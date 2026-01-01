Am depășit provocările unui an greu cu succes!
Marcel Ciolacu a trecut printr-un an dificil, pierzând alegerile prezidențiale din 2024 și funcția de președinte al PSD. Cu toate acestea, a reușit să redea formația politică în 2025, câștigând președinția Consiliului Județean Buzău. Află detalii despre parcursul său tumultuos și revenirea sa în prim-planul politicii românești. Marcel Ciolacu a avut un parcurs politic dificil
Donald Trump a confundat un șoim israelian ucis de o turbină eoliană cu vulturul american. Fotografia distribuită a stârnit reacții critice pe rețele sociale, iar politicienii, inclusiv Gavin Newsom, au ironizat gafa. Conform MIT, sute de mii de păsări mor annual din cauza turbinelor, dar majoritatea de alte cauze. Donald Trump a confundat o pasăre
Consumul apei este interzis în localitățile Mănești și Albești-Paleologu din Prahova din cauza contaminării cu arsen, amoniu și fier. Hidro Prahova a instituționalizat restricții pentru a proteja sănătatea publică. Apa nu este sigură pentru băut și gătit, iar compania va oferi apă potabilă în zonele afectate. Interzicerea consumului de apă în Măneşti din cauza concentraţiilor
Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în meciul dintre Tottenham și Brentford, încheiat 0-0. Deși inclus în lot de Thomas Frank, fundașul român nu a intrat pe teren, continuând așteptarea de a juca în Premier League după o lungă absență din cauza unei accidentări. Detalii despre revenirea sa și viitorul incert. Radu Drăgușin a fost
Denis Kapustin, considerat inamicul lui Putin, a fost declarat mort într-o operațiune de dezinformare, iar Ucraina a obținut 500.000 de dolari destinați asasinării sale. Acest fond a fost redirecționat către efortul de război ucrainean, fiind o dovadă a strategiilor ingenioase ale serviciilor secrete ucrainene. Denis Kapustin, considerat un inamic al Kremlinului, a fost declarat mort
India și Pakistan au realizat un schimb de liste cu instalațiile nucleare pentru a evita atacuri reciproce, în urma unui conflict militar recent. Acest provizorat este parte a unui acord din 1988, menținând un mecanism de încredere între cele două țări. Relațiile dintre ele rămân tensionate, în special în contextul disputei asupra Kashmirului. India și
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak concertează în București 2026
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România în 2026. Concertele se vor desfășura la București, cu evenimente de excepție și artiști români. Verificați programul complet al concertelor în prima jumătate a anului și nu ratați ocazia să vă bucurați de muzică live! Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vor
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist pentru anul 2026, evidențiind realizările anului 2025. El a subliniat importanța unității, solidarității și încrederii în fața provocărilor, invitând românii să privească cu responsabilitate spre un an al păcii și prosperității. Marile dorințe pentru viitor sunt construcția unui drum comun cu bună-credință. Nicușor Dan a prezentat bilanțul
Cristi Chivu, antrenorul Interului, va semna o nouă prelungire a contractului, după ce echipa sa a impresionat în Serie A. Cu un stil de joc modern și o comunicare excelentă, Chivu a reușit să clădească o echipă competitivă. Inter ocupă primul loc, având 36 de puncte. Detalii despre această decizie sunt confirmate de presa italiană.
