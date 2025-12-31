Primăria plătește peste 170.000 de lei pentru „a păzi” Brașovul de urși
BizBrasov.ro, 31 decembrie 2025 05:40
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea prevenirii și combaterii atacurilor urșilor în municipiu. Contractul a fost semnat cu Regia Locală a Pădurilor Kronstadt, care s-a ocupat și până acum de furnizarea acestor servicii, și este valabil pentru primele patru luni ale lui 2026. Pe lângă „goane”, pădurarii ar urma să presteze inclusiv servicii [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
05:40
Astăzi nu ne putem imagina o lume fară banala hârtie. Însă, în trecut ea reprezenta un bun de lux și era greu de găsit. Într- o piață în care hârtia se procura greu și mereu din import, iar cererea pentru acest produs fiind din ce in ce mai mare, la Brașov a fost înființată, la [...]
05:40
Lucrări de reparații de până la 2,5 milioane de lei la stația de epurare a Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Braşov vrea să deruleze câteva lucrări de reparaţii la staţia de epurare a Braşovului, aflată în cartierul Stupini. În acest sens, a lansat o licitaţie publică în vederea achiziției serviciilor de întreținere și reparare pentru menținerea în stare bună de funcționare pentru mai multe echipamente între care se numără grătarele rare și dese de [...]
05:40
CJ Brașov vrea energie de la soare pentru centrele educaționale și spitalele din subordine. Întocmește un studiu pentru a afla viabilitatea investițiilor și a putea accesa finanțări pentru echipamente # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a demarat elaborarea unui studiu de fezabilitate care vizează instalarea de panouri fotovoltaice pe clădiri publice, dar și realizarea unor parcuri fotovoltaice, acolo unde condițiile o permit. Documentația tehnică are un cost de 190.000 de lei și va fi realizată de firma Conceptyx Energy S.R.L. din Cluj-Napoca. Potrivit caietului de sarcini aferent [...]
05:40
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea prevenirii și combaterii atacurilor urșilor în municipiu. Contractul a fost semnat cu Regia Locală a Pădurilor Kronstadt, care s-a ocupat și până acum de furnizarea acestor servicii, și este valabil pentru primele patru luni ale lui 2026. Pe lângă „goane”, pădurarii ar urma să presteze inclusiv servicii [...]
05:40
Investiție de peste 400.000 de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video al Aeroportului Internațional Brașov # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov deține un sistem de televiziune cu circuit închis, care asigură supravegherea perimetrală a amplasamentului pe timp de zi și de noapte. Acum, conducerea aeroportului a decis să extindă aceste rețele pentru a acoperi și „unghiurile moarte”, valoarea totală a investiției în montarea echipamentelor fiind de 332.391,17 lei fără TVA, respectiv 402.193,31 lei cu [...]
Acum 2 ore
04:50
Denumirea leului românesc provine de la utilizarea pe teritoriul României a unor monede olandeze de argint numite Leeuwendaalder („taleri – leu” din olandeză) apărute în secolul al XVII – lea pe teritoriul României. În secolul al XVII-lea, Țările Române nu aveau o monedă proprie unitară. Piața era dominată de diverse monede străine, însă cea mai [...]
Acum 12 ore
21:50
Fostul primar din Sâmbăta de Sus, trimis în judecată pentru ilegalități comise când era deja judecat pentru abuzuri comise în perioada 2008 – 2013 # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a preluat cauza la data de 6 iunie 2025 și a finalizat cercetările și a dispus trimitere în judecată la data de 23 decembrie 2025 a lui Vasile Andreaș, fostul primar al comunei Sâmbăta de Sus față pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru [...]
18:00
Pericol de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi. Salvamontiștii vă recomandă să evitați deplasările în aceste zone # BizBrasov.ro
Având în vedere informarea nivometeorologică emisă pentru perioada în curs și riscul de avalanșă însemnat (grad 3) la altitudini de peste 1800 m, salvatorii montani avertizează asupra pericolelor reale existente în zona montană înaltă, în special în masivele Făgăraș și Bucegi. Condițiile recente, caracterizate de vânt puternic și ninsori viscolite, au favorizat formarea plăcilor de [...]
17:50
ANPC: Amenzi de 700.000 de lei pentru mai multe hoteluri și restaurante din stațiuni turistice # BizBrasov.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat peste 300 de operatori economici din stațiuni și zone turistice. Aceștia au găsit mai multe nereguli, precum produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecție pentru perne în unitățile de cazare, preparate culinare fără elementele de identificare. Echipele de control au dat amenzi de aproape 700.000 [...]
