibuzele de pe următoarele rute: 1, 2, 2B, 4, 5, 6, 16, 17, 24, 28, 31, 34, 36 și 41. Linia 20 va fi asigurată de un [...]
Revelion în Piața Sfatului din Brașov: Care este programul petrecerii într-un decor de poveste # BizBrasov.ro
Ca și în anii trecuți, dacă vrei să te bucuri de muzică bună, într-un decor de poveste, poți să alegi petrecerea în aer liber din Piața Sfatului. Aici vei avea partea de muzică bună, mixată de DJ-ii Kiss FM, Târgul de Crăciun care va fi deschis până târziu, și un spectacol de lasere memorabil. „La acest [...]
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, că România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare din Transilvania. Potrivit ANM, rămân în vigoare și avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri, iar primele [...]
Guvernul a schimbat regulile pentru concediul medical. Câte zile se vor mai plăti și cu ce pagubă rămâne angajatul bolnav # BizBrasov.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică substanțial modul în care sunt plătite concediile medicale și felul în care acestea sunt verificate. Începând cu 1 februarie 2026, angajatorii vor suporta costul primelor cinci zile de concediu medical pentru fiecare salariat, iar prima zi nu va mai fi plătită, fiind diminuată din indemnizație. Ordonanța [...]
Un drum „de țară” care leagă județele Brașov și Harghita intră în reabilitare. Investiția depășește 168 de milioane de lei # BizBrasov.ro
A fost semnat contractul pentru reabilitarea DJ137A care leagă județele Harghita și Brașov, anunță autoritățile locale. Drumul este împărțit în trei tronsoane, iar pentru două dintre ele s-au semnat contractele de execuție în lunile noiembrie și decembrie. Însă, la tronsonul al treilea lucrările începute cu 6 ani în urmă au fost oprite și s-a intrat [...]
200 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe străzile Brașovului. Primăria solicită cetățenilor și firmelor să își curețe trotuarele # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire, Comprest, a acționat cu peste 25 de utilaje ieri seară și astăzi, pentru a asigura cele mai bune condiții de circulație pe străzile municipiului și Poienii Brașov. Ieri, 28 de utilaje de deszăpezire au acționat în intervalul orar 16.30 -22.00, iar astăzi de dimineață s-a intrat în trasee cu [...]
Atenție, șoferi! Carburanții se scumpesc cu 30 de bani pe litru chiar la miezul nopții # BizBrasov.ro
Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorări a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16 lei în plus pentru un plin, deși prețul petrolului la nivel mondial a scăzut cu 25% pe parcursul acestui an. [...]
Noapte albă pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov. Marți seara, la ora 21:40, echipele de intervenție au fost alertate cu privire la un accident rutier deosebit de grav produs pe Valea Arpașu Mare, unde un camion s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă, existând informații inițiale despre două persoane inconștiente și încarcerate. La [...]
Astăzi nu ne putem imagina o lume fară banala hârtie. Însă, în trecut ea reprezenta un bun de lux și era greu de găsit. Într- o piață în care hârtia se procura greu și mereu din import, iar cererea pentru acest produs fiind din ce in ce mai mare, la Brașov a fost înființată, la [...]
Lucrări de reparații de până la 2,5 milioane de lei la stația de epurare a Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Braşov vrea să deruleze câteva lucrări de reparaţii la staţia de epurare a Braşovului, aflată în cartierul Stupini. În acest sens, a lansat o licitaţie publică în vederea achiziției serviciilor de întreținere și reparare pentru menținerea în stare bună de funcționare pentru mai multe echipamente între care se numără grătarele rare și dese de [...]
CJ Brașov vrea energie de la soare pentru centrele educaționale și spitalele din subordine. Întocmește un studiu pentru a afla viabilitatea investițiilor și a putea accesa finanțări pentru echipamente # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a demarat elaborarea unui studiu de fezabilitate care vizează instalarea de panouri fotovoltaice pe clădiri publice, dar și realizarea unor parcuri fotovoltaice, acolo unde condițiile o permit. Documentația tehnică are un cost de 190.000 de lei și va fi realizată de firma Conceptyx Energy S.R.L. din Cluj-Napoca. Potrivit caietului de sarcini aferent [...]
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea prevenirii și combaterii atacurilor urșilor în municipiu. Contractul a fost semnat cu Regia Locală a Pădurilor Kronstadt, care s-a ocupat și până acum de furnizarea acestor servicii, și este valabil pentru primele patru luni ale lui 2026. Pe lângă „goane”, pădurarii ar urma să presteze inclusiv servicii [...]
