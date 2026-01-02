Celebrul actor Will Smith, acuzat de hărțuire sexuală de către un violonist de 33 de ani

20:40

Românii nu au renunțat nici anul acesta la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital sau au provocat incendii în apartamente, potrivit StirileProTv. Cinci bucureșteni cu vârste între 30 şi 60 de ani au ajuns la spital în noaptea de Revelion, cu leziuni la membre, trunchi […]