Acum 24 ore
16:20
Iubitorii de patinaj, așteptați la Baza Sportivă Olimpia chiar și în prima zi din 2026 # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt aștepați la Patinorul Olimpia și în perioada sărbătorilor. Dacă în 31 decembrie acesta va fi închis, în prima zi din 2026 administratorii anunță că patinoarul se va deschide. „Joi 1 ianuarie, veți putea patina începând cu orele 14,00; 16:00; 18:00; 20:00. Începând cu data de 2 ianuarie 2026 patinoarul va funcționa [...]
15:50
De la o centrală abandonată, la un centru de asistență socială modern. Acesta va avea săli de terapie, ateliere, camere de evaluare și consiliere, în special pentru persoane cu dizabilități # BizBrasov.ro
Fostul punct termic dezafectat de pe Strada Dobrogei 58, care face parte dintr-un program mai larg de reconversie derulat de municipalitate, este aproape gata. Clădirea a fost finalizată, va fi dotată cu mobilier și aparatură specifică și va intra în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov. „Așa arată fostul punct termic de pe strada Dobrogei, [...]
15:10
Furnizorii de energie vin cu oferte „imbatabile” la final de an. O companie a redus prețul pe kilowatt la 0,99 lei, însă oferta este doar temporară # BizBrasov.ro
La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea. Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența. De exemplu, furnizorul Nova Power & [...]
14:30
Serviciile stomatologice vor fi decontate în spitale de Stat: Programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății # BizBrasov.ro
AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma) este programul care va fi lansat de Guvernul României, prin care serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat. Programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie, notează profit.ro. „În [...]
14:10
Brașovean reținut de polițiști, după ce a zgâriat mai multe mașini parcate în apropierea locuinței sale # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru distrugere, după ce un bărbat a fost reținut, fiind bănuit că ar fi provocat avarii mai multor autoturisme parcate pe domeniul public. Sesizarea a fost făcută la sfârșitul lunii noiembrie, când proprietarii a două autovehicule parcate pe o stradă [...]
14:00
Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov a avizat astăzi o serie de restricții și amenajări temporare pentru buna desfășurare a petrecerii de Revelion din Piața Sfatului. Astfel, începând din această seară de la ora 22.00 se vor elibera parcările publice spre Livada Poștei, din zona AJOFM. Mâine, se va închide circulțaia pentru o oră [...]
14:00
VIDEO 650 de kilograme de petarde și artificii, descoperite în urma unor percheziții efectuate la un tânăr de 19 ani din Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș au efectuat, astăzi, trei percheziții domiciliare în Făgăraș, întru-un dosar penal deschis pentru nerespectarea prevederilor legale la regimul materiilor explozive. „Astfel, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și [...]
13:20
În noaptea de Revelion, dar și pe 1 ianuarie 2026, trei farmacii din Braşov vor avea program non-stop. Este vorba despre farmaciile de pe Bulevardul Griviţei nr. 67, str. 13 Decembrie 117 şi de pe B-dul Iuliu Maniu nr. 49. O farmacie cu program non-stop va fi deschisă la Făgăraş O farmacie cu program non-stop [...]
13:10
Ce program au magazinele, mall-urile și cinematografele din Brașov, în perioada Revelionului # BizBrasov.ro
Marii retaileri au anunţat un program special de funcţionare al hypermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara suferă modificări faţă de intervalul obişnuit. Auchan În Ajunul Anului Nou, joi, 31 decembrie, magazinele vor avea program redus, de la 7:00 la 18:00. Pe 1 ianuarie, magazinele vor fi închise. În 2 ianuarie, orarul [...]
12:30
Reclamă fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune” # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”. „În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat, secretar de stat [...]
12:20
Filarmonica Brașov dă tonul anului 2026 cu un program promițător: Ce concerte au pregătit organizatorii pentru luna ianuarie # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov a încheiat anul 2025 cu două concerte de Crăciun, în cadrul cărora Orchestra Filarmonicii Brașov a interpretat celebrul Oratoriu de Crăciun de Johann Sebastian Bach, sub bagheta maestrului Steffen Schlandt. Aceste seri au marcat finalul unui an intens, caracterizat de o mare diversitate de evenimente și întâlniri muzicale, desfășurate atât în spațiile consacrate, [...]
12:10
DN 1 reîncepe să se transforme în „parcare”. Polițiștii le recomandă șoferilor să aleagă rutele alternative # BizBrasov.ro
Centrul Infotrafic anunță că marți sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul dinspre București către Brașov. De asemenea, este semnalată aglomerație și pe raza stațiunilor Bușteni, Azuga și Predeal, pe ambele sensuri de deplasare. În contextul intensificării deplasărilor către destinațiile de [...]
