Cinci morți în atacul SUA asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri
Aktual24, 1 ianuarie 2026 23:10
Armata americană declară că a atacat, miercuri, „în apele internaționale” două ambarcațiuni despre care se presupune că transportau droguri, ucigând cinci persoane aflate la bord. Comandamentul Sudic al SUA nu a precizat unde a efectuat ultimele atacuri, dar forțele americane au vizat în ultimele trei luni nave pe care le suspectează că transportă droguri în […]
Acum o oră
23:10
Accident feroviar la Machu Picchu: un mort și zeci de răniți într-o zonă turistică intens frecventată # Aktual24
Un grav accident feroviar a aruncat în doliu Peru și a provocat panică în rândul sutelor de turiști aflați în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute situri arheologice din lume. Un mecanic de tren și-a pierdut viața, iar cel puțin 40 de persoane au fost rănite, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal […]
23:10
Acum 2 ore
22:20
În 2025 a fost al doilea cel mai mare val anual de sosiri ilegale din istorie. Peste 41.000 de persoane au ajuns în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici # Aktual24
Peste 41.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici anul trecut, conform cifrelor considerate „rușinoase” de către Ministerul britanic de Interne. Guvernul a declarat că 41.472 de persoane au ajuns în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii în 2025 – al doilea cel mai mare număr înregistrat vreodată, după 45.774 de persoane care au […]
Acum 4 ore
21:20
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj în prima zi a anului care conține mai multe imagini cu acțiuni derulate în cursul anului 2025. ”2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și […]
21:10
Planurile pentru o mega-ambasadă chineză în inima Londrei provoacă îngrijorare în Marea Britanie # Aktual24
Planurile Chinei de a construi o „mega-ambasadă” în inima istorică a Londrei reprezintă o bătaie de cap pentru guvernul britanic, care trebuie să ia o decizie fermă în 2026 cu privire la proiectul care stârnește mari suspiciuni din cauza riscurilor potențiale pentru securitatea națională a țării. Dacă va fi finalizată, această fortăreață de 20.000 de […]
21:10
Demonstrațiile în creștere, declanșate de economia precară a Iranului, s-au răspândit joi în provinciile rurale ale Republicii Islamice, cel puțin șase persoane fiind ucise, primele victime raportate în rândul forțelor de securitate și al protestatarilor, au declarat autoritățile. Decesele ar putea marca începutul unui răspuns mai dur din partea teocrației iraniene la demonstrații, care au […]
21:00
Prima zi cu euro în Bulgaria. Unde s-au înregistrat primele creșteri de prețuri: apa și taxiurile în Sofia # Aktual24
Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria adoptă oficial moneda euro, schimbare care aduce modificări importante pentru cetățeni și mediul de afaceri. Până la sfârșitul lunii ianuarie, plățile pot fi efectuate atât în leva, cât și în euro, iar restul va fi returnat, de regulă, în euro. În situațiile în care numerarul euro nu este […]
20:40
Cel mai mare oraș din SUA are un nou primar de la miezul nopții. Zohran Mamdani, în vârstă de doar 34 de ani, a preluat funcția cu promisiuni mărețe – și a făcut mai multe premiere în timpul ceremoniei de depunere a jurământului într-o stație de metrou. Odată cu începutul noului an, Zohran Mamdani a […]
20:40
Petardele și artificiile au făcut victime și în acest an: Victime cu arsuri la spital și incendii în apartamente # Aktual24
Românii nu au renunțat nici anul acesta la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital sau au provocat incendii în apartamente, potrivit StirileProTv. Cinci bucureșteni cu vârste între 30 şi 60 de ani au ajuns la spital în noaptea de Revelion, cu leziuni la membre, trunchi […]
20:20
Un copil de 8 ani din localitatea Vânători, județul Neamț, a fost accidentat, joi, de un şofer din Ucraina. Copilul traversa prin loc nemarcat. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Potrivit IPJ Neamț, șoferul în vârstă de 26 de ani, cetățean ucrainean, a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals. Polițiștii continua cercetările […]
20:10
În ultimii ani, saunele și băile în apă rece au trecut de la practici de nișă la adevărate ritualuri ale stilului de viață modern. Influenceri, sportivi și oameni obișnuiți deopotrivă vorbesc despre ele ca despre soluții aproape miraculoase: întărirea imunității, arderea grăsimilor, reducerea stresului, claritate mentală și chiar prevenirea bolilor cronice. Un scroll rapid pe […]