Fosta judecătoare Andrea Chiș a renunțat la catedra de la Facultatea de Drept a UBB, pensionându-se la 52 de ani. Într-o postare pe rețele sociale, a explicat că decizia se bazează pe lipsa unui mediu propice îmbunătățirii profesionale și personale, evidențiind problemele sistemului educațional juridic din România. Fosta judecătoare Andrea Chiș a demisionat de la
Oleksii Cernîșov, vicepremierul Ucrainei, este suspectat de corupție într-un tun imobiliar de peste 23 de milioane de dolari, implicând obținerea ilegală a unui teren în Kiev. Acesta face parte dintr-un dosar de corupție amplu care vizează oficiali de rang înalt și scheme ilegale în sectorul construcțiilor. Oleksii Cernîșov, vicepremierul Ucrainei, este suspectat de corupție în
Un cardiolog român a salvat viața unui pacient cu infarct în noaptea dintre ani, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni. Dr. Ștefan Busnatu a tras un semnal de alarmă privind riscurile fumatului, subliniind că renunțarea la acest viciu este esențială pentru sănătatea inimii. A început anul 2026 cu o misiune salvatoare. Dr. Ștefan Busnatu,
USR critică logoul „Televiziunea românilor" afișat de TVR cu ocazia concertului de Anul Nou. Robert Schwartz, șeful Radioului public, subliniază impactul negativ asupra minorităților etnice și expaților. Media publică ar trebui să reflecte pluralismul, nu identitatea etnică. Debaterea acestui subiect este esențială. Robert Schwartz, șeful Radioului public, critică logoul „Televiziunea românilor" folosit de TVR El
Află urările inspiraționale ale personalităților din fotbalul românesc pentru 2026, într-un an mondial plin de emoții. De la zâmbete la iubire și respect, aceste mesaje reflectă dorința de calificare a României în competiția din America. Rămâi alături de noi pentru cele mai recente noutăți! Oameni importanți din fotbalul românesc oferă urări pentru 2026 Mesajele includ
Incendiul devastator de la barul Le Constellation din Crans-Montana a dus la evacuarea disperată a 200 de persoane printr-un spațiu extrem de îngust. Martorii au relatat cum flăcările s-au extins rapid, iar mulți încercau să spargă geamurile cu scaunele pentru a scăpa. Tragedia a provocat 40 de morți și peste 100 de răniți. Un incendiu
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a avut o prestație memorabilă la Concertul de Anul Nou de la Viena, aducând premieră inovațiile artistice și un mesaj emoționant de pace și bunătate. La 50 de ani, a marcat acest eveniment iconic prin interpretarea unor lucrări noi, inclusiv compoziții ale unor femei compozitoare. Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a dirijat
În articolul discutăm reacțiile cetățenilor români din minoritățile etnice față de scandalul logo-ului Televiziunii Române, care subliniază o identitate națională restrictivă. Președintele Radiodifuziunii Române, Robert Christian Schwartz, critică această abordare, pledând pentru un serviciu public inclusiv și pluralist. Liderul USR, Dominic Fritz, a devenit cetățean român și nu mai reprezintă o minoritate Scandal legat de
Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de Revelion, demonstrându-și talentul și energie. În timp ce majoritatea jucătorilor FCSB au ales petreceri în străinătate, Chiricheş și antrenorul Pintilii au celebrat acasă, oferind un show memorabil. Descoperă detalii despre această seară spectaculoasă! Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de
Începând cu 1 ianuarie 2026, Revisal va fi înlocuit de Reges Online, impunând ca toate contractele de muncă să fie gestionate digital. Această schimbare va permite raportări în timp real și va crește transparența. Angajatorii riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli. Evidența contractelor individuale de muncă se va realiza
Incendiul tragic din Crans-Montana a dus la moartea a circa 40 de persoane și a rănit 115. Autoritățile investighează cauza incendiului, fără a avea suspecți până acum. Președintele elvețian și oficialii locali s-au declarat profund afectați. Detalii despre victime vor fi comunicate familiei. Incendiul din Crans-Montana a ucis circa 40 de persoane și a rănit
Cetățenii români din minoritățile etnice se simt lezați de logo-ul „Televiziunea românilor" al TVR, considerându-l exclusivist. Președintele Radiodifuziunii Române subliniază importanța unei media publice incluzive, care să reflecte diversitatea națională. Află mai multe despre impactul acestui scandal asupra identității etnice. Dominic Fritz, liderul USR, se bucură de cetățenia română, în timp ce președintele Radiodifuziunii Române,
Enzo Maresca a fost demis din funcția de antrenor al lui Chelsea, după 18 luni de activitate. Clubul se află pe locul 5 în Premier League, la 15 puncte de lider. În perioada sa, Chelsea a câștigat Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor. Urmează numirea unui nou antrenor, cu favoritul Liam Rosenoir. Enzo Maresca
Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Ceaușescu, subliniind că românii acceptă acum AI ca autoritate de bunăvoie. Stresul decizional post-1989 a dus la o nostalgie periculoasă, iar AI riscă să devină un duhovnic modern, influențând alegerile personale ale oamenilor fără discernământ. Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Nicolae Ceaușescu,
BYD, cel mai mare producător auto chinez, a avut un an record în vânzări, atingând 4,6 milioane de vehicule, cu un milion
FBI a confiscat o colecție impresionantă de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, aparținând lui Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian, căutat pentru trafic de droguri. Apreciază detalii legate de operațiuni internaționale, alte bunuri confiscate și contexte legale. Zeci de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, au … Articolul FBI confiscă motociclete de 40 milioane $ – descoperă colecția unică apare prima dată în Main News.
