Marcel Ciolacu se simte precum cocoşul jumulit de pene al anului care tocmai s-a încheiat: „A fost un an greu, dar am reuşit”

21:30

După mahmureala de la masa de Revelion, o ciorba acră de perișoare ar merge la fix. Iar regretatul bucătar Radu Anton Roman avea o rețetă perfectă pe care o prepara de câte ori avea ocazia. „Mâncare muntenească prin excelenţă, dar se face, de secole, în toată ţara, de la Săveni la Cerna şi de la […]