Acum 6 ore
20:00
Peste o mie de turiști au urcat în prima zi a noului an pe pârtiile deschise de la Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 și 40 de centimetri. Sunt deschise peste 10 kilometri de pârtii – șase pârtii, plus zona de inițiere de la Cota 2.000. La Bușteni sunt deschise pârtia de săniuș, […]
19:50
Pedeapsă: Echipa de fotbal a Gabonului suspendată pentru că a pierdut toate meciurile din grupă # Aktual24
Guvernul Gabonului a decis suspendarea echipei naționale de fotbal, dizolvarea staffului tehnic și excluderea a doi jucători după eliminarea prematură a echipei de la Cupa Africii pe Națiuni 2025, după ce a pierdut toate cele trei meciuri din grupă la turneul final din Maroc, transmite EFE, preluată de Agerpres. Ministerul Tineretului, Sporturilor, Diseminării Culturale și […]
19:10
Coșmarul din Ucraina. În 2025, Rusia a lansat peste 60.000 de bombe aeriene ghidate și a trimis peste 100.000 de drone # Aktual24
De-a lungul anului 2025, Ucraina s-a confruntat cu nu maipuțin de 19.000 de alerte aeriene ca urmare a atacurilro Rusiei. În anul 2025, forțele militare ale Rusiei au lansat peste 60.000 de bombe aeriene ghidate, aproximativ 2.400 de rachete de diverse tipuri și mai mult de 100.000 de drone asupra teritoriului Ucrainei, potrivit datelor centralizate […]
18:40
Trump, enervat că George Clooney a obținut cetățenia franceză. Acuzații la adresa Franței # Aktual24
Donald Trump a salutat naturalizarea franceză a lui George și Amal Clooney, numindu-i „doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate timpurile”. În același timp, el a acuzat autoritățile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigrației”, relatează Le Figaro. „Veste bună! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate […]
18:10
Tehnologia a devenit parte inseparabilă din viețile noastre. Telefoanele inteligente, computerele, tabletele și electrocasnicele ne însoțesc zilnic, ne ușurează activitățile și ne conectează cu lumea. Cu toate acestea, confortul pe care îl aduc aceste dispozitive ascunde o problemă care devine tot mai gravă: deșeurile electronice. Fiecare gadget înlocuit, fiecare aparat uzat, fiecare baterie aruncată contribuie […]
Acum 8 ore
17:50
UPDATE: Incendiul produs în clubul de lux din Crans-Montana, care a provocat zeci de morți și peste o sută de răniți, a fost declanșat de artificiile fixate în dopurile de șampanie # Aktual24
Un incendiu violent a transformat sărbătoarea de Anul Nou într-o catastrofă în exclusivistul stațiune elvețiană Crans-Montana, una dintre cele mai luxoase destinații alpine din Valais. Zeci de persoane sunt considerate decedate, iar aproximativ 100 au fost rănite în flăcările care au cuprins barul Le Constellation în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, […]
17:40
China acuză Olanda de „greșeli” în privința producătorului de cipuri Nexperia, care au perturbat lanțurile de aprovizionare ale industriei auto # Aktual24
China a îndemnat Olanda să își corecteze rapid „greșelile” în privința producătorului de cipuri Nexperia și să restabilească stabilitatea în industria globală a semiconductorilor. În septembrie, guvernul olandez a invocat o lege din epoca Războiului Rece pentru a prelua efectiv controlul asupra Nexperia, un producător de cipuri deținut de chinezi, cu sediul în Olanda. Se […]
17:10
China pregătește cea mai dură ofensivă împotriva inteligenței artificiale: copiii, sănătatea mintală și securitatea națională, în centrul noilor reguli # Aktual24
China face un pas decisiv în direcția controlului strict al inteligenței artificiale, propunând unele dintre cele mai dure reglementări din lume pentru companiile care dezvoltă și operează tehnologii AI. Măsurile, anunțate de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), vizează în special protejarea copiilor și prevenirea situațiilor în care chatboturile pot deveni o sursă de influență […]
16:30
Operațiune genială a serviciilor secrete ucrainene: Denis Kapustin, comandantul voluntarilor ruși anti-Putin, „învie” după ce Ucraina a încasat recompensa de 500.000 de dolari de la Kremlin # Aktual24
Într-o demonstrație spectaculoasă de dezinformare și război psihologic, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a anunțat că a păcălit serviciile speciale ruse și a încasat o recompensă de 500.000 de dolari pentru o asasinare care nu a avut loc niciodată. Protagonistul poveștii este Denis Kapustin (cunoscut și ca Denis Nikitin sau […]
16:10