Primarul Nicolae Florin Dinu din comuna Lipnița, membru PNL, își anunță demisia ca protest împotriva măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Într-o scrisoare deschisă, el denunță taxele excesive și lipsa sprijinului pentru comunele defavorizate, cerând reguli corecte și tratament diferențiat pentru dezvoltarea locală. Primarul liberal Nicolae Florin Dinu din Lipnița își anunță demisia din … Articolul Primarii liberali contesta austeritatea lui Bolojan și cer reguli corecte apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu, noul antrenor al echipei Inter, este apreciat de fostul patron Massimo Moratti pentru profunzimea și cultura sa. Moratti subliniază calitățile umane și legătura specială cu Chivu, inclusiv momentele când fumau împreună. Inter este lider în Serie A, consolidând succesul obținut în trecut. Cristi Chivu a fost adus de la Parma ca antrenor al … Articolul Chivu și miliardarul: O întâlnire cu un om de profundă influență apare prima dată în Main News.
Ucraina a anunțat că moartea comandantului militar rus Denis Kapustin, anunțată anterior, a fost o înscenare pentru a identifica agenți ruși. Kirilo Budanov, șeful GUR, l-a felicitat pe Kapustin pentru „revenirea la viață.” Recompensa de 500.000 de dolari pe capul său a fost redirecționată spre efortul de război ucrainean. Ucraina a anunțat că moartea comandantului … Articolul Kievul susține că a fake-uit moartea unui șef militar rus – VIDEO apare prima dată în Main News.
Un moldovean de 63 de ani a murit în Roma din cauza unei explozie de petardă pe 31 decembrie. Ambulanța a sosit, dar victimei i-au fost acordate îngrijiri fără succes. Ministerul Afacerilor Externe moldovean a oferit condoleanțe și a avertizat cetățenii să respecte normele de siguranță privind materialele pirotehnice. Un moldovean de 63 de ani … Articolul Moldovean mort în explozia unei petarde la Roma: o tragedie sfâșietoare apare prima dată în Main News.
Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni și rănirea a 50 într-un atac cu drone de Anul Nou în Khorly, regiunea Herson. Autorizările ruse denunță atacul ca fiind o crimă de război, vizând civili care celebră în cafenele și hoteluri. Detalii despre incident și reacțiile internaționale sunt disponibile. Rusia acuză Ucraina de uciderea … Articolul Rusia acuză Ucraina de atacul cu drone de Anul Nou și uciderea a 24 de oameni apare prima dată în Main News.
Crima de la Sibiu a șocat comunitatea: o tânără acuzată că și-a ucis mama pentru a obține moștenirea estimată la peste un milion de euro. Împreună cu o asistentă medicală, a planificat omorul și a vândut bunurile victimei. Curtea de Apel Alba Iulia va decide asupra menținerii arestului preventiv. Tânăra acuzată de omorul mamei sale … Articolul Tânără din Sibiu acuzată de crima mamei, cere liberarea din arest preventiv apare prima dată în Main News.
Laptele din magazinele românești provine majoritar din ferme locale. Ferme precum Boga Trifești și DN Agrar joacă un rol esențial în aprovizionarea procesatorilor de lactate ca Lactalis și Olympus. În 2024, aceste afaceri românești au înregistrat creșteri semnificative, răspunzând cererii în creștere din retail. Laptele din magazine provine în mare parte din ferme românești Cinco … Articolul Laptele din magazine: proveniență din ferme românești și oamenii din spate apare prima dată în Main News.
Anul 2026 se anunță a fi crucial pentru Europa, cu cinci crize majore care amenință stabilitatea continentului. Tensiunile din Ucraina, competiția militară pentru Groenlanda, războiul digital cu giganții tehnologici, dificultățile în relațiile cu China și negocierile cu Mercosur vor testa unitatea Uniunii European. Anul 2026 va aduce provocări geopolitice și economice pentru Uniunea Europeană Conflictul … Articolul Cinci crize internaționale și economice care pot afecta Europa în 2026 apare prima dată în Main News.
