Moment incredibil în Londra: un cuplu a fost filmat cum întreținea acte sexuale într-un autobuz. Imaginile au devenit virale
Gândul, 1 ianuarie 2026 23:20
La Londra, o filmare cu un cuplu care întreținea acte sexuale într-un autobuz s-a viralizat pe platforma X. Doi tineri, aparent îmbrăcați în haine de iarnă, cu fețele acoperite cu eșarfe, sunt căutați de poliție pentru comiterea unui act obscen în spațiul public. Reacțiile furioase ale internauților Majoritatea comentatorilor s-au arătat revoltați, furioși și dezgustați […]
Acum o oră
23:20
23:20
Scene de groază în Belgia: Un suporter al naționalei de fotbal a Marocului a sărbătorit victoria de la meci cu kalașnikovul în stradă # Gândul
Partidul naționalist Vlaams Belang a cerut imediat măsuri aspre după mai multe nereguli raportate pe durata celebrării victoriei naționalei de fotbal a Marocului de la Cupa Mondială a Națiunilor Africane. Incidentul a fost raportat la Bruxelles, luni, pe 29 decembrie, în urma meciului dintre Maroc și Zambia. Pe străzi, celebrarea victoriei Marocului împotriva Zambiei a […]
Acum 2 ore
22:30
Marcel Ciolacu se simte precum cocoşul jumulit de pene al anului care tocmai s-a încheiat: „A fost un an greu, dar am reuşit” # Gândul
2024 şi 2025 au fost nişte ani foarte solicitanţi pentru fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu. Candidat pentru şefia partidului, apoi la alegerile prezidenţiale şi la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, acesta a avut mult de tras pe parcursul celor doi ani. Lucru resimţit şi de politician care a ilustrat tot acest parcurs printr-o fotografie sugestivă. […]
22:30
Bărbat călcat de tren în Gara Videle, în prima zi din noul an. Gestul care i-a fost fatal victimei # Gândul
Un bărbat a murit, chiar în prima zi a noului an, după ce a fost lovit de un tren de călători în Gara Videle. Victima ar fi încercat să treacă peste calea ferată fără să se asigure. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Transporturi Feroviare, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Videle s-au sesizat […]
22:20
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei din Elveția: „În aceste momente de întristare, înălţăm rugăciuni” # Gândul
Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe și îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru cei care și-au pierdut viața sau au fost grav răniți în tragedia de la Crans Montana, dar și pentru familiile lor. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de condoleanțe tuturor celor implicați […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – Ion Cristoiu, publicist și scriitor. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la dezbateri care au […]
Acum 4 ore
22:00
Posturile MTV au fost deconectate în mai multe țări, inclusiv în România. Canalele de muzică dispar complet după 44 de ani de difuzare continuă # Gândul
Mai multe posturi ale MTV au fost deconectate în mai multe țări, inclusiv România. Paramount Global, proprietarul brandului, spune că decizia vine pe fondul unor măsuri agresive de reducere a costurilor și afectează canalele tematice MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Cei de la Paramount Global vor închide canalele de […]
21:50
Un bărbat a murit după ce a încercat să aprindă o petardă. Materialul pirotehnic a provocat o explozie puternică, fatală pentru victimă # Gândul
Ajunul Anului Nou s-a transformat într-o tragedie pentru un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 63 de ani, care a murit în urma unei deflagrații provocate de o petardă. Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 17:00, în cartierul Acilia, la periferia capitalei italiene, Roma, informează romatoday.it. Potrivit primelor informații din ancheta […]
21:40
Trendurile anului 2025 care s-au remarcat pe internet la nivel global : De la Labubu și blugii „MAGA” la meme-ul ”6-7” # Gândul
2025 s-a încheiat, însă moștenirea acestui an va fi de lungă durată: revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și politicile sale tarifare, escaladarea războaielor regionale, criza accesibilității și cursa AI. Însă, 2025 lasă în urmă și trenduricare au afectat într-o oarecare măsură stilul de viață a milioane de oameni. 2024 a adus delicioasa „ciocolată […]
21:30
Rețeta de ciorba acră de perișoare, pe care o prepara regretatul bucătar Radu Anton Roman. E numai bună pentru mahmureala de după Revelion # Gândul
După mahmureala de la masa de Revelion, o ciorba acră de perișoare ar merge la fix. Iar regretatul bucătar Radu Anton Roman avea o rețetă perfectă pe care o prepara de câte ori avea ocazia. „Mâncare muntenească prin excelenţă, dar se face, de secole, în toată ţara, de la Săveni la Cerna şi de la […]
21:20
Președintele Nicușor Dan vine cu un alt mesaj de An Nou, după cel cu greșeli din Ajun: „Privesc spre 2026 cu responsabilitate” # Gândul