Investiție de peste 400.000 de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video al Aeroportului Internațional Brașov # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov deține un sistem de televiziune cu circuit închis, care asigură supravegherea perimetrală a amplasamentului pe timp de zi și de noapte. Acum, conducerea aeroportului a decis să extindă aceste rețele pentru a acoperi și „unghiurile moarte”, valoarea totală a investiției în montarea echipamentelor fiind de 332.391,17 lei fără TVA, respectiv 402.193,31 lei cu [...]
Denumirea leului românesc provine de la utilizarea pe teritoriul României a unor monede olandeze de argint numite Leeuwendaalder („taleri – leu” din olandeză) apărute în secolul al XVII – lea pe teritoriul României. În secolul al XVII-lea, Țările Române nu aveau o monedă proprie unitară. Piața era dominată de diverse monede străine, însă cea mai [...]
Fostul primar din Sâmbăta de Sus, trimis în judecată pentru ilegalități comise când era deja judecat pentru abuzuri comise în perioada 2008 – 2013 # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a preluat cauza la data de 6 iunie 2025 și a finalizat cercetările și a dispus trimitere în judecată la data de 23 decembrie 2025 a lui Vasile Andreaș, fostul primar al comunei Sâmbăta de Sus față pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru [...]
Pericol de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi. Salvamontiștii vă recomandă să evitați deplasările în aceste zone # BizBrasov.ro
Având în vedere informarea nivometeorologică emisă pentru perioada în curs și riscul de avalanșă însemnat (grad 3) la altitudini de peste 1800 m, salvatorii montani avertizează asupra pericolelor reale existente în zona montană înaltă, în special în masivele Făgăraș și Bucegi. Condițiile recente, caracterizate de vânt puternic și ninsori viscolite, au favorizat formarea plăcilor de [...]
ANPC: Amenzi de 700.000 de lei pentru mai multe hoteluri și restaurante din stațiuni turistice # BizBrasov.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat peste 300 de operatori economici din stațiuni și zone turistice. Aceștia au găsit mai multe nereguli, precum produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecție pentru perne în unitățile de cazare, preparate culinare fără elementele de identificare. Echipele de control au dat amenzi de aproape 700.000 [...]
Iubitorii de patinaj, așteptați la Baza Sportivă Olimpia chiar și în prima zi din 2026 # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt aștepați la Patinorul Olimpia și în perioada sărbătorilor. Dacă în 31 decembrie acesta va fi închis, în prima zi din 2026 administratorii anunță că patinoarul se va deschide. „Joi 1 ianuarie, veți putea patina începând cu orele 14,00; 16:00; 18:00; 20:00. Începând cu data de 2 ianuarie 2026 patinoarul va funcționa [...]
De la o centrală abandonată, la un centru de asistență socială modern. Acesta va avea săli de terapie, ateliere, camere de evaluare și consiliere, în special pentru persoane cu dizabilități # BizBrasov.ro
Fostul punct termic dezafectat de pe Strada Dobrogei 58, care face parte dintr-un program mai larg de reconversie derulat de municipalitate, este aproape gata. Clădirea a fost finalizată, va fi dotată cu mobilier și aparatură specifică și va intra în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov. „Așa arată fostul punct termic de pe strada Dobrogei, [...]
Furnizorii de energie vin cu oferte „imbatabile” la final de an. O companie a redus prețul pe kilowatt la 0,99 lei, însă oferta este doar temporară # BizBrasov.ro
La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea. Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența. De exemplu, furnizorul Nova Power & [...]
Serviciile stomatologice vor fi decontate în spitale de Stat: Programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății # BizBrasov.ro
AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma) este programul care va fi lansat de Guvernul României, prin care serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat. Programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie, notează profit.ro. „În [...]
Brașovean reținut de polițiști, după ce a zgâriat mai multe mașini parcate în apropierea locuinței sale # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru distrugere, după ce un bărbat a fost reținut, fiind bănuit că ar fi provocat avarii mai multor autoturisme parcate pe domeniul public. Sesizarea a fost făcută la sfârșitul lunii noiembrie, când proprietarii a două autovehicule parcate pe o stradă [...]
Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov a avizat astăzi o serie de restricții și amenajări temporare pentru buna desfășurare a petrecerii de Revelion din Piața Sfatului. Astfel, începând din această seară de la ora 22.00 se vor elibera parcările publice spre Livada Poștei, din zona AJOFM. Mâine, se va închide circulțaia pentru o oră [...]
VIDEO 650 de kilograme de petarde și artificii, descoperite în urma unor percheziții efectuate la un tânăr de 19 ani din Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș au efectuat, astăzi, trei percheziții domiciliare în Făgăraș, întru-un dosar penal deschis pentru nerespectarea prevederilor legale la regimul materiilor explozive. „Astfel, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și [...]
În noaptea de Revelion, dar și pe 1 ianuarie 2026, trei farmacii din Braşov vor avea program non-stop. Este vorba despre farmaciile de pe Bulevardul Griviţei nr. 67, str. 13 Decembrie 117 şi de pe B-dul Iuliu Maniu nr. 49. O farmacie cu program non-stop va fi deschisă la Făgăraş O farmacie cu program non-stop [...]
Ce program au magazinele, mall-urile și cinematografele din Brașov, în perioada Revelionului # BizBrasov.ro
Marii retaileri au anunţat un program special de funcţionare al hypermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara suferă modificări faţă de intervalul obişnuit. Auchan În Ajunul Anului Nou, joi, 31 decembrie, magazinele vor avea program redus, de la 7:00 la 18:00. Pe 1 ianuarie, magazinele vor fi închise. În 2 ianuarie, orarul [...]
Reclamă fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune” # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”. „În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat, secretar de stat [...]
Filarmonica Brașov dă tonul anului 2026 cu un program promițător: Ce concerte au pregătit organizatorii pentru luna ianuarie # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov a încheiat anul 2025 cu două concerte de Crăciun, în cadrul cărora Orchestra Filarmonicii Brașov a interpretat celebrul Oratoriu de Crăciun de Johann Sebastian Bach, sub bagheta maestrului Steffen Schlandt. Aceste seri au marcat finalul unui an intens, caracterizat de o mare diversitate de evenimente și întâlniri muzicale, desfășurate atât în spațiile consacrate, [...]
DN 1 reîncepe să se transforme în „parcare”. Polițiștii le recomandă șoferilor să aleagă rutele alternative # BizBrasov.ro
Centrul Infotrafic anunță că marți sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul dinspre București către Brașov. De asemenea, este semnalată aglomerație și pe raza stațiunilor Bușteni, Azuga și Predeal, pe ambele sensuri de deplasare. În contextul intensificării deplasărilor către destinațiile de [...]
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion: Hotelierii din Poiana Brașov se plâng că au rămas cu camere goale în noaptea dintre ani și oferă reduceri pe ultima sută de metri # BizBrasov.ro
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii încearcă acum să mai câștige clienți, cu reduceri aplicate în ultimele zile, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Mulți turiști au amânat decizia tocmai din cauza costurilor, iar acum apar oferte last minute, pachete flexibile și petreceri care nu mai sunt incluse automat. Dacă vreți să ajungeți [...]
Administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov au anunțat deschiderea primelor două pârtii din stațiune Astfel, de astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion. „Continuăm să lucrăm la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor [...]
Brașovul, sub Cod galben de vânt: Avertizările meteorologilor au fost prelungite până în seara de Revelion # BizBrasov.ro
Avertizările Cod galben de vânt au fost prelungite de meteorologi până în seara de Revelion. Sunt afectate mai multe județe, iar viteza vântului poate ajunge până la 120 km/h. Potrivit ANM, Prima avertizare Cod galben, valabilă marți până la ora 20.00, vizează județele Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Albă, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Brașov, [...]
În perioada următoare, mijloacele de transport public de călători RATBV vor circula după următorul program, adaptat cerințelor de mobilitate existente la nivelul municipiului Brașov și zonei metropolitane: – 31 decembrie 2025: program zi lucrătoare, dar ultimele plecări în curse vor fi efectuate la orele 21.00. EXCEPȚIE: cele 14 linii care circulă în noaptea de Revelion [...]
ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și parcurile de distracții. Paul Anghel, director în ANPC: „Siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial” # BizBrasov.ro
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a afirmat că a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și cele de distracții, subliniind că siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial. Anghel a explicat că documentația tehnică nu este o formalitate, ci o garanție că echipamentele sunt sigure. „Autoritatea [...]
