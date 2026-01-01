Andrea Chiș, fosta judecătoare, s-a pensionat la 52 de ani

13:20

Un atac cu drone asupra vilei lui Vladimir Putin de la Valdai a stârnit reacții furioase în Kremlin. Se crede că acolo locuiesc copiii săi cu Alina Kabayeva. Moscova acuză Ucraina de atac, în timp ce Kievul neagă. Vila de la Valdai este o proprietate bine păzită, având o valoare de 120 milioane dolari. Un … Articolul Vila lui Putin de la Valdai: motivele furiei Kremlinului și copiii președintelui apare prima dată în Main News.