Guvernul din Gabon a decis desființarea naționalei de fotbal după eliminarea rușinoasă de la Cupa Africii. Echipa, condusă de Aubameyang, a acumulat zero puncte. Ministrul Sportului a anunțat sancțiuni severe, inclusiv dizolvarea staff-ului tehnic și excluderea jucătorilor de marcă. Consecințele sunt drastice și imediate. Gabon a fost eliminată devreme de la Cupa Africii pe Națiuni, … Articolul Gabon desființează naționala de fotbal după eșecul de la Cupa Africii apare prima dată în Main News.
Administratorii pârtiilor din Sinaia se confruntă cu probleme din cauza frigului extrem, cu temperaturi de minus 25 de grade. Utilajele de bătut zăpada au avut întârzieri, iar grupurile sanitare au fost afectate, apa înghețând. Gondola a pornit cu întârziere din cauza condițiilor severe. Scuzele sunt adresate vizitatorilor pentru disconfortul creat. Temperaturile au scăzut la minus … Articolul Frig extrem în Sinaia: probleme cu utilajele și instalațiile înghețate apare prima dată în Main News.
Rusia a declarat că a obținut dovezi privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, prezentând informații despre o dronă doborâtă. Aceste dovezi vor fi transmise SUA, însă Ucraina contestă acuzațiile, considerându-le dezinformare. Detalii despre escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev. Rusia a declarat că a descoperit dovezi dintr-o dronă ucraineană doborâtă, sugerând că aceasta … Articolul Rusia va prezenta dovezi SUA despre atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin apare prima dată în Main News.
Noua linie feroviară de mare viteză HS2 din Regatul Unit nu va fi gata până în 2033, conform oficialilor. Proiectul, destinat să conecteze Londra și Birmingham, se confruntă cu întârzieri și costuri crescute, estimându-se cheltuieli între 45 și 65 miliarde de lire. Compania promite o „resetare fundamentală” pentru a corecta greșelile anterioare. Proiectul feroviar HS2 … Articolul Linia feroviară de mare viteză HS2 din Marea Britanie, finalizare după 2033 apare prima dată în Main News.
Protestele violente din Iran continuă, provocate de hiperinflație și costuri ridicate ale vieții. Activitățile guvernamentale au fost suspendate, iar școlile și instituțiile publice s-au închis. Regimul se confruntă cu furia cetățenilor, în timp ce autoritățile promiteau soluții economice. Sancțiunile internaționale complică situația. Protestele din Iran au izbucnit din cauza hiperinflației și costului ridicat al vieții, … Articolul Proteste violente în Iran: asalt asupra clădirii guvernamentale și școli închise apare prima dată în Main News.
Arnold Schwarzenegger recunoaște că s-a dopat cu testosteron și Dianabol în cariera sa de culturist, atrăgând atenția asupra riscurilor sănătății. Fostul campion încurajează tinerii să evite dopingul, subliniind consecințele grave. El recomandă consultarea unor medici de încredere pentru sfaturi despre fitness și sănătate. Arnold Schwarzenegger a recunoscut că s-a dopat cu testosteron și Dianabol în … Articolul Arnold Schwarzenegger vorbește despre dopaajul cu testosteron și oferă sfaturi apare prima dată în Main News.
Papa Leon al XIV-lea a subliniat în mesajul de Anul Nou că salvarea lumii nu se face prin război, ci prin iubire și iertare. În cadrul primei Liturghii din 2026, el a invocat necesitatea unei păci dezarmate, avertizând asupra creșterii cheltuielilor militare și subliniind importanța empatiei și a înțelegerii. Papa Leon al XIV-lea a subliniat … Articolul Papa Leon: „Lumea nu se salvează prin violență, ci prin pace” apare prima dată în Main News.
Taiwanul răspunde ferm amenințărilor Chinei. Președintele Lai Ching-te reafirmă suveranitatea națională, pledând pentru o apărare solidă și reziliență societală. În contextul exercițiilor militare chineze și promisiunii de reunificare de către Xi Jinping, Taiwanul subliniază sprijinul internațional constant. Liderul Taiwanului, Lai Ching-te, reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea națională Discursul său subliniază importanța întăririi apărării naționale … Articolul Taiwanul reacționează la exercițiile militare chineze și promisiunea lui Xi apare prima dată în Main News.
Carlos Alcaraz, liderul mondial la tenis, a dispărut din fotografiile lui Juan Carlos Ferrero, antrenorul său, evidențiind o ruptură în relația lor. Acesta nu se regăsește în postările de final de an ale jucătorului spaniol. Alcaraz se pregătește acum cu Samu Lopez înainte de Australian Open, care începe pe 12 ianuarie. Carlos Alcaraz l-a șters … Articolul Alcaraz îl elimină pe Ferrero din fotografiile de final de an apare prima dată în Main News.
