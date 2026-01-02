Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor

16:30

Inter Milano are mai multe "ținte" pentru următoarele perioade de mercato, iar pe lângă numele mari din fotbal care sunt monitorizate de trupa din Serie A, pe listă se află și un jucător care iese din tipare. Marcelo Vaz, fotbalist de 18 de ani care evoluează în Serie D, e dorit de "nerazzurri". Cristi Chivu […]