12:10
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion: Hotelierii din Poiana Brașov se plâng că au rămas cu camere goale în noaptea dintre ani și oferă reduceri pe ultima sută de metri # BizBrasov.ro
Stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii încearcă acum să mai câștige clienți, cu reduceri aplicate în ultimele zile, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Mulți turiști au amânat decizia tocmai din cauza costurilor, iar acum apar oferte last minute, pachete flexibile și petreceri care nu mai sunt incluse automat. Dacă vreți să ajungeți [...]
11:20
Administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov au anunțat deschiderea primelor două pârtii din stațiune Astfel, de astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion. „Continuăm să lucrăm la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor [...]
11:20
Brașovul, sub Cod galben de vânt: Avertizările meteorologilor au fost prelungite până în seara de Revelion # BizBrasov.ro
Avertizările Cod galben de vânt au fost prelungite de meteorologi până în seara de Revelion. Sunt afectate mai multe județe, iar viteza vântului poate ajunge până la 120 km/h. Potrivit ANM, Prima avertizare Cod galben, valabilă marți până la ora 20.00, vizează județele Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Albă, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Brașov, [...]
10:50
În perioada următoare, mijloacele de transport public de călători RATBV vor circula după următorul program, adaptat cerințelor de mobilitate existente la nivelul municipiului Brașov și zonei metropolitane: – 31 decembrie 2025: program zi lucrătoare, dar ultimele plecări în curse vor fi efectuate la orele 21.00. EXCEPȚIE: cele 14 linii care circulă în noaptea de Revelion [...]
10:20
ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și parcurile de distracții. Paul Anghel, director în ANPC: „Siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial” # BizBrasov.ro
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a afirmat că a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă și cele de distracții, subliniind că siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial. Anghel a explicat că documentația tehnică nu este o formalitate, ci o garanție că echipamentele sunt sigure. „Autoritatea [...]
10:10
Peste 65% din deșeuri, valorificate până în 2035: planul județului Brașov pentru un sistem modern de management al gunoiului # BizBrasov.ro
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Brașov, unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură de mediu din județ, a intrat într-o etapă-cheie: obținerea acordului de mediu. Consiliul Județean Brașov, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov, a depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM), document [...]
10:00
Autostrada Ploiești-Brașov rămâne o iluzie. Finanțarea și studiile neclare îngreunează startul lucrărilor # BizBrasov.ro
Autostrada Ploiești – Brașov este una care, de peste 20 de ani, reprezintă un subiect de discuție pentru toate administrațiile. Deși este esențială pentru fluidizarea traficului, proiectul acesteia nu a reușit să fie realizat de nimeni. După aproape două decenii de promisiuni, autostrada Ploiești-Brașov — proiectată să elimine ambuteiajele cunoscute de pe Valea Prahovei — [...]
09:50
Autostrada Ploiești-Brașov rămâne o iluzie – finanțarea și studiile neclare îngreunează startul lucrărilor # BizBrasov.ro
Autostrada Ploiești – Brașov este una care, de peste 20 de ani, reprezintă un subiect de discuție pentru toate administrațiile. Deși este esențială pentru fluidizarea traficului, proiectul acesteia nu a reușit să fie realizat de nimeni. După aproape două decenii de promisiuni, autostrada Ploiești-Brașov — proiectată să elimine ambuteiajele cunoscute de pe Valea Prahovei — [...]
09:30
Antreprenorul brașovean Tudor Iliescu, unul dintre fondatorii Mondly, se implică cu 4,5 milioane de euro în reconversia Halei Ford din Capitală # BizBrasov.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, l-a atras, printr-o majorare de capital, pe antreprenorul brașovean Tudor Iliescu, vicepreședinte în cadrul gigantului mondial în domeniul educației Pearson, în dezvoltarea One Gallery, care presupune reconversia monumentului istoric Hala Ford, din cartierul bucureștean Floreasca. One United Properties a preluat, în decembrie [...]
09:10
Un fost pilot belgian a vândut un proiect de parc industrial în Ghimbav, dedicat IMM-urilor, pentru 2,5 milioane de euro. Noul proprietar trebuie să investească 13,6 milioane de euro # BizBrasov.ro
Grupul imobiliar M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România, a intrat și pe sectorul logistic al pieței imobiliare locale, după o tranzacție cu fostul pilot belgian de raliuri Yves Weerts, în urma căreia a cumpărat un proiect care prevede construirea de hale dedicate companiilor mici și mijlocii, o nișă [...]