Noile ferestre solare transparente descoperite de cercetătorii din Coreea de Sud pot genera energie 24/7 # Aktual24
Cercetătorii din Coreea de Sud au conceput recent o tehnologie pentru ferestre solare transparente, capabilă să genereze electricitate continuu, utilizând lumina soarelui în timpul zilei și iluminatul interior pe timp de noapte. Fereastra solară hibridă a fost dezvoltată de o echipă de cercetare condusă de Jun Yong-seok, profesor în cadrul Departamentului de Inginerie Energetică Integrativă […]
Acum 12 ore
15:50
Efectul politicilor conspiraționiste ale lui Robert Kennedy Jr: Ratele de vaccinare anti-rujeolă la grădinițele din SUA, în scădere dramatică – în șase state nu mai este atinsă imunitatea de turmă # Aktual24
Ratele de vaccinare împotriva rujeolei (MMR) la copiii de grădiniță din Statele Unite au continuat să scadă în anul școlar 2024-2025, ajungând la un nivel național de circa 92,5%, potrivit datelor CDC analizate de The Washington Post. Publicația a lansat pe 31 decembrie 2025 o investigație interactivă care arată că peste 70% din comitatele americane […]
15:40
Sondaj: Aproape jumătate dintre americani nu susțin acțiunile lui Trump privind războiul din Ucraina # Aktual24
Aproape jumătate dintre americani nu susțin eforturile președintelui american Donald Trump de a escalada războiul dintre Rusia și Ucraina. Acest lucru este evidențiat de datele sondajului Economist/YouGov, citat de The Hill. Întrebați despre sprijinul lor pentru „modul în care Donald Trump gestionează situația cu Rusia și Ucraina”, 49% dintre respondenți au spus că „dezaprobă oarecum” […]
15:20
Fostul procuror special Jack Smith a demonstrat în fața Congresului că Donald Trump a încercat să obstrucționeze justiția, răsturnând rezultul alegerilor din 2020 # Aktual24
Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA a făcut public, în ajunul Anului Nou, transcriptul integral al depoziției fostului procuror special Jack Smith. Documentul de 255 de pagini, însoțit de înregistrarea video a celor aproape opt ore de audieri, oferă o apărare detaliată a celor două anchete penale conduse de Smith împotriva lui Donald […]
15:10
Imaginează-ți o clinică modernă în care pacienții nu mai primesc tratamente standard, ci terapii concepute special pentru profilul lor genetic. O pacientă cu cancer de sân, spre exemplu, află că schema obișnuită de chimioterapie ar putea fi ineficientă pentru ea. Testarea ADN-ului tumorii indică mutații specifice care permit medicului să recomande un tratament țintit, mult […]
14:50
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului 2025 de către prestigiosul cotidian britanic The Telegraph: „Este simbolul rezistenței în fața Kremlinului” # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost numită „World Leader of the Year 2025” de prestigioasa publicație britanică The Telegraph, în cadrul seriei anuale care evaluează liderii globali cu cel mai mare impact. Distincția, anunțată pe 31 decembrie 2025, o plasează pe Sandu pe primul loc, depășind alți șefi de stat, pentru curajul de a […]
14:40
Prințul moștenitor din exil, Reza Pahlavi: „Regimul ayatollahilor a ajuns la capătul drumului”. Pe străzile marilor orașe iraniene mii de tineri scandează: „Trăiască șahul!” – VIDEO # Aktual24
În timp ce lumea sărbătorea Revelionul, prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, a lansat o declarație puternică pe X (fostul Twitter), afirmând că „regimul actual a ajuns la capătul drumului”. Mesajul, postat în noaptea dintre ani, vine în contextul unor proteste naționale care au intrat în a cincea zi, declanșate de colapsul economic fără […]
14:10
Experții recomandă: Șampania este una dintre cele mai sănătoase băuturi alcoolice. Află de ce # Aktual24
Pocnetul dopurilor de șampanie este simbolul universal al Revelionului, iar miliarde de oameni din întreaga lume tocmai au ridicat pahare cu băuturi spumante pentru a toastă intrarea în 2026. Deși alcoolul în exces este dăunător, experții în vinuri susțin că șampania adevărată – mai ales varianta brut – este una dintre cele mai „sănătoase” opțiuni […]
13:40
În ajunul Anului Nou, un incendiu a distrus o biserică istorică din centrul Amsterdamului – VIDEO # Aktual24
În ajunul Anului Nou, un incendiu de amploare a izbucnit la Amsterdam, care a avariat aproape complet biserica istorică Vondelkerk. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00 în turnul templului. Conform datelor preliminare, nu există răniți, relatează NOS. Vânturi puternice au suflat resturi arzătoare în jur, forțând evacuarea a zeci de case din imediata vecinătate […]
13:40
