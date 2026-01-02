Piaţa hotelieră a pus frâna la deschiderile de noi hoteluri, însă grupurile internaţionale rămân interesate de potenţialul turismului local. Ce hoteluri de brand internaţional au fost deschise în 2025?
Ziarul Financiar, 2 ianuarie 2026 10:30
Clubul morţii: bilanţul incediului devastator de la petrecerea din celebra staţiune elveţiană de lux Crans-Montana creşte la 47 de morţi şi 115 răniţi. Se încearcă confirmarea dacă este sau nu şi un român. Mărturia unui supravieţuitor: A fost haos total. Erau foarte mulţi oameni care încercau să scape. Era arhiplin şi oamenii se călcau unii pe alţii încercând să iasă # Ziarul Financiar
Cele mai aşteptate listări din 2026 în SUA: SpaceX, fondat de Elon Musk, giganţii de inteligenţă artificială OpenAI şi Anthropic, şi Databricks, compania de analiză de date cofondată de doi profesori români, se pregătesc de listare anul acesta. ”Nu-mi amintesc o generaţie ca aceasta – companii private care ar figura printre cele mai mari capitalizări bursiere din lume” # Ziarul Financiar
Zi uriaşă pentru bulgari: Începând de la 1 ianuarie 2026, euro înlocuieşte oficial leva ca monedă naţională a Bulgariei, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Deşi integrarea europeană a Bulgariei este văzută de instituţii ca un pas către stabilitate economică, oamenii se tem să nu urmeze scumpiri majore. Vedeţi cum arată noile monede euro. FOTO # Ziarul Financiar
2025 a adus un nou record al numărului de companii înregistrate de ucraineni în Polonia # Ziarul Financiar
Numărul companiilor înregistrate în Polonia de cetăţeni ucraineni de la izbucnirea războiului în 2022 a înregistrat o creştere constantă. Ucrainenii reprezintă acum peste 10% din totalul afacerilor noi, iar impozitele pe care le plătesc contribuie la buget, notează Rzeczpospolita.
Sistemul comercial global, care tocmai a avut parte de unul dintre cei mai transformaţionali ani din ultimul deceniu, intră într-un nou an care va aduce noi provocări la adresa stabilităţii şi creşterii sale, scrie Bloomberg.
Elon Musk îşi imaginează roboţi umanoizi peste tot. China ar putea fi prima care-i va transforma în realitate # Ziarul Financiar
Miliardarul american Elon Musk a adus roboţii umanoizi în centrul atenţiei în 2025, însă Tesla nu a ajuns încă să-şi comercializeze robotul Optimus. În schimb, o serie întreagă de companii chineze ar putea lua faţa Tesla şi începe o creştere a producţiei de roboţi în 2026, în condiţiile în care Beijingul pune această tehnologiei în centrul planurilor sale strategice, notează CNBC.
Polonia îşi creşte producţia internă de rachete printr-un acord de 3,3 miliarde de euro cu Coreea de Sud # Ziarul Financiar
Polonia şi Coreea de Sud au semnat un acord de 3,3 miliarde de euro pentru a produce în comun rachete pentru lansatorul HOMAR-K în Polonia pentru prima dată, relatează Euractiv.
Realizare fără precedent pentru Cehia în istoria sa modernă: La sfârşit de 2025, ţara a scăpat de dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti # Ziarul Financiar
Cehia nu mai este dependentă de petrolul sau gazele ruseşti. Politologul Martin Jirusek a explicat pentru Czech Radio cum a fost acest lucru posibil, de ce este important şi care sunt noile riscuri ascunse în tranziţia energetică a Europei.
Criza globală a memoriilor provocată de cursa AI ameninţă pieţele de smartphone-uri şi PC-uri: preţurile ar putea creşte cu până la 8%, iar livrările să scadă cu aproape 9% în 2026 # Ziarul Financiar
Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 şi care ameninţă să contracte pieţele de smartphone-uri şi PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.
Meta achiziţionează start-up-ul de inteligenţă artificială Manus, fondat de antreprenori chinezi, într-o tranzacţie estimată la peste 2 miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Meta a anunţat achiziţia Manus, start-up de inteligenţă artificială fondat de antreprenori chinezi şi relocat în Singapore, într-o tranzacţie evaluată de analiştii Bloomberg şi de The Wall Street Journal la peste 2 miliarde de dolari.
Preţurile cresc, la fel şi consumul. În pofida majorării preţurilor la cafea, cererea continuă să crească şi în vremuri dificile. Consumul per persoană a rămas stabil, dar sunt mai mulţi cei care aleg o cafea de specialitate pentru acasă # Ziarul Financiar
Piaţa cafelei de specialitate din România îşi continuă trendul ascendent chiar şi în perioadele dificile din punct de vedere economic. Aşadar, oamenii consumă acest produs în pofida scumpirilor pe care le-a suferit şi în pofida faptului că puterea de cumpărare a scăzut.
OpenAI îşi plăteşte angajaţii mai bine decât orice start-up tech din istorie oferind în medie pachete de acţiuni de 1,5 milioane de dolari per angajat # Ziarul Financiar
OpenAI oferă angajaţilor compensaţii mai mari decât orice start-up tehnologic din istoria recentă, potrivit datelor financiare prezentate investitorilor şi citate de The Wall Street Journal. Compania din spatele ChatGPT alocă în medie 1,5 milioane de dolari per angajat sub formă de compensaţii în acţiuni, pentru o echipă de aproximativ 4.000 de oameni.
