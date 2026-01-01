Zi uriaşă pentru bulgari: Începând de la 1 ianuarie 2026, euro înlocuieşte oficial leva ca monedă naţională a Bulgariei, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Deşi integrarea europeană a Bulgariei este văzută de instituţii ca un pas către stabilitate economică, oamenii se tem să nu urmeze scumpiri majore. Vedeţi cum arată noile monede euro. FOTO

Zi uriaşă pentru bulgari: Începând de la 1 ianuarie 2026, euro înlocuieşte oficial leva ca monedă naţională a Bulgariei, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Deşi integrarea europeană a Bulgariei este văzută de instituţii ca un pas către stabilitate economică, oamenii se tem să nu urmeze scumpiri majore. Vedeţi cum arată noile monede euro. FOTO