Spectacol astronomic la început de an: „Luna Lupului”, din 3 ianuarie, va fi a patra superlună consecutivă # Aktual24
Noul an debutează cu un spectacol ceresc impresionant: prima lună plină din 2026, cunoscută tradițional ca „Luna Lupului”, va fi a patra superlună consecutivă, apărând mai mare și mai strălucitoare decât de obicei. Acest fenomen va culmina pe 3 ianuarie, la ora 11:02, oferind o priveliște ideală pentru pasionații de astronomie. După seria de superluni […]
13:20
Neanderthalienii practicau canibalismul, ucigând și devorând copiii și femeile din triburile rivale, în urmă cu 45.000 de ani # Aktual24
O descoperire șocantă realizată în peșterile Goyet din Belgia relevă că neanderthalienii au recurs la canibalism selectiv, țintind în mod deliberat femei tinere și copii din grupuri rivale, acum aproximativ 45.000 de ani. Potrivit revistei Nature, un recent studiu, bazat pe analiza a peste 100 de fragmente osoase, arată că victimele – cel puțin șase […]
13:10
Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) reprezintă una dintre cele mai frecvente tulburări de neurodezvoltare întâlnite la copii, având un impact semnificativ asupra funcționării cognitive, emoționale și sociale. ADHD nu este rezultatul lipsei de voință sau al unei educații deficitare, ci o afecțiune cu baze neurobiologice, care implică modificări în dezvoltarea și funcționarea […]
12:50
Rusia, atacuri chiar la granița României din prima zi a anului. Două F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer # Aktual24
Joi, 1 ianuarie, forțele armate ruse au efectuat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene neidentificate lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Ismail, situate pe cursul Dunării, în apropierea […]
12:40
Semne rele anul are: smartphone-urile și computerele s-ar putea scumpi cu 20% în 2026 din cauza penuriei de cipuri de memorie # Aktual24
Consumatorii se pot pregăti pentru creșteri de prețuri de până la 20% la smartphone-uri, computere și electrocasnice în acest an, din cauza unui deficit acut de cipuri de memorie provocat de explozia cererii pentru inteligență artificială (AI). Producători și analiști avertizează că presiunile asupra lanțului de aprovizionare vor forța majorări inevitabile, conform unui articol publicat […]
12:10
Minciunile Moscovei: Serviciile de informații americane susțin că „atacul cu drone ucrainene” asupra reședinței lui Putin nu a existat # Aktual24
Oficiali americani din securitatea națională au concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putinși nici vreo reședință a acestuia într-un presupus „atac cu drone”, contrazicând direct acuzațiile Moscovei care au vorbit despre o tentativă de asasinat. Această evaluare, bazată pe informații de intelligence, inclusiv o analiză a CIA, a fost publicată inițial […]
11:30
Neamț: Incendiu la un parastas, o casă a luat foc. Patru au ajuns la spital, decedatul a fost găsit carbonizat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de Revelion, în jurul orei 03:00, la o casă din oraşul Bicaz, unde era organizată o priveghere a unei persoane decedate, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Apelul la 112 a fost făcut de o persoană care locuieşte într-o gospodărie învecinată cu cea unde a […]
11:10
Muzica a fost dintotdeauna una dintre cele mai puternice forme de expresie umană, reflectând emoțiile, valorile și transformările societății. De la cântecele tribale și muzica clasică, până la rock, pop și hip-hop, fiecare epocă și-a pus amprenta asupra modului în care sunetele sunt create și percepute. Odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale, muzica a intrat într-o […]
11:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov (ISU B-IF) a gestionat, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenții, un număr peste media specifică acestei perioade, aproximativ 350 de misiuni. „Am acționat pentru stingerea a 38 de incendii și pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri, celelalte misiuni fiind realizate în sprijinul comunității, deblocări, […]
Acum 24 ore
09:40
Începutul anului 2026 poate fi momentul de cotitură în mai multe zone esențiale pentru funcționarea statului. Mai ales în zona care ține de anticorupție și funcționarea statului. 4 momente vor fi esențiale în această perioadă. 1. Referendumul privind Consiliul Superior al Magistraturii Consultarea anunțată de Nicușor Dan în rândul magistraților pentru a verifica susținerea pentru […]
08:10