Președintele României a publicat un alt mesaj de An Nou pe pagina sa de Facebook, la o zi după ce în urarea sa inițială a fost depistată o formulare greșită: „Aceste realități sunt reale”. Acum, mesajul lui Nicușor Dan nu mai are formulări greșite și vine însoțit de un videoclip. În mesajul publicat în Ajunul […]
21:00
Sfatul lui Arnold Schwarzeneger pentru tineri, după ce a recunoscut că se dopa cu testosteron pentru a avea mușchii mai umflați: „Nu o faceți!” # Gândul
Celebrul culturist și actor Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 78 de ani, a recunoscut că folosea substanțe interzise la competițiile la care lua parte, pentru ca mușchii săi să fie umflați. Fostul sportiv a câștigat de 7 ori titlul de Mr. Olympia (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980). Dar, în urmă cu câteva […]
20:10
Acum 6 ore
20:00
Copil de 8 ani, accidentat de un șofer ucrainean pe un drum din județul Neamț. Ce au descoperit polițiștii despre bărbat # Gândul
Un copil de 8 ani a fost rănit, joi, într-un accident rutier produs joi pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals. Un minor în vârstă de 8 ani care a […]
19:50
Acel moment în care Pierce Brosnan a fost „umilit” de Quentin Tarantino. După cinci Martini-uri, regizorul a dorit să „negocieze” cu Agentul 007 # Gândul
Într-un restaurant de lux din Hollywood, liniștea a fost „spulberată” de un „dezastru diplomatic”. Pierce Brosnan, actorul care a adus un nou suflu francizei James Bond, s-a întâlnit cu Quentin Tarantino, regizorul „Pulp Fiction”, la o masă, pentru discuții. Cel din urmă era însă deja „amorțit” de cinci băuturi Martini și „suferea” de o febră […]
19:40
19:20
Revoluțiile Generației Z au zguduit Nepal, Madagascar și Bulgaria. Milioane de tinerii au ieșit în stradă și au spus „NU” corupției în anul 2025 # Gândul
Generația Z a început să dea tonul la nivel global. Mulți dintre votanții americani a acestei generații l-au readus pe Donald Trump la Casa Albă pe 5 noiembrie 2024. În 2025, primele proteste în masă ale generației Z au zguduit multe țări cu conducere autocratică și cu societăți corupte. Tinerii generației Z au făcut chemare […]
19:10
Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier # Gândul
Deși este cunoscută în special ca o afcețiune respiratorie, Covid-19 poate avea efecte care se observă și în afara plămânilor. Un studiu bazat pe imagistica cerebrală arată că, după infecția cu virisul, pacienții care se consideră complet recuperați pot rămâne cu modificări vizibile în creier. Un nou studiu arată că virusul care provoacă Covid-19 poate […]
18:40
Cele 6 tendințe culinare care vor domina anul 2026. Află totul despre mâncare, condimente și trenduri virale # Gândul
2026 se anunță un an plin de schimbări importante în modul în care mâncăm, cumpărăm și oferim experiențele culinare în mediul online. Experții în tendințe alimentare vorbesc despre un amestec de inovație și redescoperire a clasicilor, cu accent pe arome neașteptate, dar și porții mai mici, alimente funcționale și ingrediente tradiționale care revin în prim-plan. […]
18:30
Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte” # Gândul
Încă un primar liberal iese din rând şi se revoltă împotriva măsurilor de austeritate pe care Ilie Bolojan le pune în cârca românilor buni-platnici. Primarul comunei Lipniţa din Constanţa, Nicolae Florin Dinu, îl ameninţă pe premierul Ilie Bolojan, şeful său de partid, cu demisia. În scrisoarea publică pe care edilul a publicat-o pe unul dintre […]
18:30
Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!” # Gândul
Zoltan Kadar, antrenorul secund al echipei de fotbal Young Boys, a dezvăluit detalii șocante după tragedia petrecută în clubul din Crans Montana, Elveția, în care mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte 100 au fost rănite. Stabilit în afara României de 30 de ani, Zoltan Kadar spune că nu și-ar fi imaginat că o […]
Acum 8 ore
18:00
Simona Halep a sărbătorit Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă. Sportiva s-a arătat fascinată de spectacolul de lumini și artificii de la Burj Khalifa. Evenimentul a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. În Dubai, Simona Halep se simte ca acasă. Aceasta și-a cumpărat un apartament în luxosul oraș […]
18:00
Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie # Gândul
Alexandru Dedu, fost președinte al FR Handbal în două mandate, intenționează să revină în funcție. În aprilie 2026 sunt alegeri, unde candidează actualul șef, Constantin Din, și acum și Alexandru Dedu. Și-au mai manifestat intenția, în divers medii, să-și depună candidatura Bogdan Voina, Cristian Potora și Sorin Dinu. Prima știre din handbal în 2026! Dedu […]
17:50
Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026. Suveranul Pontif a spus că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, conform EFE. Cuvintele sale au fost rostite în timpul primei Liturghii din acest an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii. Pontiful american […]
17:30
Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine # Gândul
Mai multe persoane au fost ucise în revoltele din Iran, joi, potrivit unei agenții de știri iraniene și a unui grup pentru drepturile omului, relatează Reuters. Reamintim că proteste violente au cuprins Iranul încă de duminică, când mai mulți proprietari de magazine din Teheran au manifestat împotriva creșterii dolarului. Joi, agenția Fars, citând o sursă, […]
17:20
Rusia acuză Ucraina pentru uciderea a 24 de oameni și rănirea a altor 50 într-un atac cu drone desfășurat chiar de Anul Nou. Dronele ucrainene au lovit într-un hotel și o cafenea din Khorly, din partea rusească a regiunii Herson. La momentul atacului ucrainean se aflau civili atât în cafenea, cât și la hotel. Autoritățile […]
17:10
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție” # Gândul
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”. Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici Taurii vor da lovitura în 2026, cu condiția să țină seama de cei din jur. Există persoane care le „sapă” pe la spate, […]
17:00
Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu # Gândul
Începând cu 1 ianuarie 2026, evidența contractelor individuale de muncă din România se realizează exclusiv prin Reges Online, noul sistem digital pus în funcțiune de autorități. Platforma a înlocuit complet vechiul Revisal, care a fost dezactivat. Potrivit informațiilor transmise de Inspecția Muncii, toate operațiunile privind înregistrarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă trebuie efectuate, de […]
17:00
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină # Gândul
Bulgaria a intrat în zona euro, de la 1 ianuarie 2026, astfel că și vinieta va fi plătită în moneda europeană. Vinieta este necesară pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată din Bulgaria și poate fi cumpărată online, inclusiv cu afișarea prețurilor în euro, potrivit Mediafax. Autoritățile bulgare au prezentat deja prețurile vinietelor în contextul […]
16:50
Deşi este un fan al costumelor de firmă, Cristian Popescu Piedone a petrecut trecerea în noul an într-un costum puţin mai neobinuit. Fostul şef al Protecţiei Consumatorilor a fost invitat la emisiunea de Revelion de la RTV şi a fost de nerecunoscut pentru cei prezenţi. Gazdele evenimentului l-au costumat pe Piedone în elefant şi niciunul […]
16:20
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români # Gândul
Un creator de conţinut belgian, cunoscut pentru faptul că merge prin lume şi le cere oamenilor să-l înveţe dansurile tradiţionale ale ţărilor lor, a ajuns şi-n România. Ed People, sau Edouard Jacqmin, pe numele lui real, i-a molipsit pe români cu entuziasmul lui şi a reuşit să obţină reacţii pozitive chiar şi de acolo unde […]
Acum 12 ore
16:00
Analistul economic Iancu Guda a stârnit reacții în mediul online, după ce a identificat 5 categorii de patrioți printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta explică pe larg modalitatea în care românii se raportează la ideea de patriotism și implicare civică. În postare, economistul arată că, atunci când este vorba de binele României, oamenii […]
15:40
Liviu Vârciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce își dorește pentru anul 2026. ”Vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult”, a mărturisit acesta. Liviu Vârciu a dezvăluit ce își dorește să facă în anul care tocmai a început. Artistul vrea să se ocupe mai mult de el, să […]
15:40
Zohran Mamdani este primul primar al New York-ului care a depus jurământul folosind un Coran. Ce loc simbolic a ales pentru marele eveniment # Gândul
Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, la miezul nopții, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă a avut loc într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie. Cu patru minute înainte de miezul nopții, Mamdani, […]
15:10
Ai puterea de a schimba orice situație în bine. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 2 ianuarie 2026. Berbec Astăzi, emoțiile tale pot fi confuze. Oamenii pot părea să te irite, iar tu te poți simți ca și cum ai fi singur pe lume. Reține că ești foarte sensibil și capabil să […]
15:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat joi, pe pagina sa de Facebook, după noile atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România, subliniind că pericolul nu dispare în perioadele de sărbătoare. Ministrul Apărării Naționale a transmis că atacurile au avut loc chiar în […]
15:10
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane” # Gândul