Dan Negru comentează din nou pierderea audiențelor de Revelion de către Antena 1, subliniind că este al patrulea an consecutiv. Fostul prezentator al emisiunii de Revelion la Antena 1 afirmă că succesul echipei sale a fost datorat colaborării, nu orgoliilor. Pro TV domină audiențele, cu Antena 1 pe locul doi. Pro TV a câștigat pentru … Articolul Dan Negru: Antena pierde din nou audiențele de Revelion, al patrulea an consecutiv apare prima dată în Main News.
Schimbări majore în 2026: Taxare rutieră pentru șoferii români și rovinietă actualizată # MainNews.ro
Reguli noi pentru șoferii români în 2026. Modificările majore în taxarea rutieră includ sistemul de plată pe kilometru pentru vehiculele grele și actualizarea rovinietei pentru cele ușoare. Află cele mai importante detalii despre aceste schimbări esențiale pe Profit.ro și cum te pot afecta. Intră în vigoare reguli noi pentru taxarea rutieră în România Vehiculele grele … Articolul Schimbări majore în 2026: Taxare rutieră pentru șoferii români și rovinietă actualizată apare prima dată în Main News.
Un moldovean de 63 de ani a murit tragic, în seara de Revelion, la Roma, după ce o petardă pe care o manevra a explodat. Incidentul s-a petrecut în cartierul Acilia, provocându-i răni grave, inclusiv amputarea unei mâini. Medicii nu au putut salva viața bărbatului din cauza hemoragiei masive. Ancheta continuă. Un moldovean de 63 … Articolul Un moldovean moarte din cauza unei petarde aprinse de el în Roma de Revelion apare prima dată în Main News.
Incendiu devastator în barul din Elveția, peste 100 de persoane la petrecere de Anul Nou # MainNews.ro
O explozie tragică a avut loc în barul din Crans Montana, Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite. Autoritățile investighează incidentul, care nu este considerat un atac. Spitalele sunt supuse unei presiuni severe din cauza victimelor. O explozie a avut loc … Articolul Incendiu devastator în barul din Elveția, peste 100 de persoane la petrecere de Anul Nou apare prima dată în Main News.
Chelsea a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca, la doar câteva zile înainte de meciul cu Manchester City. Deși a câștigat trofee importante, tensiunile dintre el și conducere au dus la o despărțire amiabilă. Liam Rosenior, antrenorul de la RC Strasbourg, este favorit pentru a prelua echipa. Chelsea a rămas fără antrenor după … Articolul Chelsea caută antrenor înainte de meciul cu Manchester City! apare prima dată în Main News.
Gazprom pierde piața principală, exporturile scad dramatic, cea mai slabă poziție din 1973 # MainNews.ro
Gazprom, gigantul rus al gazelor naturale, pierde drastic piața europeană, cu exporturi scăzute cu 44% în 2025. De la maximul istoric din 2019, livrările au ajuns la un minim din 1973. În timp ce Uniunea Europeană își reduce dependența, China devine principalul cumpărător, cu negocieri complicate privind prețurile. Gazprom a pierdut piața europeană, exporturile scăzând … Articolul Gazprom pierde piața principală, exporturile scad dramatic, cea mai slabă poziție din 1973 apare prima dată în Main News.
CIA contrazice declarațiile lui Putin și afirmă că Ucraina nu a vizat palatul președintelui rus într-un atac cu drone. În urma acestei evaluări, Trump a fost informat de directorul agenției. Reacțiile din partea liderilor ucraineni și ruși intensifică tensiunile, influențând negocierile de pace. CIA contrazice Rusia, afirmând că Ucraina nu a atacat reședința lui Putin … Articolul Trump a aflat de la CIA că rușii au mințit despre atacul cu drone în Ucraina apare prima dată în Main News.
Incendiu devastator în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite. Deflagrația, cauzată de o lumânare în mâinile unui ospătar, a dus la o aglomerație fatală în timpul petrecerii de Revelion. Detalii și mărturii cutremurătoare despre tragedie. Incendiu devastator în barul Constellation din Crans-Montana, Elveția, în seara … Articolul Incendiu fatal în stațiunea de schi din Elveția: zeci de victime în flăcări apare prima dată în Main News.
