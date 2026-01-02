După ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!

18:10

Prima zi a anului 2026 marchează un moment de însemnătate maximă pentru fotbalul mondial și în același timp pentru iubitorii din România ai acestui sport. Astăzi se împlinesc 25 de ani de când celebra publicație L'Equipe publica topul celor mai buni 100 de jucători din secolul 20, unde Gică Hagi și-a făcut și el apariția.