Într-o lume în continuă schimbare, călătoriile nu mai sunt doar o oportunitate de evadare, ci și o formă de educație, implicare și responsabilitate. Destinațiile anului 2026, recomandate de jurnaliștii BBC și de experți în turism sustenabil, pun accent pe experiențe autentice, protejarea mediului și sprijinirea comunităților locale. Fie că vorbim despre orașe ultramoderne, regiuni viticole, […]
Ieri
23:10
Confirmarea lui Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA nu este doar o schimbare de leadership, ci un semnal puternic despre direcția în care Statele Unite vor să își ducă ambițiile spațiale în următoarele decenii. Într-o perioadă în care spațiul cosmic a devenit un nou câmp de competiție strategică între marile puteri ale lumii, […]
22:10
În ultimele decenii, tehnologia digitală a devenit una dintre cele mai puternice forțe care modelează viața umană. Smartphone-ul, internetul și rețelele sociale oferă acces rapid la informație, comunicare instantanee și oportunități profesionale fără precedent. În același timp, un număr tot mai mare de studii arată că utilizarea excesivă și necontrolată a tehnologiei afectează atenția, sănătatea […]
21:30
Într-un an plin de știri serioase, au existat însă și unele amuzante, altele au fost pur și simplu ciudate, dar cu siguranță v-ar fi făcut să vă opriți și să vă gândiți: Ce naiba?, notează Sky News. Coldplay și kiss cam Puține trupe se pot lăuda cu o imagine mai pozitivă decât Coldplay, de șapte […]
21:10
2025, an prost pentru puburile din Marea Britanie: ”366 s-au închis permanent, nu temporar. Clădirile au fost demolate sau transformate în locuinţe, birouri, creşe, cafenele” # Aktual24
Datele oficiale ale guvernului britanic arată că, până în luna decembrie, 366 de pub-uri au fost demolate sau reconvertite pentru a fi utilizate în alt scop, în condiţiile în care presiunile pe partea de costuri au continuat să afecteze sectorul, transmite DPA. Reprezentanţii industriei au declarat că acest date scot în evidenţă situaţia „gravă” a […]
20:10
Ce acord de pace? Putin ordonă o nouă invazie și acaparare de teritorii în Ucraina în 2026, pe încă 16 teritorii # Aktual24
Vladimir Putin a ordonat armatei sale să extindă războiul în Ucraina în 2026. Comandanții ruși au fost instruiți să invadeze zone din regiunile de frontieră Sumî și Harkov anul viitor, aceasta fiind cea mai recentă lovitură dată planului de pace elaborat cu grijă de Donald Trump, relatează Reuters. Generalul Valery Gerasimov a anunțat planurile în […]
20:00
Trump Mobile amână lansarea smartphone-ului auriu de 499 de dolari. Vinde în schimb smartphone-uri second-hand de la Apple și Samsung # Aktual24
Trump Mobile, compania de telefonie lansată de afacerea familiei lui Donald Trump, a amânat planurile de a livra un smartphone auriu în valoare de 499 de dolari până la sfârșitul anului. Organizația Trump și-a folosit numele pentru a lansa un serviciu de telefonie mobilă și dispozitivul în iunie, cea mai recentă încercare de a valorifica […]
19:50
Aproximativ 2,5 milioane de oameni sunt așteptați să se adune pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, în câteva ore pentru ceea ce Cartea Recordurilor a declarat săptămâna aceasta cea mai mare petrecere de Revelion de pe Pământ. Însă autoritățile locale avertizează oamenii să nu se aventureze în apă în timpul spectacolului masiv de […]
19:40
Franța ia măsuri pentru a interzice rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și telefoanele mobile în licee # Aktual24
Franța va examina în ianuarie un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor de socializare pentru tinerii sub 15 ani și a telefoanelor mobile în licee. Consiliul de Stat francez va examina proiectul de lege pe 8 ianuarie, cu scopul de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și de […]
19:40
„1 Picasso pentru 100 de euro”. Tombolă caritabilă internațională cu premiu un tablou de Picasso. Banii merg pentru cercetarea Alzheimerului # Aktual24
Opera lui Picasso este constant clasată printre cele mai scumpe din lume, picturile ajungând la peste 100 de milioane de dolari la licitații. Dar nu mai trebuie să fii multimilionar pentru a deține un Picasso – pentru 100 de euro, oricine din lume are șansa de a câștiga o pictură a unuia dintre cei mai […]
19:20
În discursul său anual de Revelion de la Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a promis că va reunifica China și Taiwanul. „Reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”, a spus el a doua zi după încheierea exercițiilor militare intense din jurul Taiwanului. China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului […]
