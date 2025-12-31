De unde vine denumirea de „Leu” a monedei românești

11:40

Cei patru judecători numiți de PSD nu au intrat nici astăzi în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ceea ce înseamnă că legea, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie, nu poate fi aplicată. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia în privința reformei pensiilor magistraților, din [...]