08:50
Adriana Miron, trimisă de Cioloș la Brașov, plasată de Coliban lui Scripcaru, preluată de Darău la Ministerul Economiei # BizBrasov.ro
Fostul city-manager al Brașovului, Adriana Miron, aterizată, după alegerile pierdute de Allen Coliban, în funcția de director al Agenției Metropolitane Brașov, a fost preluată, săptămâna trecută, ca șef de cabinet de noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Miron a ajuns la Brașov în 2021, fiind mai întâi angajată la Agenția Metropolitană Brașov și detașată la [...]
Ieri
06:00
Familia Madar intenționează să demareze un proiect de investiții de 5,6 milioane de euro într-un centru logistic în orașul Ghimbav, arată documentele supuse aprobării la Agenția pentru Protecția Mediului. Documentele arată că firma Madex SA vrea să construiască un depozit construit pe structura parter plus două etaje pe o suprafață de peste 110.000 de metri [...]
05:50
Crizbășan a băgat Doripesco în concordat preventiv, după ce a ajuns la datorii de peste 32 de milioane de lei # BizBrasov.ro
În ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, Tribunalul Brtașov a admis solicitarea companiei Doripesco SA de intrare în insolvență, fiind demarată procedura de concordat preventiv. În funcţia de administrator concordatar a numit practicianul TOP EXPERT SPRL. Compania a decis să intre în insolvență chiar dacă a terminat 2024 cu un profit de circa 500.000 de lei, [...]
05:40
Investiție de 10 milioane de lei în construcția unui nou bloc în zona Aulei Universității # BizBrasov.ro
Compania imobiliară Cosmopolit continuă dezvoltarea proiectului de pe strada Traian Grozăvescu și a depus documentația necesară pentru avizarea construcției unui nou bloc în zona Aulei Universității din Brașov. Proiectul vizează un teren cu o suprafață de 2.590 de metri pătrați, situat în vecinătatea unor imobile recent finalizate, și presupune inclusiv demolarea unei clădiri vechi existente [...]
05:40
Aviz de la Circulație pentru nodul rutier care va lega Ocolitoarea de drumul spre aeroport și viitoarea autostradă Brașov – Făgăraș # BizBrasov.ro
Proiectul nodului rutier care va asigura legătura între Ocolitoarea Brașovului, drumul spre Aeroportul Internațional Brașov și viitoarea autostradă Brașov – Făgăraș a fost aprobat de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov. Documentația tehnică realizată de proiectantul desemnat a primit aviz favorabil pentru nodul rutier propus pe strada Lânii, etapă esențială pentru implementarea investiției. Nodul [...]
04:50
Momentul magic al trecerii dintre ani: Cele mai fascinante tradiții și superstiții de Revelion din România # BizBrasov.ro
De la obiceiuri vechi și pline de simbolism până la ritualuri moderne, influențate de era digitală, oamenii din întreaga lume își pun dorințe, respectă tradiții și caută să atragă norocul pentru 2026, anul ce urmează. Indiferent de locul unde te afli, magia trecerii dintre ani rămâne o celebrare a noilor începuturi, a norocului și a [...]
04:00
O opțiune de taxare mai ieftină pentru călătorii scurte va fi introdusă în Bulgaria din 2026, odată cu adoptarea euro: vigneta de o zi pentru autoturisme, transmite Mediafax. Bulgaria va introduce oficial, de la 3 februarie 2026, o vignetă de o zi pentru autoturismele și vehiculele de pasageri cu masa de până la 3,5 tone. [...]
29 decembrie 2025
17:10
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, oferind o imagine de ansamblu despre cum vor arăta ultimele zile din 2025 şi primele din 2026. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci în perioada Revelionului, însă temperaturile vor crește ușor în primele zile ale noului an, pentru ca apoi să [...]
16:30
Un afacerist din Brașov a rămas fără 1,74 milioane de lei, bani încasați ilegal în perioada în care firma avea suspendată activitatea de către Poliția Locală # BizBrasov.ro
În preajma Crăciunului, Poliția Locală Brașov a intensificat controalele și a derulat atât activități de informare și de preventive, cât și de sancționare a faptelor ilicite. Astfel, în perioada 19 – 28 decembrie, agenții de la Serviciul Control comercial și protecția mediului au aplicat 21 sancțiuni în valoare de 18.800 lei și au confiscat 162 [...]
16:10
„Ioana Nemeș. Monthly Evaluations”, o selecție de șase zile din viața artistei, prezentată în cadrul programului Window Art al Muzeului de Artă din Brașov # BizBrasov.ro
În continuarea programului Window Art și a expozițiilor dedicate unor figuri esențiale ale artei contemporane, precum George Roșu, Dan Perjovschi și Geta Brătescu, Muzeul de Artă Brașov prezintă la finalul anului 2025 o nouă expoziție în aer liber, dedicată artistei Ioana Nemeș (1979–2011). Prin această inițiativă, Muzeul de Artă Brașov continuă să aducă arta contemporană [...]
