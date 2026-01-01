Saunele și băile în apă rece: trend de wellness sau aliat real al sănătății?

17:40

Să înrămezi banii pe care ți-i dau o celebritate? O modalitate ciudată de a economisi. Totuși, exact asta a făcut Robyn Gentry după ce a primit un bacșiș generos de 600 de dolari de la Taylor Swift. Cântăreața pop participa la un meci de fotbal american pe 25 decembrie, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, […]