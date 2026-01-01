Atenție! Consumul apei interzis în Prahova din cauza arsenului și amoniului

15:20

Un moldovean de 63 de ani a murit tragic, în seara de Revelion, la Roma, după ce o petardă pe care o manevra a explodat. Incidentul s-a petrecut în cartierul Acilia, provocându-i răni grave, inclusiv amputarea unei mâini. Medicii nu au putut salva viața bărbatului din cauza hemoragiei masive. Ancheta continuă. Un moldovean de 63 … Articolul Un moldovean moarte din cauza unei petarde aprinse de el în Roma de Revelion apare prima dată în Main News.