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunţă lansarea ghidului „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”. AI poate influența subtil modul în care percepem realitatea digitală, iar ghidul explică cum funcționează aceste mecanisme și cum ne putem păstra gândirea critică într-o lume digitală tot mai sofisticată. Lucrarea este o metodă de decriptare a modului în care Inteligența artificială […]
15:00
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat:”Oamenii s-au călcat în picioare” # Gândul
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Aproximativ 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în incendiu. George se afla întâmplător în zona în care a avut loc tragedia. Românul era împreună cu familia. „În momentul respectiv veneam acasă […]
14:50
Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade # Gândul
Gondola Sinaia a întâmpinat serioase probleme, noaptea trecută, din cauza temperaturii care a scăzut la – 25 de grade. În Valea Soarelui, utilajele de batut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator, anunţă cabanierii din zonă. De asemenea, toate țevile, rezervoarele de apă, circuitele de pe stâlpi și vanele […]
14:40
Cum a fost copilăria lui Carmen Chindriș. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese” # Gândul
Cântăreața Carmen Chindriș a povestit cum a fost copilăria ei. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese”, a spus aceasta. Carmen Chindriș s-a născut în Sighetu Marmației. A cântat de mică. Carmen Chindris, alături de Taraful Rutenilor sunt pe piața muzicală de peste 10 ani. Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă – are patru surori […]
14:30
14:20
Un sucevean a încercat să fure dintr-un sexshop, în noaptea Anului Nou. A spart uşa cu toporul şi-a băgat obiectele furate în 2 sacoşi din rafie # Gândul
Cu 2 minute înainte de trecerea în noul an, un sucevean s-a gândit să-şi petreacă momentul în incinta unui sehshop în care a intrat prin efracţie. Acesta a fost prins în flagrant angajaţii firmei de pază care aveau sub supraveghere magazinul. Magazinul, aflat în cartierul George Enescu din Suceava, avea uşa de la intrare distrusă […]
14:00
PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer # Gândul
Institutul Pantone a decis drept culoare a anului 2026 nuanţa PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Este pentru prima dată în istoria institutului când este desemnată o nunanţă de alb, menită să reprezinte: calm, claritate și o resetare vizuală și emoțională. Cloud Dancer este considerată o nuanţă care inspiră liniște, spațiu, claritate. Potrivit reprezentanților PANTONE, acest alb […]
14:00
Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă # Gândul
Caz revoltător la Timișoara. Zeci de persoane care au dat sute de lei pentru un Revelion la restaurant au aflat cu câteva ore înainte de trecerea în noul an că petrecerea pentru care au plătit sute de lei nu mai există. Managerul restaurantului a anulat evenimentul după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. […]
14:00
Circulaţia rutieră pe DN1, în judeţul Sibiu, este blocată joi, în zona Hula Bradului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite şi transportate la spital. Poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1, la kilometrul 292, […]
13:40
Gheorghe Gheorghiu, despre începutul carierei sale. ”Un noroc ce părea mărunt mi-a schimbat cu adevărat destinul” # Gândul
Binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu, în vârstă de 71 de ani, și-a amintit de începutul carierei sale și a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute. Gheorghe Gheorghiu este unul dintre cei mai iubiți cantautori din România. În ceea ce privește viața personală, în urmă cu patru ani, Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit cu Gabriela Băncescu, cu […]
13:40
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat” # Gândul
Anul Nou a început cu o tragedie pentru elveţieni. O explozie urmată de un incendiu la Crans-Montana, soldate cu 40 de morţi şi 100 de răniţi, nu l-au lăsat indiferent nici pe preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a transmis un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor afectate. Preşedintele României a postat mesajul pe X. At […]
13:40
Vremuri de cumpănă pentru Loredana Groza. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică. Artista a împărtășit public durerea sa printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e […]
13:40
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București # Gândul
Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră. Pentru București este o prognoză specială de frig, iar la munte, mai ales în Apuseni, va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. „Începând de joi, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și […]
13:30