15:30
Poiana Brașov „test de răbdare” de Sărbători: totul plin, de la restaurante la parcări și la drum # BizBrasov.ro
Poiana Brașov, una dintre cele mai populare stațiuni montane din România, s-a transformat în acest final de an dintr-o destinație de relaxare într-un adevărat test de răbdare pentru mii de turiști. Zăpada insuficientă pentru schi, cozile interminabile, restaurantele pline și traficul sufocant au marcat vacanța de sărbători pentru vizitatori. Restaurantele, pline până la refuz Deși [...]
14:50
Studenții Universității Transilvania, „lecții” de la ANAF în cadrul unei campanii naționale de educație fiscală # BizBrasov.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat, în perioada 13 noiembrie – 16 decembrie 2025, campania „Educația fiscală pentru viitorul tău!” – program național de educație fiscală adresat studenților, cu implicarea a peste 75 specialiști ANAF și în parteneriat cu 42 de universități din toată țara. „Obiectivul campaniei a fost creșterea nivelului de informare [...]
14:30
Zona Bâlea Lac a rămas izolată, după ce telecabina a fost oprită din cauza vântului puternic # BizBrasov.ro
Accesul nu se poate face încă la peste 2.000 de metri altitudine, în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, după ce a fost oprită telecabina, însă se lucrează la repornirea transportului pe cablu în cursul zilei de luni. Telecabina dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac a fost oprită duminică, în urma Codului Roşu de vânt puternic din [...]
13:50
FOTO VIDEO Salvamontiștii brașoveni, avertisment pentru turiștii care merg pe munte: „Condițiile meteo au afectat stabilitatea multor arbori, care pot reprezenta un pericol real” # BizBrasov.ro
Salvamontiștii brașoveni îi avertizează pe turiștii care merg la munte despre riscurile de pe traseele montane, după ce vântul puternic din ultimele zile a afectat stabilitatea unor copaci. „Având în vedere episoadele de vreme severă din ultima perioadă, îi rugăm pe turiștii care se deplasează în zona montană, inclusiv în zonele de altitudine joasă, să manifeste [...]
13:30
Vântul „a măturat” zăpada de pe anumite tronsoane ale pârtiilor din Poiana Brașov. Când sunt șanse, totuși, să se poată schia în stațiune și pe ce trasee # BizBrasov.ro
Din păcate, deși ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost destul de coborâte, rafalele de vânt nu au permis folosirea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite. Cea mai mare parte a zăpezii de pe domeniul schiabil este artificială, stratul de zăpadă naturală fiind de doar 5 cm, potrivit datelor [...]
13:30
Atac cibernetic la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov: „Acest incident a afectat funcționarea bazei de date interne, dar și sistemele de stocare aferente” # BizBrasov.ro
Activitatea digitală a Spitalului de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov se confruntă cu dificultăți, din cauza unui atac cibernetic din 24 decembrie. Serverul virtual a fost compromis și criptat, astfel că nu a mai fost posibilă accesarea bazei de date a spitalului. „Desigur că acest incident a afectat funcționarea bazei de date interne, precum și [...]
12:30
Care este programul distracției de Revelion, din Piața Sfatului. RATBV va asigura curse „de noapte” pe mai multe linii # BizBrasov.ro
Ca și în anii trecuți, dacă vrei să te bucuri de muzică bună, într-un decor de poveste, poți să alegi petrecerea în aer liber din Piața Sfatului. Aici vei avea partea de muzică bună, mixată de DJ-ii Kiss FM, Târgul de Crăciun care va fi deschis până târziu, și un spectacol de lasere memorabil. Și [...]
12:20
243 de situații de urgență, gestionate de pompierii brașoveni în perioada Crăciunului # BizBrasov.ro
În perioada 25-28 decembrie 2025, pompierii brașoveni au gestionat 243 de situații de urgență înregistrate la nivelul județului Brașov. Echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 206 misiuni, pentru acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor aflate în dificultate, fiind asistate medical 188 de persoane. „De asemenea, în acest interval, eforturile pompierilor s-au concentrat [...]
12:00
Cu 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 în timpul săptămânii, românii vor avea oportunități mai bune pentru a-și organiza concediile. Cele mai multe libere din 2026 pică în luna ianuarie, însumând cinci în total. Doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, restul fiind [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.